Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp
Kétmotoros, mobil és robusztus, középkategóriás IVM 40/24-2 Lp ipari porszívó finom és durva szilárd anyagokhoz. Longopac ürítőrendszerrel a pormentes ürítésért.
Tartós, robusztus, kompakt és mobil: Kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó és tiszta szűrőtisztító rendszerrel anélkül, hogy ki kellene kapcsolni a porszívót. A gép Longopac® ürítőrendszerével nyűgözheti le, amely lehetővé teszi a felszívott anyag pormentes ártalmatlanítását. A gép szűrőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz ellenálló acélból készült és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.
Jellemzők és előnyök
Két befúvómotorKiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Longopac ártalmatlanító rendszerBiztonságos, egészséges munkavégzés a pormentes ártalmatlanításnak köszönhetően.
Nagy csillagszűrővel felszerelveSzilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|100 / 360
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|40
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,5
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|47
|Csomagolási súly (kg)
|47,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|680 x 655 x 1435
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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Alkalmazási területek
- Kisebb mennyiségű szilárd anyaghoz és porhoz