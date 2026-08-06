Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Sc

Az IVR 100/75-Pp Sc egy ipari porszívó többfokozatú sűrített levegős meghajtással. A por vagy pasztaszerű anyagok könnyen szállíthatók nagy távolságokra az erős porszívóval.

Az IVR 100/75-Pp Sc egy ipari porszívó, amely többfokozatú sűrített levegős meghajtással működik. A nagy vákuum biztosítja, hogy a por és pasztaszerű anyagok nagy távolságra el tudjanak mozogni. A nagy teljesítményű zsebszűrő a finom porszemcsék számára is ideális, és 1,75 m²-es méretben kapható. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a munka problémamentes újrakezdését is. Az IVR 100/75-Pp Sc megkönnyíti a pormentes ürítést a polietilén zsáknak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Alacsony porürítésű rendszer PE zsákkal.
  • Alacsony porürítés a zárómechanizmusnak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.
Könnyű szűrőtisztítás a kézi rázómechanizmusnak köszönhetően.
  • A rázóeszköz szabályos működése a folyamatosan nagy szívóerőért.
  • Utolérhetetlenül hatékony kézi szűrőtisztítás köszönhetően a minden porzsákban meglévő megerősítő hálónak.
Alacsony zajjal járó működés
  • Csendes működés a hangcsillapított meghajtónak köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Légáramlás (l / s/m³ / h) 203 / 732
Vákuum (mbar/kPa) 500 / 50
Tartálytérfogat (l) 100
mért felvett teljesítményt (kW) 7,5
Porszívózás típusa Pneumatikus
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 55 - 80
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Súly tartozékok nélkül (kg) 107
Csomagolási súly (kg) 110,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 915 x 760 x 1583
Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Sc
Ipari porszívó IVR 100/75-Pp Sc

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