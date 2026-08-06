Tartós, robusztus, kompakt, mobil: IVM 40/24-2 H ACD kétmotoros középkategóriás ipari porszívónk a finom és durva gyúlékony szilárd anyagok ATEX-zónán kívüli univerzális porszívózásához. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel egyszerűen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a porszívó kikapcsolása nélkül. A gép emellett H-szűrővel van felszerelve, és rendelkezik H porosztályú tanúsítvánnyal. Az ipari porszívó szűrője és gyűjtőtartályai saválló rozsdamentes acélból készültek, az alváz pedig tartós acélból készült, továbbá nagy kerekekkel van felszerelve a könnyű szállítás érdekében.