Az IVR 60/30 Sc M ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken használható, és M porosztályú szűrőtechnológiával rendelkezik, amely biztosítja kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását. A 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező, kevés karbantartást igénylő háromfázisú motorral és nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalsó csatornaventilátorral (IE2) rendelkező gép tökéletes háromműszakos folyamatos működésre. Az ergonomikus leeresztő kocsi lehetővé teszi a 60 literes tartály kényelmes ürítését anélkül, hogy a meghajtófejet le kellene venni. A pormentes ürítőrendszert egy beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zacskó egészíti ki, amely szintén biztosítja a biztonságos ártalmatlanítást. A tartós, mosható zsebszűrőnek és az egyszerű, kézi, rázókarral végzett szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szívóerő garantált mindenkor. A hangtompított meghajtóegység csendes működést biztosít.