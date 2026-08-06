A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc Set egy masszív ipari porszívó dönthető alvázzal, 100 literes tartállyal és tartozékokkal (PU tömlő, fogantyú, standard PVC fúvóka és szűrőkosár). Ezáltal a porszívó ideális nagy mennyiségű folyadék és/vagy szilárd anyag, például forgács felszívására (a lehető legpormentesebben). A forgácskosár megkönnyíti a szilárd anyagok elválasztását a folyadéktól. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozónak köszönhetően a porszívó körül is porszívózhat anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítéshez akár a leeresztő tömlő, akár a dönthető alváz használható. A robusztus kialakítás, az olajálló görgők és az olajálló tápkábel hosszú élettartamot biztosítanak – még a legnehezebb ipari alkalmazásokban is. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.