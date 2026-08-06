Tartós, robusztus, mobil: hárommotoros, középkategóriás IVM 60/36-3 H ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagy csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel. Tanúsított H szűrőt tartalmaz. A szűrőtisztítás meghosszabbítja az élettartamát, így csökkenti a karbantartási igényt. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg a ház ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében. A gép H porosztály szerint tanúsított.