A hosszú élettartamú, háromfázisú üzemű oldalcsatornás kompresszor, az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő, és a kényelmes, transzmissziós kézi szűrőtisztítás az IVM 60/30 középkategóriás ipari porszívónk legfontosabb belső értékei közé tartozik. A robusztus készülék küllemében strapabíró acélburkolattal, saválló nemesacéltesttel és -tartállyal, valamint egyszerű szállítást és mobilitást biztosító nagyméretű kerekekkel nyűgözi le felhasználóját. A porszívó ipari környezetben a finom és durva szilárd szennyeződések eltávolítására szinte univerzálisan felhasználható – szükség esetén akár három műszakos üzemeltetéshez is.