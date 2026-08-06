Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD
Erőteljes és robusztus hárommotoros középkategóriás ipari porszívó. Kifejezetten a 22-es zónán kívüli nagyobb mennyiségű finom és durva éghető porok felszívására kifejlesztve.
Megbízható és tartós középkategóriás ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD H porosztályú, gyakorlatilag univerzális porszívó bármilyen éghető szilárd anyag felszívásához ATEX zónán kívül. A nagy teljesítményű porszívó három külön vezérelt motorral működik egyfázisú üzemben, a nagy, 60 literes gyűjtőtartály nagyobb mennyiségek összegyűjtését is lehetővé teszi. A H-szűrő mellett a gép nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrővel és az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik a megszakítás nélküli portalanításhoz működés közben. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a saválló rozsdamentes acélból készült gyűjtőtartály és szűrőtartály vagy a rendkívül robusztus acél alváz hosszú élettartamot biztosítanak, a nagyméretű kerekek pedig megkönnyítik a helyről helyre történő mozgatását.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
H porosztályA DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Veszélyes és gyúlékony szilárd anyagok biztonságos felszívásához.
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztításA szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Három szívómotorral felszerelve
- Három nagy teljesítményű ventilátor a lenyűgöző tisztítási teljesítményért.
- Az egyedileg szabályozható motorok révén a szívóteljesítmény igény szerint állítható.
Nagy csillagszűrővel és további patronos szűrővel rendelkezik
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Kétlépcsős szűrőrendszer és optimális leválasztási fok a maximális biztonság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|117 / 420
|Vákuum (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3,6
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|ig 79
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|3,5
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|70,8
|Csomagolási súly (kg)
|71,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Felszereltség
- Főszűrő: Csillagszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Gyúlékony típusú porok felszívásához