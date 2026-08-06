1,2 kW-os motorteljesítményével az IVR-L 65/12-1 egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. Az IVR-L 65/12-1 a legkisebb folyadékporszívó az IVR-L termékcsaládban. A kiváló minőségű porszívó ideális kis mennyiségű folyadékok és szilárd anyagok felszívására és elválasztására. Például hűtőfolyadék, kenőemulzió, víz vagy fémforgácsot tartalmazó olaj. A forgácsok egy forgácskosárban gyűjthetők össze. A felszívott folyadék a leeresztő tömlőn keresztül visszakerül a körforgásba. A töltöttségi szint mindig jól látható a leeresztő tömlőn. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó megkönnyíti a porszívózást minden irányban anélkül, hogy a szívótömlő összegubancolódna. Az integrált mechanikus úszókapcsoló védi a porszívó turbináit a nedvességtől. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.