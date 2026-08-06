Az IVR 40/30 Sc M ACD ipari porszívó nem robbanásveszélyes területeken való használatra kopásmentes oldalcsatornás fúvóval rendelkezik, így ideális a folyamatos termelési körülmények közötti használatra. A finom és még gyúlékony porok megbízható felszívását a belső megerősített zsebszűrő (M porszűrő osztály), nagy szűrőfelülettel (1,75 m²), a hatékony szűrőtisztítás és a ciklonszerű előleválasztó rendszer garantálja. A konténer könnyen kezelhető leállító mechanizmussal rendelkezik. A beépített hangtompítónak köszönhetően a működési zaj minimálisra csökken. A robusztus kialakítás hosszú élettartamot ígér – még a nehéz ipari napi használat során is.