Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD

IVR 60/30 Sc M ACD ipari porszívó, nem robbanásveszélyes területeken történő folyamatos működésre alkalmas. Éghető és veszélyes típusú por és forgács biztonságos felszívásához.

Az IVR 60/30 Sc M ACD ipari porszívó mind mobil, mind helyhez kötött, nem robbanásveszélyes területeken használható, és M porosztályú szűrőtechnológiával rendelkezik, amely biztosítja kis mennyiségű finom forgács, valamint éghető és veszélyes por (OEL ≥ 0,1 mg/m³) biztonságos elszívását. A 3 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkező, kevés karbantartást igénylő háromfázisú motorral és nagy teljesítményű, energiatakarékos oldalsó csatornaventilátorral (IE2) rendelkező gép tökéletes háromműszakos folyamatos működésre. Az ergonomikus leeresztő kocsi lehetővé teszi a 60 literes tartály kényelmes ürítését anélkül, hogy a meghajtófejet le kellene venni. A pormentes ürítőrendszert egy beépített zárószerkezettel és nyomáskiegyenlítő tömlővel ellátott polietilén zacskó egészíti ki, amely szintén biztosítja a biztonságos ártalmatlanítást. A tartós, mosható zsebszűrőnek és az egyszerű, kézi, rázókarral végzett szűrőtisztításnak köszönhetően állandó szívóerő garantált mindenkor. A hangtompított meghajtóegység csendes működést biztosít.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD: ACD - Alkalmazott éghető por esetén
ACD - Alkalmazott éghető por esetén
Az éghető porok biztonságos és gazdaságos porszívózásához. Megfelel az IEC 60335-2-69 szabványnak.
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD: Különösen robusztus, különösen rugalmas
Különösen robusztus, különösen rugalmas
Praktikus, mozgatható szívótömlőnyílással/csőhajlítóval. Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőséggel rendelkezik a tartozékok szállítására. A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
3 kW teljesítményű, lágy indítású, kis mennyiségű por és szilárd anyagok porszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Optimálisan alkalmas mobil használatra több műszakos üzemben.
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás
  • Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Nagyméretű zsebszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok fennakadását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 88 / 312
Vákuum (mbar/kPa) 260 / 26
Tartálytérfogat (l) 60
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 3
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 50
Zajszint (dB (A)) 62
Kábelhossz (m) 7,5
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 1,75
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 142
Csomagolási súly (kg) 142,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 855 x 760 x 1675

Felszereltség

  • Főszűrő: Zsebszűrő
  • Másodlagos szűrő: Patronszűrő
  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD
Ipari porszívó IVR 60/30 Sc M ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • Kis mennyiségű gyúlékony anyaghoz és veszélyes porhoz (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Kisebb mennyiségű finom fémforgácshoz és porhoz
Tartozékok