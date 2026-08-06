Az IVR 60/30 Sc H ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken használható, és H porosztályú szűrőtechnológiával rendelkezik, amely kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását biztosítja. A gép 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel, alacsony karbantartást igénylő háromfázisú motorral és nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalsó csatornaventilátorral (IE2) rendelkezik, így ideális háromműszakos folyamatos működéshez. Az ergonomikus leeresztő kocsi lehetővé teszi a 60 literes tartály kényelmes ürítését anélkül, hogy a meghajtófejet le kellene venni. A pormentes ürítőrendszer egy polietilén zacskót is tartalmaz integrált zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel, ezzel is biztosítva a biztonságos ártalmatlanítást. A tartós, mosható zsebszűrőnek és az egyszerű, kézi, rázókarral végzett szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szívóerő garantált mindenkor. A hangtompított meghajtóegység csendes működést biztosít.