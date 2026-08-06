Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Nagy teljesítményű IVR 35/24-2 Sc Me M ACD ipari porszívó finom, gyúlékony porokhoz. Tartozékokkal együtt, ideális karbantartó takarításhoz műhelyekben és gyártócsarnokokban.

Extra alacsony fogyasztású és kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set belépő szintű ipari porszívó M porosztályú szűrőtechnikával, amely biztosítja a kis mennyiségű finom forgács, valamint az éghető és veszélyes porok (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos felszívását. A porszívó robusztus kialakítása és kis helyigénye hosszú élettartamot biztosít a nehéz mindennapi ipari környezetben végzett műveletek során. Két nagy teljesítményű bypass motorjával a gép ideális karbantartó takarításhoz műhelyekben vagy gyártócsarnokokban. A belső, megerősített zsebes szűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint egy ciklonszerű előleválasztó rendszerrel biztosítja a finom porok megbízható felszívását. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály egy praktikus és könnyen kezelhető leállító mechanizmussal csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangcsillapítás csökkenti az üzemi zajt a teljesítmény feláldozása nélkül. Kiváló minőségű kerekeinek és kis méreteinek köszönhetően az IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set kiváló manőverezhetőségével és maximális sokoldalúságával lenyűgöző.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 144 / 520
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23
Tartálytérfogat (l) 35
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,4
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 55,6
Csomagolási súly (kg) 58,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 740 x 580 x 1088

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: igen
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tartozékok