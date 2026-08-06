Az IVR 100/24-2 Sc ipari porszívó közepes mennyiségű forgács és éghető por felszívására tervezték nem robbanásveszélyes helyeken. A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel az erőteljes, váltakozó áramú, kétturbinás megoldás állandóan magas szívóteljesítményt biztosít. Ezt a mosható, tartós M porosztályú zsebszűrőnek és a hatékony kézi szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szinten tartja. Az ergonómikus leeresztő kocsi segítségével könnyedén kiüríthető a 100 l-es gurulós tartály anélkül, hogy nagy mennyiségű por keletkezne, és a hajtófejet sem kell levenni, míg a beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák gondoskodik a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanításáról. A manőverezhető váz, a halk működés és a kompakt, robusztus és rendkívül karbantartást igénylő kialakítás teszi teljessé a váltakozó áramú porszívó által kínált funkciók sorát.