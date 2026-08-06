Ipari porszívó IVR-L 65/12-1 Tc

Az IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó egy kompakt, belépő szintű gép dönthető alvázzal, folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.

A Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó alkalmas hűtőfolyadékok, kenőanyagok, víz vagy olaj szilárd anyagoktól (pl. fémforgács) való elválasztására és felszívására. A felszívás után a forgács egy forgácskosárba gyűjthető, míg a folyadék egy leeresztő tömlő segítségével visszakerül a körforgásba. Alternatív megoldásként egy dönthető alváz is használható az ürítéshez. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó felelős a felszívásért. Ez azt jelenti, hogy a porszívó körüli szennyeződések könnyen felszívhatók anélkül, hogy a tömlők összegubancolódnának. Az integrált mechanikus úszóvezérlés védi a porszívó turbináit a nedvességtől. Az 1,2 kW-os IVR-L 65/12-1 Tc egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
  • Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
  • Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Nagyon kompakt és fordulékony gép ventilátormotorral.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 72 / 260
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 1,2
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,25
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 40
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 43,5
Csomagolási súly (kg) 44,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 737 x 532 x 1100

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L 65/12-1 Tc
Ipari porszívó IVR-L 65/12-1 Tc

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