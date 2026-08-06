Az IVR 100/75-Pp Sc egy ipari porszívó, amely többfokozatú sűrített levegős meghajtással működik. A nagy vákuum biztosítja, hogy a por és pasztaszerű anyagok nagy távolságra el tudjanak mozogni. A nagy teljesítményű zsebszűrő a finom porszemcsék számára is ideális, és 1,75 m²-es méretben kapható. A 100 literes tartály kényelmes leállító mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a munka problémamentes újrakezdését is. Az IVR 100/75-Pp Sc megkönnyíti a pormentes ürítést a polietilén zsáknak és a nyomáskiegyenlítő tömlőnek köszönhetően.