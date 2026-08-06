A szuper kompakt osztály nem robbanásveszélyes területeken való használatra! A nagy töltési mennyiség ellenére az IVR 100/40 Sc H ACD viszonylag kis helyigénnyel rendelkezik, így ideális szűk helyű gyártócsarnokokban való használatra. A belső megerősített zsebszűrő (M osztályú porszűrő) nagy szűrőfelülettel (1,75 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint ciklonszerű előleválasztó rendszerrel gondoskodik a finom és egyenletes gyúlékony por megbízható összegyűjtéséről. A nyomáskiegyenlítő tömlő és a lefelé tartó biztosítja a pormentes porszívózást közvetlenül a hulladékgyűjtő zsákba. A tartály egy leállító mechanizmuson keresztül csatlakozik a porszívóhoz, amely függőleges helyzetben is működtethető a nagyobb kényelem érdekében. A gép által keltett zajt a beépített hangtompítónak köszönhetően kényelmes szinten tartja. A robusztus kialakítás és a kopásmentes oldalcsatornás fúvó hosszú élettartamot biztosít – folyamatos ipari használat mellett is.