Nem robbanásveszélyes területeken való használatra: a 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű IVR 40/24-2 Sc H ACD ipari porszívó fő célja az éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³), valamint a finom forgács biztonságos felszívása. A váltóáramú tápellátással és a hatékony H porosztályú szűrőtechnológiával a manőverezhető ipari porszívó mosható, tartós, hegesztett varratokkal ellátott zsebszűrővel és hatékony kézi szűrőtisztítással van felszerelve. Ez biztosítja, hogy a két bypass turbina szívóteljesítménye állandóan magas szinten maradjon. A 40 literes tartálytérfogatával a gép tökéletes kisebb mennyiségek tárolására. A polietilén zsák beépített záróval és nyomáskiegyenlítő csővel segíti a pormentes ürítést és a beszívott hulladék biztonságos eltávolítását. A billenthető kocsiszerkezet lehetővé teszi a tartály kiürítését anélkül, hogy le kellene venni a motoros részt. A zajszigetelt motor halk működést biztosít, a masszív, jól irányítható alváz pedig könnyű mozgatást tesz lehetővé a munkaterületen.