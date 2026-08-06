Ipari porszívó IVS 100/55 Lp

Az IVS 100/55 Lp super-class ipari porszívónk Longopac® hulladékgyűjtő rendszerrel, 5,5 kW-os oldalcsatornás turbinával és vízszintes szűrőrázóval megbízhatóan felszívja a nagy mennyiségű törmeléket is.

A Longopac® hulladékgyűjtő zsákok integrált tartója csak az IVS 100/55 Lp super-class ipari porszívónk egyik alapfelszereltségi része. Ez az ürítő rendszer lehetővé teszi a nagy mennyiségű törmelék és ásványi por gyakorlatilag pormentes ártalmatlanítását, amelyet ez a porszívó könnyedén összegyűjt. Ezt a teljesítményt különösen az 5,5 kW-os oldalcsatornás turbina, az M porosztályra engedélyezett nagyméretű, 16 bordás csillagszűrő és a megbízható, nagy hatékonyságú (IE2) háromfázisú motor biztosítja. E nagy teljesítmény ellenére a porszívó egy hagyományos 16 amperes ipari konnektoron is könnyen üzemeltethető és folyamatosan használható. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval.. A szűrőtisztítás így mindig egyenletes kiváló eredménnyel történik, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, így nem vesznek el, igény szerint pedig opcionális távirányító is rendelhető, amely akár 30 m távolságból is be- és kikapcsolja a porszívót.s biztosítottak az elvesztés ellen, illetve szükség esetén elérhető az opcionális távirányító, a porszívó be- és kikapcsolására max. 30 méteres távolságból.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp: Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszer
Lehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp: Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp: Kézi IVS szűrőtisztítás
Kézi IVS szűrőtisztítás
Igény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
  • Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 156 / 560
Vákuum (mbar/kPa) 240 / 24
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 5,5
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 70
Tartozék névleges átmérője ID 70 ID 50
Zajszint (dB (A)) 77
Fő szűrő porosztálya M
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 2,2
Súly tartozékok nélkül (kg) 158
Csomagolási súly (kg) 158,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1202 x 771 x 1470

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp
Ipari porszívó IVS 100/55 Lp

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