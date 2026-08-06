Ipari porszívó IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp super-class ipari porszívó 4 kW-os oldalcsatornás turbinával folyamatos használatra. A beépített Longopac® hulladékgyűjtő rendszer lehetővé teszi a szívóközegek nagyon kis porral történő ürítését.
A legkisebb modell a Longopac® hulladékgyűjtő rendszerrel ellátott super-class ipari porszívóink kínálatából: az IVS 100/40 Lp szilárd anyagok, például nagy mennyiségű törmelék és ásványi por felszívására. Itt a hulladékot közvetlenül a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokba vezetjük, majd gyakorlatilag pormentesen eltávolíthatjuk. A nagyméretű, de - a 16 redőnek köszönhetően - mégis rendkívül kompakt csillagszűrővel ellátott szűrőrendszert egy vízszintes szűrőrázó alaposan megtisztítja. Itt egy speciális hajtómű biztosítja az egyenletes tisztítási eredményt, függetlenül a felhasználó által alkalmazott erősségtől. A megbízható és hatékony (IE2) háromfázisú motorral és a nagy teljesítményű, 4 kW-os oldalcsatornás turbinával a porszívó a folyamatos üzemben végzett, kihívást jelentő feladatokra is felkészült. A tartozékok úgy helyezhetők el, hogy azok biztonságosan szállíthatóak és nem veszhetnek el, az opcionális távirányító pedig ismét az alapmodell felszereltségének sokszínűségét mutatja.irányító még jobban kiemeli az alapmodell sokrétű tulajdonságait.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerLehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó4 kW teljesítményű, lágy indítású, nagy mennyiségű por és szilárd anyagok felporszívózásához. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|135 / 485
|Vákuum (mbar/kPa)
|150 / 15
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|4,2
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|75
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|155
|Csomagolási súly (kg)
|155,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
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