Ipari porszívó IVR 100/40 Sc H ACD
Az IVR 100/40 Sc H ACD nagy töltési mennyiséget biztosít viszonylag kis alapterületen. Alkalmas éghető porok felszívására. Nem robbanásveszélyes területekre történő beépítéshez.
A szuper kompakt osztály nem robbanásveszélyes területeken való használatra! A nagy töltési mennyiség ellenére az IVR 100/40 Sc H ACD viszonylag kis helyigénnyel rendelkezik, így ideális szűk helyű gyártócsarnokokban való használatra. A belső megerősített zsebszűrő (M osztályú porszűrő) nagy szűrőfelülettel (1,75 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint ciklonszerű előleválasztó rendszerrel gondoskodik a finom és egyenletes gyúlékony por megbízható összegyűjtéséről. A nyomáskiegyenlítő tömlő és a lefelé tartó biztosítja a pormentes porszívózást közvetlenül a hulladékgyűjtő zsákba. A tartály egy leállító mechanizmuson keresztül csatlakozik a porszívóhoz, amely függőleges helyzetben is működtethető a nagyobb kényelem érdekében. A gép által keltett zajt a beépített hangtompítónak köszönhetően kényelmes szinten tartja. A robusztus kialakítás és a kopásmentes oldalcsatornás fúvó hosszú élettartamot biztosít – folyamatos ipari használat mellett is.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|138 / 495
|Vákuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4,7
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|71
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Másodlagos szűrő porosztály
|H
|Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²)
|3
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|205
|Csomagolási súly (kg)
|205,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|855 x 760 x 2380
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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