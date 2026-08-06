Ipari porszívó IVM 40/24-2 H ACD
Az IVM 40/24-2 H ACD kétmotoros, mobil és robusztus középkategóriás ipari porszívó meggyőző hatékonysággal szívja fel a finom és durva, gyúlékony porokat.
Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva gyúlékony szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. Az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
H porosztályA DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Két motorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
Extra nagy csillagszűrővel és kiegészítő patronszűrővel rendelkezik
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Maximális biztonság a 2 fokozatú szűrőrendszernek köszönhetően, optimális leválasztási fokozattal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|106
|Vákuum (mbar)
|225
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,6
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|1,6
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|36
|Csomagolási súly (kg)
|39,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|645 x 655 x 1150
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Gyúlékony típusú porok felszívásához