Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD

Az IVR 100/40 Sc M ACD nagy töltési mennyiséget biztosít viszonylag kis alapterületen. Alkalmas éghető porok felszívására. Nem robbanásveszélyes területekre történő beépítéshez.

A szuper kompakt osztály nem robbanásveszélyes területeken való használatra! A nagy töltési mennyiség ellenére az IVR 100/40 Sc M ACD viszonylag kis helyigénnyel rendelkezik, így ideális szűk helyű gyártócsarnokokban való használatra. A belső megerősített zsebszűrő (M osztályú porszűrő) nagy szűrőfelülettel (1,75 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint ciklonszerű előleválasztó rendszerrel gondoskodik a finom és egyenletes gyúlékony por megbízható összegyűjtéséről. A nyomáskiegyenlítő tömlő és a lefelé tartó biztosítja a pormentes porszívózást közvetlenül a hulladékgyűjtő zsákba. A tartály egy leállító mechanizmuson keresztül csatlakozik a porszívóhoz, amely függőleges helyzetben is működtethető a nagyobb kényelem érdekében. A gép által keltett zajt a beépített hangtompítónak köszönhetően kényelmes szinten tartja. A robusztus kialakítás és a kopásmentes oldalcsatornás fúvó hosszú élettartamot biztosít – folyamatos ipari használat mellett is.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Számos lehetőség a tartozékok tárolására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s/m³ / h) 138 / 495
Vákuum (mbar/kPa) 140 / 14
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 4,7
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 71
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 184
Csomagolási súly (kg) 184,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 915 x 760 x 2095

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 100/40 Sc M ACD

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