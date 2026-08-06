Ipari porszívó IVM 40/24-2 H

Az IVM 40/24-2 H egy kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó a finom és durva szennyeződésekhez. H porosztályos minősítéssel.

Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszer segítségével egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett minősített H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. A gép szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H: H porosztály
H porosztály
A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H: Két motorral felszerelve
Két motorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Maximális biztonság a 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően, optimális leválasztási fokozattal.
Minimális helyigény
  • Robusztus és fordulékony alváz, ideális mobil, ipari alkalmazásokhoz.
  • Minimális tárolóhely a keskeny alváz miatt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 100 / 360
Vákuum (mbar) 225
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,6
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 1,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 39,8
Csomagolási súly (kg) 40,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 645 x 655 x 1150

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H

Videók

Alkalmazási területek
  • Az egészségre veszélyes porfajták kisebb mennyiségének felszívásához
Tartozékok