Ipari porszívó IVR-L 65/12-1 Tc
Az IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó egy kompakt, belépő szintű gép dönthető alvázzal, folyadékok és/vagy forgácsok felszívására a fémfeldolgozó iparban.
A Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc ipari porszívó alkalmas hűtőfolyadékok, kenőanyagok, víz vagy olaj szilárd anyagoktól (pl. fémforgács) való elválasztására és felszívására. A felszívás után a forgács egy forgácskosárba gyűjthető, míg a folyadék egy leeresztő tömlő segítségével visszakerül a körforgásba. Alternatív megoldásként egy dönthető alváz is használható az ürítéshez. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztő tömlőn keresztül. A szívófejen található 360°-ban forgó tömlőcsatlakozó felelős a felszívásért. Ez azt jelenti, hogy a porszívó körüli szennyeződések könnyen felszívhatók anélkül, hogy a tömlők összegubancolódnának. Az integrált mechanikus úszóvezérlés védi a porszívó turbináit a nedvességtől. Az 1,2 kW-os IVR-L 65/12-1 Tc egy belépő szintű gép folyadékok és/vagy forgácsok felszívására. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
- Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Csendes ventilátormotorral felszerelve
- Nagyon kompakt és fordulékony gép ventilátormotorral.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|72 / 260
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|1,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,25
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|40
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|43,5
|Csomagolási súly (kg)
|44,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|737 x 532 x 1100
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók