Ipari porszívó IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: sűrített levegővel működtetett ipari porszívó por vagy pasztaszerű anyagok nagy távolságra történő felszívására. Zsebszűrővel.
Az IVR 100/40-Pp Sc ipari porszívó többlépcsős sűrített levegős meghajtással rendkívül nagy vákuumot generál. Ennek eredményeként a por, sőt a pasztaszerű anyagok is nagyobb távolságra szállíthatók. A pneumatikus porszívó rendkívül hatékony zsebszűrővel van felszerelve, amely a finom port is megbízhatóan szűri. A zsebszűrő 1,75 m²-es változatban kapható. A polietilén zsák és a nyomáskiegyenlítő tömlő gondoskodik arról, hogy az ürítés során minimális por keletkezzen. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely a munka egyszerű folytatását is biztosítja.
Jellemzők és előnyök
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
- Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
- Egyszerű és biztonságos poreltávolítás a PE-zsáknak köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
- A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
Alacsony zajjal járó működés
- Csendes működés a hangcsillapított meghajtónak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|95 / 341
|Vákuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4
|Porszívózás típusa
|Pneumatikus
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|55 - 80
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|101
|Csomagolási súly (kg)
|104,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 760 x 1620
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