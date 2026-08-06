Ipari porszívó IVM 40/24-2 H
Az IVM 40/24-2 H egy kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó a finom és durva szennyeződésekhez. H porosztályos minősítéssel.
Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszer segítségével egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett minősített H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. A gép szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
H porosztályA DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Maximális biztonság a 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően, optimális leválasztási fokozattal.
Minimális helyigény
- Robusztus és fordulékony alváz, ideális mobil, ipari alkalmazásokhoz.
- Minimális tárolóhely a keskeny alváz miatt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|100 / 360
|Vákuum (mbar)
|225
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,6
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|1,6
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|39,8
|Csomagolási súly (kg)
|40,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|645 x 655 x 1150
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Az egészségre veszélyes porfajták kisebb mennyiségének felszívásához