Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set

Az IVR-L 100/24-2 Tc készlet tartozékokkal együtt tökéletes megoldást kínál a fémmegmunkáló iparban a hűtő-kenőanyagok és forgácsok porszívózására és elválasztására.

A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc Set egy masszív ipari porszívó dönthető alvázzal, 100 literes tartállyal és tartozékokkal (PU tömlő, fogantyú, standard PVC fúvóka és szűrőkosár). Ezáltal a porszívó ideális nagy mennyiségű folyadék és/vagy szilárd anyag, például forgács felszívására (a lehető legpormentesebben). A forgácskosár megkönnyíti a szilárd anyagok elválasztását a folyadéktól. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozónak köszönhetően a porszívó körül is porszívózhat anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítéshez akár a leeresztő tömlő, akár a dönthető alváz használható. A robusztus kialakítás, az olajálló görgők és az olajálló tápkábel hosszú élettartamot biztosítanak – még a legnehezebb ipari alkalmazásokban is. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Ergonomikus dönthető szerkezet
Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set: Optikai töltésszint-jelző
Optikai töltésszint-jelző
Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 57,4
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 57,4
Csomagolási súly (kg) 58,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 844 x 637 x 1330

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: igen
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set
Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set

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