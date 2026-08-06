Ipari porszívó IVR 100/30 Sc M ACD
Az IVR 100/30 Sc M ACD közepes mennyiségű finom, durva, éghető és veszélyes szilárd anyagok mobil és helyhez kötött porszívózásához nem robbanásveszélyes területeken.
A robusztus IVR 100/30 Sc M ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken való használatra alkalmas, és három műszakos üzemben is megbirkózik a nehéz alkalmazásokkal. A háromfázisú váltakozó áramú porszívó M porosztályú szűrőtechnológiával közepes mennyiségű finom, éghető és veszélyes (OEL ≥ 0,1 mg/m³) forgács és por, nagy forgács, homok vagy szemcseszórásos por felszívására alkalmas. A mosható, tartós, folyamatosan nagy szívóerővel rendelkező zsebszűrő kézi szűrőtisztításának és a karbantartást igénylő kialakításnak köszönhetően a porszívó más fontos ipari követelményeknek is eleget tesz, miközben működés közben alacsony zajszintet tart. A 100 l-es gurulós tartály egyszerű, biztonságos és pormentes ürítéséről ergonomikus lehelyezhető kocsi és polietilén zsák integrált zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel gondoskodik. A 3 kW névleges bemeneti teljesítményű, közvetlenül hajtott, alacsony kopású motor és a nagy vákuumokhoz optimalizált kerékgeometriájú, erőteljes, energiahatékony oldalsó csatornafúvó (IE2) csendes zajszintet biztosít a nagy szívóerő mellett.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|88 / 315
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|62
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|159
|Csomagolási súly (kg)
|159,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|915 x 760 x 1975
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű finom és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Nagy mennyiségű szilárd anyagokhoz mint finom és durva fémforgácsok, homok, csiszoló szemcsék.