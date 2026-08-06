Az IVR 100/75-Pp Ef ipari porszívó egy szürkevas- és homokporszívó zsákszűrővel. A gép kézi működtetésű ürítőfedéllel rendelkezik, amely megkönnyíti a nehéz anyagok padló alatti szállítószalagokba vagy hulladékgyűjtőkbe történő kiürítését. A meghajtót nem kell eltávolítani a folyamat során. Ráadásul az alváz targoncával felvehető és daruval szállítható. Az IVR 100/75-Pp Ef kifejezetten nehéz közegek, például homok, szürkevas vagy abratív anyag felszedésére lett kifejlesztve, és többek között öntödékben használják.