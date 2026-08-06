A legkisebb modell a Longopac® hulladékgyűjtő rendszerrel ellátott super-class ipari porszívóink kínálatából: az IVS 100/40 Lp szilárd anyagok, például nagy mennyiségű törmelék és ásványi por felszívására. Itt a hulladékot közvetlenül a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokba vezetjük, majd gyakorlatilag pormentesen eltávolíthatjuk. A nagyméretű, de - a 16 redőnek köszönhetően - mégis rendkívül kompakt csillagszűrővel ellátott szűrőrendszert egy vízszintes szűrőrázó alaposan megtisztítja. Itt egy speciális hajtómű biztosítja az egyenletes tisztítási eredményt, függetlenül a felhasználó által alkalmazott erősségtől. A megbízható és hatékony (IE2) háromfázisú motorral és a nagy teljesítményű, 4 kW-os oldalcsatornás turbinával a porszívó a folyamatos üzemben végzett, kihívást jelentő feladatokra is felkészült. A tartozékok úgy helyezhetők el, hogy azok biztonságosan szállíthatóak és nem veszhetnek el, az opcionális távirányító pedig ismét az alapmodell felszereltségének sokszínűségét mutatja.irányító még jobban kiemeli az alapmodell sokrétű tulajdonságait.