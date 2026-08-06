Ipari porszívó IVR-L 100/24-2 Tc Set
Az IVR-L 100/24-2 Tc készlet tartozékokkal együtt tökéletes megoldást kínál a fémmegmunkáló iparban a hűtő-kenőanyagok és forgácsok porszívózására és elválasztására.
A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc Set egy masszív ipari porszívó dönthető alvázzal, 100 literes tartállyal és tartozékokkal (PU tömlő, fogantyú, standard PVC fúvóka és szűrőkosár). Ezáltal a porszívó ideális nagy mennyiségű folyadék és/vagy szilárd anyag, például forgács felszívására (a lehető legpormentesebben). A forgácskosár megkönnyíti a szilárd anyagok elválasztását a folyadéktól. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozónak köszönhetően a porszívó körül is porszívózhat anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. Az ürítéshez akár a leeresztő tömlő, akár a dönthető alváz használható. A robusztus kialakítás, az olajálló görgők és az olajálló tápkábel hosszú élettartamot biztosítanak – még a legnehezebb ipari alkalmazásokban is. Még ahhoz is elég robusztus, hogy targoncával is fel lehessen emelni.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Optikai töltésszint-jelzőÁtlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|57,4
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|57,4
|Csomagolási súly (kg)
|58,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|844 x 637 x 1330
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: igen
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