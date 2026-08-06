Megbízható és tartós középkategóriás ipari porszívó IVM 60/36-3 H ACD H porosztályú, gyakorlatilag univerzális porszívó bármilyen éghető szilárd anyag felszívásához ATEX zónán kívül. A nagy teljesítményű porszívó három külön vezérelt motorral működik egyfázisú üzemben, a nagy, 60 literes gyűjtőtartály nagyobb mennyiségek összegyűjtését is lehetővé teszi. A H-szűrő mellett a gép nagyméretű, M porosztályú PTFE csillagszűrővel és az innovatív Pull and Clean szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik a megszakítás nélküli portalanításhoz működés közben. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a saválló rozsdamentes acélból készült gyűjtőtartály és szűrőtartály vagy a rendkívül robusztus acél alváz hosszú élettartamot biztosítanak, a nagyméretű kerekek pedig megkönnyítik a helyről helyre történő mozgatását.