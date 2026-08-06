Extra alacsony és kompakt belépő szintű IVR 35/24-2 Sc Me M ACD ipari porszívó M porosztályú szűrőtechnológiával, amely kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes porok (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását biztosítja. A robusztus kialakítás és a porszívó kis helyigénye hosszú élettartamot biztosít a mindennapos, ipari körülmények között végzett kemény munkák során. A két nagy teljesítményű bypass motorral a gép ideális karbantartási tisztításhoz műhelyekben vagy gyártócsarnokokban. A belső megerősített zsebszűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint ciklonszerű előleválasztó rendszerrel gondoskodik a finom porok megbízható felszívásáról. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály praktikus és könnyen kezelhető leállító mechanizmussal csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangcsillapítás csökkenti a működési zajt a teljesítmény csökkenése nélkül. A kiváló minőségű kerekeknek és kis méreteknek köszönhetően az IVR 35/24-2 Sc Me M ACD kiváló manőverezhetőségével és maximális sokoldalúságával nyűgöz le.