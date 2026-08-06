Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD

Az IVR 100/30 Sc H ACD közepes mennyiségű finom, durva, éghető és veszélyes szilárd anyagok mobil és helyhez kötött porszívózásához nem robbanásveszélyes területeken.

A robusztus IVR 100/30 Sc H ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken történő használatra alkalmas, és három műszakos üzemben is megbirkózik a nehéz felhasználásokkal. A háromfázisú váltakozó áramú porszívó M porosztályú szűrőtechnológiával közepes mennyiségű finom, éghető és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por, nagy forgács, homok vagy szemcseszórásos por felszívására alkalmas. A mosható, tartós, folyamatosan nagy szívóerővel rendelkező zsebszűrő kézi szűrőtisztításának és a karbantartást igénylő kialakításnak köszönhetően a porszívó más fontos ipari követelményeknek is eleget tesz, miközben működés közben alacsony zajszintet tart. A 100 l-es gurulós tartály egyszerű, biztonságos és pormentes ürítéséről ergonomikus lehelyezhető kocsival és polietilén zsák integrált zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel gondoskodik. A 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül hajtott, alacsony kopású motor és a nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) csendes zajszintet biztosít a nagy szívóerő mellett.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 315
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 180
Csomagolási súly (kg) 180,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 760 x 2655

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 100/30 Sc H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű finom és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és durva fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.
Tartozékok