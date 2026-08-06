Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszer segítségével egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett minősített H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. A gép szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.