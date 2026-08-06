Ipari porszívó IVM 60/36 -3

Az IVR 40/30 Sc M ACD ipari porszívó: Ideális finom és éghető porokhoz nem robbanásveszélyes termelési területeken és gyártógépeken.

Az IVR 40/30 Sc M ACD ipari porszívó nem robbanásveszélyes területeken való használatra kopásmentes oldalcsatornás fúvóval rendelkezik, így ideális a folyamatos termelési körülmények közötti használatra. A finom és még gyúlékony porok megbízható felszívását a belső megerősített zsebszűrő (M porszűrő osztály), nagy szűrőfelülettel (1,75 m²), a hatékony szűrőtisztítás és a ciklonszerű előleválasztó rendszer garantálja. A konténer könnyen kezelhető leállító mechanizmussal rendelkezik. A beépített hangtompítónak köszönhetően a működési zaj minimálisra csökken. A robusztus kialakítás hosszú élettartamot ígér – még a nehéz ipari napi használat során is.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVM 60/36 -3: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Fém
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 123
Csomagolási súly (kg) 123,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 715 x 1530
Ipari porszívó IVM 60/36 -3
Ipari porszívó IVM 60/36 -3
Ipari porszívó IVM 60/36 -3
Ipari porszívó IVM 60/36 -3

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tartozékok