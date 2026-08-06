Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD

A gyúlékony és veszélyees porok, valamint a forgács biztonságos felszívásához, a manőverezhető, robusztus IVR 40/24-2 Sc nem robbanásveszélyes területeken történő használatra alkamas.

Nem robbanásveszélyes területeken való használatra: a 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű IVR 40/24-2 Sc H ACD ipari porszívó fő célja az éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³), valamint a finom forgács biztonságos felszívása. A váltóáramú tápellátással és a hatékony H porosztályú szűrőtechnológiával a manőverezhető ipari porszívó mosható, tartós, hegesztett varratokkal ellátott zsebszűrővel és hatékony kézi szűrőtisztítással van felszerelve. Ez biztosítja, hogy a két bypass turbina szívóteljesítménye állandóan magas szinten maradjon. A 40 literes tartálytérfogatával a gép tökéletes kisebb mennyiségek tárolására. A polietilén zsák beépített záróval és nyomáskiegyenlítő csővel segíti a pormentes ürítést és a beszívott hulladék biztonságos eltávolítását. A billenthető kocsiszerkezet lehetővé teszi a tartály kiürítését anélkül, hogy le kellene venni a motoros részt. A zajszigetelt motor halk működést biztosít, a masszív, jól irányítható alváz pedig könnyű mozgatást tesz lehetővé a munkaterületen.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 68
Kábelhossz (m) 10
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 112
Csomagolási súly (kg) 112,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 760 x 1576

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Kisebb mennyiségű finom fémforgácshoz és porhoz
Tartozékok