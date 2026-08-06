Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD

Az IVM 40/24-2 H ACD kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó meggyőző hatékonysággal szívja fel a finom és durva, gyúlékony porokat.

Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva gyúlékony szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. Az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD: H porosztály
H porosztály
A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Maximális biztonság a 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően, optimális leválasztási fokozattal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 106
Vákuum (mbar) 225
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,6
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 1,6
Súly tartozékok nélkül (kg) 36
Csomagolási súly (kg) 39,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 645 x 655 x 1150

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyúlékony típusú porok felszívásához
Tartozékok