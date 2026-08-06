Az IVR 100/24-2 Sc M ACD ipari porszívó közepes mennyiségű forgács és éghető por felszívására szolgál nem robbanásveszélyes helyeken. A 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményével a nagy teljesítményű, váltakozó áramú, ikerturbinás megoldás állandóan magas szívóerőt garantál. Ezt a mosható, tartós M porosztályú zsebszűrő és a hatékony kézi szűrőtisztítás biztosítja. Az ergonómikus leeresztő kocsi segítségével könnyedén kiüríthető a 100 l-es gurulós tartály anélkül, hogy nagy mennyiségű por keletkezne, és a hajtófejet sem kell levenni, míg a beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák gondoskodik a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanításáról. A váltakozó áramú porszívó számos előnyös tulajdonságát a manőverezhető váz, a csendes működés és a kompakt, robusztus és rendkívül karbantartást igénylő kialakítás teszi teljessé.