Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Ef
IVR 100/75-Pp Ef porszívó szürkevashoz és homokhoz: ipari porszívó sűrített levegős meghajtással. A pneumatikus porszívó az ürítőfedélnek köszönhetően a nehéz közegeket padló alatti szállítószalagokba vagy hulladékgyűjtőkbe tudja kiüríteni.
Az IVR 100/75-Pp Ef ipari porszívó egy szürkevas- és homokporszívó zsákszűrővel. A gép kézi működtetésű ürítőfedéllel rendelkezik, amely megkönnyíti a nehéz anyagok padló alatti szállítószalagokba vagy hulladékgyűjtőkbe történő kiürítését. A meghajtót nem kell eltávolítani a folyamat során. Ráadásul az alváz targoncával felvehető és daruval szállítható. Az IVR 100/75-Pp Ef kifejezetten nehéz közegek, például homok, szürkevas vagy abratív anyag felszedésére lett kifejlesztve, és többek között öntödékben használják.
Jellemzők és előnyök
Kényelmes és időtakarékos ürítési opció emelődaru használatával.
- Daruszemek teszik lehetővé a biztonságos megfogást és kiürítést.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
- A rázómechanizmus folyamatos működése biztosítja az állandó szívóerőt.
- Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
M porosztályhoz felszerelve a magasszintű munkavédelemért.
- M porosztályú szűrőszerkesztés a veszélyes por felszívásához.
Alacsony zajjal járó működés
- Csendes működés a hangcsillapított meghajtó egységnek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|203 / 732
|Vákuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|7,5
|Porszívózás típusa
|Pneumatikus
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|55 - 80
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|123
|Csomagolási súly (kg)
|138,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|972 x 714 x 1629
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