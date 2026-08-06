Ipari porszívó IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef robusztus ipari porszívó. Szilárd anyagok mobil és helyhez kötött porszívózásához - a finom forgácstól és veszélyes portól a homokig és abrazív anyagokig.

Az IVR 100/30 Ef mobil, nyomatékvezérelt ipari porszívót kifejezetten a teljesítmény, a robusztusság és a felhasználóbarát használat érdekében tervezték, hogy megfeleljen a legnehezebb ipari követelményeknek. A targoncára csatlakoztatható hegesztett elemekkel, daruszemekkel, ürítőfedéllel és ergonomikus ülepítő szerkezettel ellátott berendezés többféle lehetőséget kínál a 100 literes tartály kényelmes kiürítésére anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű szilárd anyag, például finom, durva és veszélyes forgács és por (OEL ≥ 0,1 mg/m³), homok vagy abrazív anyag gyorsan és egyszerűen ártalmatlanítható. Az M porosztályú szűrőrendszer tartós, mosható zsákszűrővel és kézi szűrőtisztítással garantálja a biztonságos porszívózást, folyamatosan magas szívóteljesítmény mellett. Erről a nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) és a 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül meghajtott, alacsony karbantartási igényű motor gondoskodik, amelyet szintén folyamatos használatra terveztek.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef: Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Könnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 172
Csomagolási súly (kg) 172,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 950 x 715 x 1985
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef
Ipari porszívó IVR 100/30 Ef

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és nagy fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.
Tartozékok