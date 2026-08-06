Ipari porszívó IVR-L 65/12-1

Az IVR-L 65/12-1 a legkisebb ipari porszívó az IVR-L sorozatban. Kiválóan alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.

1,2 kW-os motorteljesítményével az IVR-L 65/12-1 egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. Az IVR-L 65/12-1 a legkisebb folyadékporszívó az IVR-L termékcsaládban. A kiváló minőségű porszívó ideális kis mennyiségű folyadékok és szilárd anyagok felszívására és elválasztására. Például hűtőfolyadék, kenőemulzió, víz vagy fémforgácsot tartalmazó olaj. A forgácsok egy forgácskosárban gyűjthetők össze. A felszívott folyadék a leeresztő tömlőn keresztül visszakerül a körforgásba. A töltöttségi szint mindig jól látható a leeresztő tömlőn. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó megkönnyíti a porszívózást minden irányban anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az integrált mechanikus úszókapcsoló védi a porszívó turbináit a nedvességtől. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.

Jellemzők és előnyök
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Nagyon kompakt és fordulékony gép ventilátormotorral.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 72 / 260
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 1,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,25
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 38
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 38,5
Csomagolási súly (kg) 39,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 718 x 526 x 1000

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L 65/12-1
Ipari porszívó IVR-L 65/12-1

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