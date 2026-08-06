Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD

IVR 50/30 Sc H ACD ipari porszívó, nem robbanásveszélyes területeken történő folyamatos működésre alkalmas. Éghető és veszélyes típusú por és forgács biztonságos felszívásához.

Az IVR 60/30 Sc H ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken használható, és H porosztályú szűrőtechnológiával rendelkezik, amely kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását biztosítja. A gép 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel, alacsony karbantartást igénylő háromfázisú motorral és nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalsó csatornaventilátorral (IE2) rendelkezik, így ideális háromműszakos folyamatos működéshez. Az ergonomikus leeresztő kocsi lehetővé teszi a 60 literes tartály kényelmes ürítését anélkül, hogy a meghajtófejet le kellene venni. A pormentes ürítőrendszer egy polietilén zacskót is tartalmaz integrált zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel, ezzel is biztosítva a biztonságos ártalmatlanítást. A tartós, mosható zsebszűrőnek és az egyszerű, kézi, rázókarral végzett szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szívóerő garantált mindenkor. A hangtompított meghajtóegység csendes működést biztosít.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, kis mennyiségű por és szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos felszedéséhez H porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 312
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Acél
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Másodlagos szűrő porosztály H
Szűrőfelület a másodlagos szűrő esetében (m²) 3
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 166
Csomagolási súly (kg) 166,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 760 x 1959

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Kisebb mennyiségű finom fémforgácshoz és porhoz
Tartozékok