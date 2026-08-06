Nem robbanásveszélyes területeken való használatra: a 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű IVR 60/24-2 Sc M ACD ipari porszívó fő célja az éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) és a finom forgács biztonságos felszívása. A váltóáramú tápellátással és a hatékony M porosztályú szűrőtechnológiával a manőverezhető ipari porszívó mosható, tartós, hegesztett varratokkal ellátott zsebszűrővel és hatékony kézi szűrőtisztítással van felszerelve. Ez biztosítja, hogy a két bypass turbina szívóteljesítménye állandóan magas szinten maradjon. A 60 literes tartálytérfogatával a gép tökéletes kisebb mennyiségek tárolására. A beépített zárómechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák biztosítja a pormentes ürítést és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását, míg a lerakott kocsi szükségtelenné teszi a meghajtófej eltávolítását. A hangcsillapított meghajtóegység csendes működést, míg a futómű maximális manőverezhetőséget biztosít a használat helyén.