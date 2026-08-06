Ipari porszívó IVS 100/55 Lp
Az IVS 100/55 Lp super-class ipari porszívónk Longopac® hulladékgyűjtő rendszerrel, 5,5 kW-os oldalcsatornás turbinával és vízszintes szűrőrázóval megbízhatóan felszívja a nagy mennyiségű törmeléket is.
A Longopac® hulladékgyűjtő zsákok integrált tartója csak az IVS 100/55 Lp super-class ipari porszívónk egyik alapfelszereltségi része. Ez az ürítő rendszer lehetővé teszi a nagy mennyiségű törmelék és ásványi por gyakorlatilag pormentes ártalmatlanítását, amelyet ez a porszívó könnyedén összegyűjt. Ezt a teljesítményt különösen az 5,5 kW-os oldalcsatornás turbina, az M porosztályra engedélyezett nagyméretű, 16 bordás csillagszűrő és a megbízható, nagy hatékonyságú (IE2) háromfázisú motor biztosítja. E nagy teljesítmény ellenére a porszívó egy hagyományos 16 amperes ipari konnektoron is könnyen üzemeltethető és folyamatosan használható. A szűrő tisztítása egy vízszintes szűrőrázó segítségével történik, a célzott erőátvitel érdekében komfortos sebességváltóval.. A szűrőtisztítás így mindig egyenletes kiváló eredménnyel történik, függetlenül attól, hogy a felhasználó mekkora erőt alkalmaz. A tartozékok közvetlenül a gépen tárolhatók, így nem vesznek el, igény szerint pedig opcionális távirányító is rendelhető, amely akár 30 m távolságból is be- és kikapcsolja a porszívót.s biztosítottak az elvesztés ellen, illetve szükség esetén elérhető az opcionális távirányító, a porszívó be- és kikapcsolására max. 30 méteres távolságból.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos Longopac® hulladékgyűjtő rendszerLehetővé teszi a pormentes kiürítést és ezáltal az egészségbarát munkavégzést. A legkülönfélébb porszívózott anyagok összegyűjtésére és elkülönített kiürítésére. Opcionálisan elérhető nagyon fenntartható, biológiailag lebomló változatban is.
Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó5,5 kW-os teljesítménnyel és lágy indítással nagy mennyiségű por és szilárd anyagokhoz.. Erős szívóteljesítményhez és legalább 20 000 órás élettartamhoz. Alkalmas több műszakos működésre és/vagy több szívópontra.
Kézi IVS szűrőtisztításIgény esetén ergonomikusan elhelyezett karral történő könnyed működtetés. Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és ezáltal csökkenti a karbantartási ráfordításokat. Azonos tisztítási eredmények, függetlenül az alkalmazott erőhatástól.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve
- Szilárd anyagok és porok biztonságos porszívózásához M porosztályig.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|156 / 560
|Vákuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|5,5
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 70
|Tartozék névleges átmérője
|ID 70 ID 50
|Zajszint (dB (A))
|77
|Fő szűrő porosztálya
|M
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|2,2
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|158
|Csomagolási súly (kg)
|158,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
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