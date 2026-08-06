Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD

Erőteljes és robusztus hárommotoros középkategóriás ipari porszívó. Kifejezetten a 22-es zónán kívüli nagyobb mennyiségű finom és durva éghető porok felszívására kifejlesztve.

Megbízható és tartós középkategóriás ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD H porosztályú, gyakorlatilag univerzális porszívó bármilyen éghető szilárd anyag felszívásához ATEX zónán kívül. A nagy teljesítményű porszívó három külön vezérelt motorral működik egyfázisú üzemben, a nagy, 60 literes gyűjtőtartály nagyobb mennyiségek összegyűjtését is lehetővé teszi. A H-szűrő mellett a gép nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrővel és az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik a megszakítás nélküli portalanításhoz működés közben. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a saválló rozsdamentes acélból készült gyűjtőtartály és szűrőtartály vagy a rendkívül robusztus acél alváz hosszú élettartamot biztosítanak, a nagyméretű kerekek pedig megkönnyítik a helyről helyre történő mozgatását.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD: H porosztály
H porosztály
A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint a H porosztályra tanúsított teljes készülék. Veszélyes és gyúlékony szilárd anyagok biztonságos felszívásához.
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD: Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
Kézi húzós-tisztítós szűrőtisztítás
A szűrő egy lépésben tisztítható működés közben. Alacsony kopásigényű portalanítás levegővisszaforgatással.
Három szívómotorral felszerelve
  • Három nagy teljesítményű ventilátor a lenyűgöző tisztítási teljesítményért.
  • Az egyedileg szabályozható motorok révén a szívóteljesítmény igény szerint állítható.
Nagy csillagszűrővel és további patronos szűrővel rendelkezik
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Kétlépcsős szűrőrendszer és optimális leválasztási fok a maximális biztonság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 117 / 420
Vákuum (mbar/kPa) 201 / 20,1
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3,6
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) ig 79
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3,5
Súly tartozékok nélkül (kg) 70,8
Csomagolási súly (kg) 71,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1020 x 680 x 1670

Felszereltség

  • Főszűrő: Csillagszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD
Ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyúlékony típusú porok felszívásához
Tartozékok