Ipari porszívó IVR 100/24-2 Sc M ACD
A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel a váltakozó áramú IVR 100/24-2 Sc lenyűgözően felszívja az éghető port és a finom forgácsot. Nem robbanásveszélyes területeken való használatra.
Az IVR 100/24-2 Sc M ACD ipari porszívó közepes mennyiségű forgács és éghető por felszívására szolgál nem robbanásveszélyes helyeken. A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményével a nagy teljesítményű, váltakozó áramú, ikerturbinás megoldás állandóan magas szívóerőt garantál. Ezt a mosható, tartós M porosztályú zsebszűrő és a hatékony kézi szűrőtisztítás biztosítja. Az ergonómikus leeresztő kocsi segítségével könnyedén kiüríthető a 100 l-es gurulós tartály anélkül, hogy nagy mennyiségű por keletkezne, és a hajtófejet sem kell levenni, míg a beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák gondoskodik a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanításáról. A váltakozó áramú porszívó számos előnyös tulajdonságát a manőverezhető váz, a csendes működés és a kompakt, robusztus és rendkívül karbantartást igénylő kialakítás teszi teljessé.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|103
|Csomagolási súly (kg)
|103,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 760 x 1580
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Közepes és nagy mennyiségű finom és durva fémreszelékhez.