Ipari porszívó IVM 60/36-3 H
Hárommotoros, mobil és robusztus középkategóriás IVM 60/36-3 H ipari porszívó finom és durva szilárd anyagokhoz. Csillagszűrővel M porosztályban és patronos szűrővel H porosztályban.
Tartós, robusztus, mobil: hárommotoros, középkategóriás IVM 60/36-3 H ipari porszívónk finom és durva szilárd anyagok univerzális porszívózására ipari környezetben. A megbízható gép egyfázisú üzemmódban működik, és mindhárom motor külön-külön vezérelhető. Az M porosztályú nagy csillagszűrő könnyen, kényelmesen és megbízhatóan tisztítható a Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel. Tanúsított H szűrőt tartalmaz. A szűrőtisztítás meghosszabbítja az élettartamát, így csökkenti a karbantartási igényt. A gép teste és gyűjtőtartálya saválló rozsdamentes acélból készült, míg a ház ellenálló acélból készült, és nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás érdekében. A gép H porosztály szerint tanúsított.
Jellemzők és előnyök
H porosztályA DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Három szívómotorral felszerelveErőteljes gép a lehető legmagasabb tisztítási teljesítménnyel egyfázisú hálózatban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|122 / 440
|Vákuum (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3,6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|79
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|3,5
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|78
|Csomagolási súly (kg)
|78,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Veszélyes porok esetében