Az IVR 100/30 Ef mobil, nyomatékvezérelt ipari porszívót kifejezetten a teljesítmény, a robusztusság és a felhasználóbarát használat érdekében tervezték, hogy megfeleljen a legnehezebb ipari követelményeknek. A targoncára csatlakoztatható hegesztett elemekkel, daruszemekkel, ürítőfedéllel és ergonomikus ülepítő szerkezettel ellátott berendezés többféle lehetőséget kínál a 100 literes tartály kényelmes kiürítésére anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű szilárd anyag, például finom, durva és veszélyes forgács és por (OEL ≥ 0,1 mg/m³), homok vagy abrazív anyag gyorsan és egyszerűen ártalmatlanítható. Az M porosztályú szűrőrendszer tartós, mosható zsákszűrővel és kézi szűrőtisztítással garantálja a biztonságos porszívózást, folyamatosan magas szívóteljesítmény mellett. Erről a nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) és a 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül meghajtott, alacsony karbantartási igényű motor gondoskodik, amelyet szintén folyamatos használatra terveztek.