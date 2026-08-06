Ipari porszívó IVR 100/60 Ef

A nagy mennyiségű homok és abrazív anyag, valamint a finom forgács és por az IVR 100/60 Ef mobil ipari porszívó alkalmazási területei. Ideális a folyamatos működéshez nehéz ipari alkalmazásokban.

A finom és durva forgács és por, homok vagy abrazív anyag biztonságos felszívásához L porosztályú szűrőrendszerrel ellátott, nyomatékvezérelt, robusztus és alacsony karbantartási igényű IVR 100/60 Ef ipari porszívó lenyűgöző a nehéz ipari alkalmazásokban. Tartós, mosható zsákszűrője és a kézi rázómechanizmus segítségével történő szűrőtisztítás folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosít. A nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) a nagy vákuumokhoz garantálja a maximális szívóteljesítményt, míg a 6 kW névleges bemeneti teljesítményű, alacsony karbantartási igényű motor kifejezetten a folyamatos használatra lett tervezve. A helyhez kötött vagy mobil alkalmazásokhoz használható ipari porszívó kiürítésekor a nagyobb kényelem érdekében olyan ürítőfedél van beépítve, amely emelőtargoncával is működtethető, anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Egy másik felhasználóbarát tulajdonsága az alacsony működési zaj. A felszívott hulladék kézzel is kiüríthető ügyfélspecifikus kiürítési helyen.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef: Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Kényelmes, kézi kiürítő fedél
Könnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
6 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 175 / 630
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 6
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 65
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 250
Csomagolási súly (kg) 250,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1670 x 760 x 1840
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef
Ipari porszívó IVR 100/60 Ef

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és nagy fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.
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