Az IVR-L 65/24-2 Tc mobil folyadék- és forgácsporszívó fő jellemzői a tartós, mosható zsebszűrő és az erőteljes kétturbinás megoldás 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel. Együtt garantálják a folyamatos működést és a nagy szívóerőt a szűrőkapacitás csökkenése nélkül. Ez ideálissá teszi a gépet közepes mennyiségű különféle közeg, például fémforgács, olaj vagy hűtőfolyadék emulziók felszívására. Az opcionális szűrőkosár biztosítja a szilárd és folyékony összetevők hatékony elválasztását. A 65 literes gyűjtőtartályon lévő leeresztő tömlő egyszerű lecsatolásával a folyadékok külön ártalmatlaníthatók. Ellenkező esetben a billenő alvázas ürítőrendszer a tartály minimális erővel történő ürítésére szolgál, a legördülő mechanizmus segítségével. A váltóáramú, rendkívül robusztus és karbantartás-barát kialakítású vákuum megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú követelményeknek. A hangtompított meghajtó egység és a kipufogó hangtompító szintén alacsony működési zajt biztosít. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.