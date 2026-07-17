Ipari porszívó IVM 60/30
Robusztus IVM 60/30 középkategóriás ipari porszívó hosszú élettartamú oldalcsatornás kompresszorral és M porosztályú nagyméretű csillagszűrővel. Finom és durva szilárd piszokhoz alkalmas.
A hosszú élettartamú, háromfázisú üzemű oldalcsatornás kompresszor, az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő, és a kényelmes, transzmissziós kézi szűrőtisztítás az IVM 60/30 középkategóriás ipari porszívónk legfontosabb belső értékei közé tartozik. A robusztus készülék küllemében strapabíró acélburkolattal, saválló nemesacéltesttel és -tartállyal, valamint egyszerű szállítást és mobilitást biztosító nagyméretű kerekekkel nyűgözi le felhasználóját. A porszívó ipari környezetben a finom és durva szilárd szennyeződések eltávolítására szinte univerzálisan felhasználható – szükség esetén akár három műszakos üzemeltetéshez is.
Jellemzők és előnyök
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelveSzilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|68 / 244,8
|Vákuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 40
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|99
|Csomagolási súly (kg)
|100,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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