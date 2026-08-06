Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 Tc
A robusztus IVR-L 65/24-2 Tc folyadék- és forgácsvákuum váltóáramú működéshez. Alkalmas közepes mennyiségű olaj és fémforgács, többek között egyéb anyagok felszívására.
Az IVR-L 65/24-2 Tc mobil folyadék- és forgácsporszívó fő jellemzői a tartós, mosható zsebszűrő és az erőteljes kétturbinás megoldás 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel. Együtt garantálják a folyamatos működést és a nagy szívóerőt a szűrőkapacitás csökkenése nélkül. Ez ideálissá teszi a gépet közepes mennyiségű különféle közeg, például fémforgács, olaj vagy hűtőfolyadék emulziók felszívására. Az opcionális szűrőkosár biztosítja a szilárd és folyékony összetevők hatékony elválasztását. A 65 literes gyűjtőtartályon lévő leeresztő tömlő egyszerű lecsatolásával a folyadékok külön ártalmatlaníthatók. Ellenkező esetben a billenő alvázas ürítőrendszer a tartály minimális erővel történő ürítésére szolgál, a legördülő mechanizmus segítségével. A váltóáramú, rendkívül robusztus és karbantartás-barát kialakítású vákuum megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú követelményeknek. A hangtompított meghajtó egység és a kipufogó hangtompító szintén alacsony működési zajt biztosít. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
- Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|144 / 520
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,25
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|42,6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|43,1
|Csomagolási súly (kg)
|43,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|737 x 532 x 1326
Felszereltség
- Főszűrő: Felületi szűrő
- Szállított tartozékok: nem
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Alkalmazási területek
- Közepes mennyiségű durva és szemcsés fémreszelékhez.
- Közepes mennyiségű folyadékhoz, mint olajok vagy hűtőfolyadékok.