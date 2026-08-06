Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Sc
Az IVR 100/75-Pp Sc egy ipari porszívó többfokozatú sűrített levegős meghajtással. A por vagy pasztaszerű anyagok könnyen szállíthatók nagy távolságokra az erős porszívóval.
Az IVR 100/75-Pp Sc egy ipari porszívó, amely többfokozatú sűrített levegős meghajtással működik. A nagy vákuum biztosítja, hogy a por és pasztaszerű anyagok nagy távolságra el tudjanak mozogni. A nagy teljesítményű zsebszűrő a finom porszemcsék számára is ideális, és 1,75 m²-es méretben kapható. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a munka problémamentes újrakezdését is. Az IVR 100/75-Pp Sc megkönnyíti a pormentes ürítést a polietilén zsáknak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
- Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
- A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
- Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
Alacsony zajjal járó működés
- Csendes működés a hangcsillapított meghajtónak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|203 / 732
|Vákuum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Tartálytérfogat (l)
|100
|mért felvett teljesítményt (kW)
|7,5
|Porszívózás típusa
|Pneumatikus
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|55 - 80
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|107
|Csomagolási súly (kg)
|110,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 760 x 1583
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