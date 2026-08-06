Ipari porszívó IVR 60/24-2 Sc M ACD
Az éghető és veszélyes por és forgács biztonságos felszívásához: a manőverezhető, robusztus IVR 50/24-2 Sc nem robbanásveszélyes területeken történő használatra.
Nem robbanásveszélyes területeken való használatra: a 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményű IVR 60/24-2 Sc M ACD ipari porszívó fő célja az éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) és a finom forgács biztonságos felszívása. A váltóáramú tápellátással és a hatékony M porosztályú szűrőtechnológiával a manőverezhető ipari porszívó mosható, tartós, hegesztett varratokkal ellátott zsebszűrővel és hatékony kézi szűrőtisztítással van felszerelve. Ez biztosítja, hogy a két bypass turbina szívóteljesítménye állandóan magas szinten maradjon. A 60 literes tartálytérfogatával a gép tökéletes kisebb mennyiségek tárolására. A beépített zárómechanizmussal és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zsák biztosítja a pormentes ürítést és a szívóhulladék biztonságos ártalmatlanítását, míg a lerakott kocsi szükségtelenné teszi a meghajtófej eltávolítását. A hangcsillapított meghajtóegység csendes működést, míg a futómű maximális manőverezhetőséget biztosít a használat helyén.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kábelhossz (m)
|10
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|87
|Csomagolási súly (kg)
|87,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|855 x 760 x 1290
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Szállított tartozékok: nem
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Alkalmazási területek
- Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Kisebb mennyiségű finom fémforgácshoz és porhoz