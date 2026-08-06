Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD

A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel a váltakozó áramú IVR 100/24-2 Sc lenyűgözően felszívja az éghető port és a finom forgácsot. Nem robbanásveszélyes területeken való használatra.

Az IVR 100/24-2 Sc ipari porszívó közepes mennyiségű forgács és éghető por felszívására tervezték nem robbanásveszélyes helyeken. A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel az erőteljes, váltakozó áramú, kétturbinás megoldás állandóan magas szívóteljesítményt biztosít. Ezt a mosható, tartós M porosztályú zsebszűrőnek és a hatékony kézi szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szinten tartja. Az ergonómikus leeresztő kocsi segítségével könnyedén kiüríthető a 100 l-es gurulós tartály anélkül, hogy nagy mennyiségű por keletkezne, és a hajtófejet sem kell levenni, míg a beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák gondoskodik a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanításáról. A manőverezhető váz, a halk működés és a kompakt, robusztus és rendkívül karbantartást igénylő kialakítás teszi teljessé a váltakozó áramú porszívó által kínált funkciók sorát.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 124
Csomagolási súly (kg) 124,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 760 x 1869

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Közepes és nagy mennyiségű finom és durva fémreszelékhez.
Tartozékok