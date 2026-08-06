Ipari porszívó IVM 60/36 -3
Az IVR 40/30 Sc M ACD ipari porszívó: Ideális finom és éghető porokhoz nem robbanásveszélyes termelési területeken és gyártógépeken.
Az IVR 40/30 Sc M ACD ipari porszívó nem robbanásveszélyes területeken való használatra kopásmentes oldalcsatornás fúvóval rendelkezik, így ideális a folyamatos termelési körülmények közötti használatra. A finom és még gyúlékony porok megbízható felszívását a belső megerősített zsebszűrő (M porszűrő osztály), nagy szűrőfelülettel (1,75 m²), a hatékony szűrőtisztítás és a ciklonszerű előleválasztó rendszer garantálja. A konténer könnyen kezelhető leállító mechanizmussal rendelkezik. A beépített hangtompítónak köszönhetően a működési zaj minimálisra csökken. A robusztus kialakítás hosszú élettartamot ígér – még a nehéz ipari napi használat során is.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|88 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Fém
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|62
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|123
|Csomagolási súly (kg)
|123,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Alkalmazási területek
- Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)