A finom és durva forgács és por, homok vagy abrazív anyag biztonságos felszívásához L porosztályú szűrőrendszerrel ellátott, nyomatékvezérelt, robusztus és alacsony karbantartási igényű IVR 100/60 Ef ipari porszívó lenyűgöző a nehéz ipari alkalmazásokban. Tartós, mosható zsákszűrője és a kézi rázómechanizmus segítségével történő szűrőtisztítás folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosít. A nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalcsatornás turbina (IE2) a nagy vákuumokhoz garantálja a maximális szívóteljesítményt, míg a 6 kW névleges bemeneti teljesítményű, alacsony karbantartási igényű motor kifejezetten a folyamatos használatra lett tervezve. A helyhez kötött vagy mobil alkalmazásokhoz használható ipari porszívó kiürítésekor a nagyobb kényelem érdekében olyan ürítőfedél van beépítve, amely emelőtargoncával is működtethető, anélkül, hogy a meghajtófejet el kellene távolítani. Egy másik felhasználóbarát tulajdonsága az alacsony működési zaj. A felszívott hulladék kézzel is kiüríthető ügyfélspecifikus kiürítési helyen.