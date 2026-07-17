Ipari porszívó IVM 60/30

Robusztus IVM 60/30 középkategóriás ipari porszívó hosszú élettartamú oldalcsatornás kompresszorral és M porosztályú nagyméretű csillagszűrővel. Finom és durva szilárd piszokhoz alkalmas.

A hosszú élettartamú, háromfázisú üzemű oldalcsatornás kompresszor, az M porosztályú nagyméretű csillagszűrő, és a kényelmes, transzmissziós kézi szűrőtisztítás az IVM 60/30 középkategóriás ipari porszívónk legfontosabb belső értékei közé tartozik. A robusztus készülék küllemében strapabíró acélburkolattal, saválló nemesacéltesttel és -tartállyal, valamint egyszerű szállítást és mobilitást biztosító nagyméretű kerekekkel nyűgözi le felhasználóját. A porszívó ipari környezetben a finom és durva szilárd szennyeződések eltávolítására szinte univerzálisan felhasználható – szükség esetén akár három műszakos üzemeltetéshez is.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/30: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVM 60/30: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Ipari porszívó IVM 60/30: Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig. Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 68 / 244,8
Vákuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 40
Zajszint (dB (A)) 79
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly kiegészítők nélkül (kg) 99
Csomagolási súly (kg) 100,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1030 x 680 x 1650

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 60/30
Ipari porszívó IVM 60/30
Ipari porszívó IVM 60/30

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