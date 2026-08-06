Ipari porszívó IVR-L 65/12-1
Az IVR-L 65/12-1 a legkisebb ipari porszívó az IVR-L sorozatban. Kiválóan alkalmas folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.
1,2 kW-os motorteljesítményével az IVR-L 65/12-1 egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. Az IVR-L 65/12-1 a legkisebb folyadékporszívó az IVR-L termékcsaládban. A kiváló minőségű porszívó ideális kis mennyiségű folyadékok és szilárd anyagok felszívására és elválasztására. Például hűtőfolyadék, kenőemulzió, víz vagy fémforgácsot tartalmazó olaj. A forgácsok egy forgácskosárban gyűjthetők össze. A felszívott folyadék a leeresztő tömlőn keresztül visszakerül a körforgásba. A töltöttségi szint mindig jól látható a leeresztő tömlőn. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó megkönnyíti a porszívózást minden irányban anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az integrált mechanikus úszókapcsoló védi a porszívó turbináit a nedvességtől. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.
Jellemzők és előnyök
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Csendes ventilátormotorral felszerelve
- Nagyon kompakt és fordulékony gép ventilátormotorral.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|72 / 260
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,25
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|38
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|38,5
|Csomagolási súly (kg)
|39,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|718 x 526 x 1000
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: nem
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