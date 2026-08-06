Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD
IVR 60/30 Sc M ACD ipari porszívó, nem robbanásveszélyes területeken történő folyamatos működésre alkalmas. Éghető és veszélyes típusú por és forgács biztonságos felszívásához.
Az IVR 60/30 Sc M ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken használható, és M porosztályú szűrőtechnológiával rendelkezik, amely biztosítja kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását. A 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező, kevés karbantartást igénylő háromfázisú motorral és nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalsó csatornaventilátorral (IE2) rendelkező gép tökéletes háromműszakos folyamatos működésre. Az ergonomikus leeresztő kocsi lehetővé teszi a 60 literes tartály kényelmes ürítését anélkül, hogy a meghajtófejet le kellene venni. A pormentes ürítőrendszert egy beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zacskó egészíti ki, amely szintén biztosítja a biztonságos ártalmatlanítást. A tartós, mosható zsebszűrőnek és az egyszerű, kézi, rázókarral végzett szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szívóerő garantált mindenkor. A hangtompított meghajtóegység csendes működést biztosít.
Jellemzők és előnyök
ACD - Alkalmazott éghető por eseténAz éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Különösen robusztus, különösen rugalmasPraktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó3 kW teljesítményű, lágy indítású, kis mennyiségű por és szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
- Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
- A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|88 / 312
|Vákuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tartálytérfogat (l)
|60
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|3
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50
|Zajszint (dB (A))
|62
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|1,75
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|142
|Csomagolási súly (kg)
|142,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|855 x 760 x 1675
Felszereltség
- Főszűrő: Zsebszűrő
- Másodlagos szűrő: Patronszűrő
- Szállított tartozékok: nem
Videók
Alkalmazási területek
- Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Kisebb mennyiségű finom fémforgácshoz és porhoz