Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Erőteljes IVR 35/24-2 Sc Me M ACD ipari porszívó finomporos alkalmazásokhoz. Ideális karbantartási tisztításhoz műhelyekben és gyártócsarnokokban.

Extra alacsony és kompakt belépő szintű IVR 35/24-2 Sc Me M ACD ipari porszívó M porosztályú szűrőtechnológiával, amely kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes porok (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását biztosítja. A robusztus kialakítás és a porszívó kis helyigénye hosszú élettartamot biztosít a mindennapos, ipari körülmények között végzett kemény munkák során. A két nagy teljesítményű bypass motorral a gép ideális karbantartási tisztításhoz műhelyekben vagy gyártócsarnokokban. A belső megerősített zsebszűrő nagy szűrőfelülettel (1,4 m²) és hatékony szűrőtisztítással, valamint ciklonszerű előleválasztó rendszerrel gondoskodik a finom porok megbízható felszívásáról. A rozsdamentes acél gyűjtőtartály praktikus és könnyen kezelhető leállító mechanizmussal csatlakozik a porszívóhoz. Az intelligens hangcsillapítás csökkenti a működési zajt a teljesítmény csökkenése nélkül. A kiváló minőségű kerekeknek és kis méreteknek köszönhetően az IVR 35/24-2 Sc Me M ACD kiváló manőverezhetőségével és maximális sokoldalúságával nyűgöz le.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 144 / 520
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23
Tartálytérfogat (l) 35
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,4
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 53
Csomagolási súly (kg) 54,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 740 x 580 x 1105

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Ipari porszívó IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
Tartozékok