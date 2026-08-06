A robusztus IVR 100/30 Sc H ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken történő használatra alkalmas, és három műszakos üzemben is megbirkózik a nehéz felhasználásokkal. A háromfázisú váltakozó áramú porszívó M porosztályú szűrőtechnológiával közepes mennyiségű finom, éghető és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por, nagy forgács, homok vagy szemcseszórásos por felszívására alkalmas. A mosható, tartós, folyamatosan nagy szívóerővel rendelkező zsebszűrő kézi szűrőtisztításának és a karbantartást igénylő kialakításnak köszönhetően a porszívó más fontos ipari követelményeknek is eleget tesz, miközben működés közben alacsony zajszintet tart. A 100 l-es gurulós tartály egyszerű, biztonságos és pormentes ürítéséről ergonomikus lehelyezhető kocsival és polietilén zsák integrált zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel gondoskodik. A 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül hajtott, alacsony kopású motor és a nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) csendes zajszintet biztosít a nagy szívóerő mellett.