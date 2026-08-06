Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Nagy teljesítményű IVR 35/24-2 Sc Me M ACD ipari porszívó finom, gyúlékony porokhoz. Tartozékokkal együtt, ideális karbantartó takarításhoz műhelyekben és gyártócsarnokokban.
Extra alacsony fogyasztású és kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set belépő szintű ipari porszívó M porosztályú szűrőtechnikával, amely biztosítja a kis mennyiségű finom forgács, valamint az éghető és veszélyes porok (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos felszívását. A porszívó robusztus kialakítása és kis helyigénye hosszú élettartamot biztosít a nehéz mindennapi ipari környezetben végzett műveletek során. Két nagy teljesítményű bypass motorjával a gép ideális karbantartó takarításhoz műhelyekben vagy gyártócsarnokokban. A belső, megerősített zsebes szűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint egy ciklonszerű előleválasztó rendszerrel biztosítja a finom porok megbízható felszívását. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály egy praktikus és könnyen kezelhető leállító mechanizmussal csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangcsillapítás csökkenti az üzemi zajt a teljesítmény feláldozása nélkül. Kiváló minőségű kerekeinek és kis méreteinek köszönhetően az IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set kiváló manőverezhetőségével és maximális sokoldalúságával lenyűgöző.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|144 / 520
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|35
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,4
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|55,6
|Csomagolási súly (kg)
|58,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|740 x 580 x 1088
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: igen
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Alkalmazási területek
- Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)