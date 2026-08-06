Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp

Kétmotoros, mobil és robusztus, középkategóriás IVM 40/24-2 Lp ipari porszívó finom és durva szilárd anyagokhoz. Longopac ürítőrendszerrel a pormentes ürítésért.

Tartós, robusztus, kompakt és mobil: Kétmotoros, középkategóriás IVM 40/24-2 ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális felszívására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemben működik, és mindkét motor külön-külön vezérelhető. A nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a húzó és tiszta szűrőtisztító rendszerrel anélkül, hogy ki kellene kapcsolni a porszívót. A gép Longopac® ürítőrendszerével nyűgözheti le, amely lehetővé teszi a felszívott anyag pormentes ártalmatlanítását. A gép szűrőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg az alváz ellenálló acélból készült és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp: Két befúvómotor
Két befúvómotor
Kiváló szívóteljesítmény és hatékonyság.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp: Longopac ártalmatlanító rendszer
Longopac ártalmatlanító rendszer
Biztonságos, egészséges munkavégzés a pormentes ártalmatlanításnak köszönhetően.
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp: Nagy csillagszűrővel felszerelve
Nagy csillagszűrővel felszerelve
Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 100 / 360
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 40
mért felvett teljesítményt (kW) 2,3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,5
Súly tartozékok nélkül (kg) 47
Csomagolási súly (kg) 47,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 680 x 655 x 1435

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp
Ipari porszívó IVM 40/24-2 M Lp

Videók

Alkalmazási területek
  • Kisebb mennyiségű szilárd anyaghoz és porhoz
Tartozékok