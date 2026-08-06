Az IVR 100/40-Pp Sc ipari porszívó többlépcsős sűrített levegős meghajtással rendkívül nagy vákuumot generál. Ennek eredményeként a por, sőt a pasztaszerű anyagok is nagyobb távolságra szállíthatók. A pneumatikus porszívó rendkívül hatékony zsebszűrővel van felszerelve, amely a finom port is megbízhatóan szűri. A zsebszűrő 1,75 m²-es változatban kapható. A polietilén zsák és a nyomáskiegyenlítő tömlő gondoskodik arról, hogy az ürítés során minimális por keletkezzen. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely a munka egyszerű folytatását is biztosítja.