Ipari porszívó IVR 100/40-Pp Sc

IVR 100/40-Pp Sc: sűrített levegővel működtetett ipari porszívó por vagy pasztaszerű anyagok nagy távolságra történő felszívására. Zsebszűrővel.

Az IVR 100/40-Pp Sc ipari porszívó többlépcsős sűrített levegős meghajtással rendkívül nagy vákuumot generál. Ennek eredményeként a por, sőt a pasztaszerű anyagok is nagyobb távolságra szállíthatók. A pneumatikus porszívó rendkívül hatékony zsebszűrővel van felszerelve, amely a finom port is megbízhatóan szűri. A zsebszűrő 1,75 m²-es változatban kapható. A polietilén zsák és a nyomáskiegyenlítő tömlő gondoskodik arról, hogy az ürítés során minimális por keletkezzen. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely a munka egyszerű folytatását is biztosítja.

Jellemzők és előnyök
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
  • Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
  • Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
  • A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
Alacsony zajjal járó működés
  • Csendes működés a hangcsillapított meghajtónak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Légáramlás (l / s/m³ / h) 95 / 341
Vákuum (mbar/kPa) 500 / 50
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 4
Porszívózás típusa Pneumatikus
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 55 - 80
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 101
Csomagolási súly (kg) 104,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 915 x 760 x 1620
Ipari porszívó IVR 100/40-Pp Sc
Ipari porszívó IVR 100/40-Pp Sc

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