Ipari porszívó IVM 60/36-3 H

Hárommotoros, mobil és robusztus középkategóriás IVM 60/36-3 H ipari porszívó finom és durva szilárd anyagokhoz. Csillagszűrővel M porosztályban és patronos szűrővel H porosztályban.

Tartós, robusztus, mobil: hárommotoros, középkategóriás IVM 60/36-3 H ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagy csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel. Tanúsított H szűrőt tartalmaz. A szűrőtisztítás meghosszabbítja az élettartamát, így csökkenti a karbantartási igényt. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg a ház ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében. A gép H porosztály szerint tanúsított.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H: H porosztály
H porosztály
A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H: Három szívómotorral felszerelve
Három szívómotorral felszerelve
Erőteljes gép a lehető legmagasabb tisztítási teljesítménnyel egyfázisú hálózatban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 122 / 440
Vákuum (mbar/kPa) 204 / 20,4
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3,6
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 79
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3,5
Súly tartozékok nélkül (kg) 78
Csomagolási súly (kg) 78,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1020 x 680 x 1670

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H

Videók

Alkalmazási területek
  • Veszélyes porok esetében
Tartozékok