A Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó alkalmas hűtőfolyadékok, kenőanyagok, víz vagy olaj szilárd anyagoktól (pl. fémforgács) való elválasztására és felszívására. A felszívás után a forgács egy forgácskosárba gyűjthető, míg a folyadék egy leeresztő tömlő segítségével visszakerül a körforgásba. Alternatív megoldásként egy dönthető alváz is használható az ürítéshez. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó felelős a felszívásért. Ez azt jelenti, hogy a porszívó körüli szennyeződések könnyen felszívhatók anélkül, hogy a tömlők összegubancolódnának. Az integrált mechanikus úszóvezérlés védi a porszívó turbináit a nedvességtől. Az 1,2 kW-os IVR-L 65/12-1 Tc egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.