Ipari porszívó IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef robusztus ipari porszívó. Szilárd anyagok mobil és helyhez kötött porszívózásához - a finom forgácstól és veszélyes portól a homokig és abrazív anyagokig.
Az IVR 100/30 Ef mobil, nyomatékvezérelt ipari porszívót kifejezetten a teljesítmény, a robusztusság és a felhasználóbarát használat érdekében tervezték, hogy megfeleljen a legnehezebb ipari követelményeknek. A targoncára csatlakoztatható hegesztett elemekkel, daruszemekkel, ürítőfedéllel és ergonomikus ülepítő szerkezettel ellátott berendezés többféle lehetőséget kínál a 100 literes tartály kényelmes kiürítésére anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű szilárd anyag, például finom, durva és veszélyes forgács és por (OEL ≥ 0,1 mg/m³), homok vagy abrazív anyag gyorsan és egyszerűen ártalmatlanítható. Az M porosztályú szűrőrendszer tartós, mosható zsákszűrővel és kézi szűrőtisztítással garantálja a biztonságos porszívózást, folyamatosan magas szívóteljesítmény mellett. Erről a nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) és a 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül meghajtott, alacsony karbantartási igényű motor gondoskodik, amelyet szintén folyamatos használatra terveztek.
Jellemzők és előnyök
Kényelmes, kézi kiürítő fedélKönnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|88 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|62
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|172
|Csomagolási súly (kg)
|172,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|950 x 715 x 1985
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és nagy fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.