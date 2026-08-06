Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 Tc

A robusztus IVR-L 65/24-2 Tc folyadék- és forgácsvákuum váltóáramú működéshez. Alkalmas közepes mennyiségű olaj és fémforgács, többek között egyéb anyagok felszívására.

Az IVR-L 65/24-2 Tc mobil folyadék- és forgácsporszívó fő jellemzői a tartós, mosható zsebszűrő és az erőteljes kétturbinás megoldás 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel. Együtt garantálják a folyamatos működést és a nagy szívóerőt a szűrőkapacitás csökkenése nélkül. Ez ideálissá teszi a gépet közepes mennyiségű különféle közeg, például fémforgács, olaj vagy hűtőfolyadék emulziók felszívására. Az opcionális szűrőkosár biztosítja a szilárd és folyékony összetevők hatékony elválasztását. A 65 literes gyűjtőtartályon lévő leeresztő tömlő egyszerű lecsatolásával a folyadékok külön ártalmatlaníthatók. Ellenkező esetben a billenő alvázas ürítőrendszer a tartály minimális erővel történő ürítésére szolgál, a legördülő mechanizmus segítségével. A váltóáramú, rendkívül robusztus és karbantartás-barát kialakítású vákuum megfelel a kemény ipari alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú követelményeknek. A hangtompított meghajtó egység és a kipufogó hangtompító szintén alacsony működési zajt biztosít. A meghajtófej részben újrahasznosított anyagból készült.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
  • Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
  • Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 144 / 520
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,25
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Súly tartozékok nélkül (kg) 42,6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 43,1
Csomagolási súly (kg) 43,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 737 x 532 x 1326

Felszereltség

  • Főszűrő: Felületi szűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 Tc
Ipari porszívó IVR-L 65/24-2 Tc

Videók

Alkalmazási területek
  • Közepes mennyiségű durva és szemcsés fémreszelékhez.
  • Közepes mennyiségű folyadékhoz, mint olajok vagy hűtőfolyadékok.
Tartozékok