A Longopac® hulladékgyűjtő zsákok integrált tartója csak az IVS 100/55 Lp super-class ipari porszívónk egyik alapfelszereltségi része. Ez az ürítő rendszer lehetővé teszi a nagy mennyiségű törmelék és ásványi por gyakorlatilag pormentes ártalmatlanítását, amelyet ez a porszívó könnyedén összegyűjt. Ezt a teljesítményt különösen az 5,5 kW-os oldalcsatornás turbina, az M porosztályra engedélyezett nagyméretű, 16 bordás csillagszűrő és a megbízható, nagy hatékonyságú (IE2) háromfázisú motor biztosítja. E nagy teljesítmény ellenére a porszívó egy hagyományos 16 amperes ipari konnektoron is könnyen üzemeltethető és folyamatosan használható. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval.. A szűrőtisztítás így mindig egyenletes kiváló eredménnyel történik, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, így nem vesznek el, igény szerint pedig opcionális távirányító is rendelhető, amely akár 30 m távolságból is be- és kikapcsolja a porszívót.s biztosítottak az elvesztés ellen, illetve szükség esetén elérhető az opcionális távirányító, a porszívó be- és kikapcsolására max. 30 méteres távolságból.