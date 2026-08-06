Ipari porszívó IVR 100/60 Ef
A nagy mennyiségű homok és abrazív anyag, valamint a finom forgács és por az IVR 100/60 Ef mobil ipari porszívó alkalmazási területei. Ideális a folyamatos működéshez nehéz ipari alkalmazásokban.
A finom és durva forgács és por, homok vagy abrazív anyag biztonságos felszívásához L porosztályú szűrőrendszerrel ellátott, nyomatékvezérelt, robusztus és alacsony karbantartási igényű IVR 100/60 Ef ipari porszívó lenyűgöző a nehéz ipari alkalmazásokban. Tartós, mosható zsákszűrője és a kézi rázómechanizmus segítségével történő szűrőtisztítás folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosít. A nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) a nagy vákuumokhoz garantálja a maximális szívóteljesítményt, míg a 6 kW névleges bemeneti teljesítményű, alacsony karbantartási igényű motor kifejezetten a folyamatos használatra lett tervezve. A helyhez kötött vagy mobil alkalmazásokhoz használható ipari porszívó kiürítésekor a nagyobb kényelem érdekében olyan ürítőfedél van beépítve, amely emelőtargoncával is működtethető, anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Egy másik felhasználóbarát tulajdonsága az alacsony működési zaj. A felszívott hulladék kézzel is kiüríthető ügyfélspecifikus kiürítési helyen.
Jellemzők és előnyök
Kényelmes, kézi kiürítő fedélKönnyű kiürítéshez, például padló alatti szállítószalagokba vagy konténerekbe. A szívóközeg kényelmes és időtakarékos kiürítése, még nagy mennyiségek esetén is. A daru rögzítőszemek lehetővé teszik a daruval történő biztonságos kiemelést és kiürítést.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó6 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|175 / 630
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|65
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|250
|Csomagolási súly (kg)
|250,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1670 x 760 x 1840
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és nagy fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.