Extra alacsony fogyasztású és kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set belépő szintű ipari porszívó M porosztályú szűrőtechnikával, amely biztosítja a kis mennyiségű finom forgács, valamint az éghető és veszélyes porok (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos felszívását. A porszívó robusztus kialakítása és kis helyigénye hosszú élettartamot biztosít a nehéz mindennapi ipari környezetben végzett műveletek során. Két nagy teljesítményű bypass motorjával a gép ideális karbantartó takarításhoz műhelyekben vagy gyártócsarnokokban. A belső, megerősített zsebes szűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint egy ciklonszerű előleválasztó rendszerrel biztosítja a finom porok megbízható felszívását. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály egy praktikus és könnyen kezelhető leállító mechanizmussal csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangcsillapítás csökkenti az üzemi zajt a teljesítmény feláldozása nélkül. Kiváló minőségű kerekeinek és kis méreteinek köszönhetően az IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set kiváló manőverezhetőségével és maximális sokoldalúságával lenyűgöző.