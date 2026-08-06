Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Ef

IVR 100/75-Pp Ef porszívó szürkevashoz és homokhoz: ipari porszívó sűrített levegős meghajtással. A pneumatikus porszívó az ürítőfedélnek köszönhetően a nehéz közegeket padló alatti szállítószalagokba vagy hulladékgyűjtőkbe tudja kiüríteni.

Az IVR 100/75-Pp Ef ipari porszívó egy szürkevas- és homokporszívó zsákszűrővel. A gép kézi működtetésű ürítőfedéllel rendelkezik, amely megkönnyíti a nehéz anyagok padló alatti szállítószalagokba vagy hulladékgyűjtőkbe történő kiürítését. A meghajtót nem kell eltávolítani a folyamat során. Ráadásul az alváz targoncával felvehető és daruval szállítható. Az IVR 100/75-Pp Ef kifejezetten nehéz közegek, például homok, szürkevas vagy abratív anyag felszedésére lett kifejlesztve, és többek között öntödékben használják.

Jellemzők és előnyök
Kényelmes és időtakarékos ürítési opció emelődaru használatával.
  • Daruszemek teszik lehetővé a biztonságos megfogást és kiürítést.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
  • A rázómechanizmus folyamatos működése biztosítja az állandó szívóerőt.
  • Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
  • M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Alacsony zajjal járó működés
  • Csendes működés a hangcsillapított meghajtó egységnek köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Légáramlás (l / s/m³ / h) 203 / 732
Vákuum (mbar/kPa) 500 / 50
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 7,5
Porszívózás típusa Pneumatikus
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 55 - 80
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 123
Csomagolási súly (kg) 138,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 972 x 714 x 1629
Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Ef
Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Ef

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