Graffiti hatékony eltávolítása: módszerek a graffiti eltávolítására és megelőzésére

Számos módszer létezik a graffiti eltávolítására. A forróvizes magasnyomású tisztítástól a különféle szemcseszórási módszerekig az aktuálisan alkalmazható módszert olyan tényezők alapján választják ki, mint a graffiti festék típusa, az aljzat anyaga és a helyi, valamint jogi szabályozások. Ezenkívül léteznek megelőző lehetőségek is, hogy a nem kívánt graffiti legközelebb kényelmesebben és kíméletesebben eltávolítható legyen.

Graffiti hatékony eltávolítása: módszerek a graffiti eltávolítására és megelőzésére

Alig van olyan téma, ahol a művészet és a vandalizmus határa olyan vékony lenne, mint a graffiti esetében. Bár a jogi helyzet világszerte változó, az illegális falfestmények minden évben milliós károkat okoznak sok országban. Számos módszer létezik a graffiti eltávolítására. A megfelelő módszer kiválasztása sok tényezőtől függ. Azonban megelőző intézkedéseket is lehet tenni a felületek védelme érdekében, hogy a graffiti legközelebb könnyebben és kíméletesebben eltávolítható legyen.

Graffiti hatékony eltávolítása: módszerek a graffiti eltávolítására és megelőzésére

A legfontosabb paraméterek a graffiti eltávolításában

A graffiti festék típusa és kitettségi ideje döntő szerepet játszik abban, hogy a festéket hogyan lehet eltávolítani. Minél rövidebb ideig tapad a festék az aljzathoz, annál jobban eltávolítható. Az aljzat típusa, porozitása és nedvszívó képessége szintén nagyon jelentős, mivel minél mélyebbre hatol a festék, annál nehezebb eltávolítani. Más szavakkal, minél zártabb a felület, annál könnyebben eltávolítható a graffiti. A helyi és jogi szabályozások szintén szerepet játszanak. Például, ha a graffiti egy műemlék homlokzatán található, bizonyos kémiai tisztítási módszerek nem alkalmazhatók a helyi politika függvényében.

Szempontok a graffiti eltávolításakor

  • A graffiti típusa

     

  • A graffiti kora

     

  • Az aljzat típusa, porozitása és nedvszívó képessége

     

  • Helyi és jogi szabályozások

     

A graffiti festékek típusai és összetevői

A graffiti festékek összetétele olyan változatos, mint a piacon elérhető egyéb lehetőségek. Az eltávolítást nehezítő összetevők közé tartoznak az olajok, kötőanyagok, hajtógázok, oldószerek és különféle pigmentek. A három leggyakrabban használt graffiti típus a spray festékek és lakkok, a markerek és filctollak, valamint a bitumen spray. A spray festékek és lakkok általában nagy felületen kerülnek alkalmazásra, a szélek valamivel vékonyabbak, mint a középső terület. A markerek és filctollak egyenletesen kerülnek felvitelre. Mivel nagyon vékonyak, mélyen behatolnak az alkalmazott felületbe. A bitumen spray (más néven alsó bevonat) nagyon ragadós, és az eltávolítás szempontjából az egyik legmakacsabb forma.

A graffiti kora

A graffiti eltávolításának legjobb eredményei akkor érhetők el, ha a graffiti röviddel az alkalmazás után kerül eltávolításra. Ezenkívül a gyors eltávolítás megakadályozhatja a további graffiti megjelenését.

 

A legfontosabb paraméterek a graffiti eltávolításában

Az alapok típusai

A graffiti mindenféle anyagon megtalálható. A házfalak, homlokzatok és autópálya falai például vakolatból, betonból vagy cserépből készülnek. A vonatok, elővárosi vonatok és közlekedési megállók szintén népszerű célpontok – mind az üveg- és műanyagablakok, mind a fából vagy műanyagból készült padok. Ezenkívül olyan anyagok, mint a fém, festék vagy aszfalt is használhatók graffiti alapként (például közlekedési táblákon, autókon vagy utakon).

Helyi és jogi szabályozások

A graffiti eltávolítására vonatkozó helyi szabályozásokat be kell tartani. Ez elsősorban a tisztítószerek használatára vonatkozik. Különösen a védett épületek esetében kell erre külön figyelmet fordítani. A védett épületeknél gyakran előfordul, hogy csak bizonyos (vagy egyáltalán semmilyen) vegyszerek használhatóak a graffiti eltávolítására.

Az alapok típusai
Műemlékek tisztítása és helyreállítása

Műemlékek tisztítása és helyreállítása

A műemlékek tisztítása és helyreállítása egyedi kihívásokat jelent. Az egyik kulcsfontosságú szempont a kockázat, hogy ezeket az értékes és történelmi tárgyakat helytelen eljárásokkal károsíthatjuk. Az összetevők, a szennyezettség típusa és szintje, valamint az alakok és struktúrák alapos elemzésére van szükség a megfelelő tisztítási technikák meghatározásához. Ez gyakran magában foglalja a lehetséges tisztítási módszerek kis felületmintákon való tesztelését, hogy biztosítsuk hatékonyságukat és biztonságukat. A helyreállítási tisztítás elérhető lehetőségei közé tartoznak az alacsony nyomású részecske szórás, a gőzfelhasználással rendelkező forróvizes magasnyomású tisztítás, a szárazjég szórás, a borogatások vagy akár a lézertechnológia.

Tudj meg többet

Hogyan távolítsuk el a graffitit

A graffiti eltávolításához a megfelelő módszer az említett szempontokon alapul. Ezenkívül a megfelelő (kémiai) graffiti-eltávolítók koncentrációja és expozíciós ideje fontos szerepet játszik. A tisztítószerek általában nagy oldószertartalommal rendelkeznek, és megfelelő koncentrációban és sorrendben kell őket használni, hogy sikeres eredményt érjenek el. Ezek feloldják a graffiti festék kötőanyagát, így az utána lemosható a homlokzatról. A helytelenül használt, hagyományos kémiai tisztítószerek károsíthatják a felületeket, vagy akár mélyebbre hatolhatják a festéket az aljzatban. Mint minden tisztítószer, a graffiti eltávolítóknak is van egy célzott hőmérsékleti tartományuk, amelyben a leghatékonyabban működnek. Számos graffiti-eltávolító esetében ez 10 és 15 °C között van.

Tipp 1 - Mindig tesztelj először:

Mielőtt ténylegesen eltávolítanád a graffitit, a választott eszközt és a graffiti eltávolítót egy kis részen, egy megfelelő helyen teszteld!

Tipp 2 - Távolíts el minél többet mechanikusan:

Ha az anyag és a munkakörnyezet megengedi, az ideális egy kézi előtisztítás. Környezeti okok miatt is jobb, ha minél több festéket mechanikusan eltávolítunk, mert így kevesebb (kémiai) graffiti eltávolítót kell majd használnunk.

Forróvizes magasnyomású tisztítás

Forróvizes magasnyomású tisztítás

A magasnyomású tisztítás fontos módszer a graffiti eltávolításában. Különösen mesterséges kő vagy tégla esetén a forróvizes magasnyomású tisztítás hatékony eszköz. Alacsony vízfogyasztás és nagy tisztítóerő az előnye. Általában 60 és 80 °C közötti hőmérsékleti tartományban dolgoznak. Ez a (kémiai) graffiti eltávolítók gyorsabb és hatékonyabb működését teszi lehetővé.

Ha olyan helyről kell eltávolítani a graffitit, ahol nincs könnyen elérhető áram, és/vagy vízellátás, egy hordozható forróvizes magasnyomású tisztító az ideális megoldás. Ez önállóan működik a beépített víz- és üzemanyagtartályoknak köszönhetően, és mobil használatra tervezték.

Abrazív szemcsefúvási folyamat

Abrazív szemcsefúvási folyamat

A makacs foltok és szennyeződések gyengéd eltávolítása – erre tökéletes a szemcsefúvási folyamat. Mechanikusan, ugyanakkor kíméletesen távolítja el a graffitit természetes kő- és téglafelületekről. A folyamat során egy kompresszor (minimum 4 m3 percenként) sűrített levegőt generál, melyhez pontosan adagolt abrazív anyagot adnak hozzá. Több mint 2000 típusú abrazív anyag áll rendelkezésre a piacon, melyek anyagban, keménységi fokban, szemcseméretben és -alakban különböznek. Az abrazív keménységi fokát előre meg kell határozni a Mohs-skála szerint végzett tesztekkel. Gyakran egy kemény, de nagyon finom abrazív anyag, 0,2-0,8 mm szemcseméretű a legjobb választás. A durvább szóróanyagok, 0,25-1,4 mm szemcsemérettel és 6 vagy 7-es Mohs keménységgel, gyors és hatékony graffiti-eltávolításhoz alkalmasak, ha a fal felületet egyébként is újra felületkezelik.

A megfelelő típusú és mennyiségű abrazív anyag és a légtömeg szintje eltávolíthatja a graffitit különböző típusú felületekről. Azonban vannak olyan anyagok, amelyek nem alkalmasak a szemcsefúvási eljárásra, például a fém, üveg vagy beton homályossá vagy törékennyé válhat. Kis mennyiségű víz (akár 120 l/h) hozzáadása a fúvókához nagymértékben megakadályozza a porszerű kialakulást.

Ez az eljárás gyakran a graffiti nagy részét eltávolíthatja, különösen azt a részt, amely a felületen van. Ha a felület nagyon nedvszívó, szükség lehet tisztítószerek használatára utána.

Szárazjeges szórás

Szárazjeges szórás

A szárazjeges szórás ideálisan alkalmas graffitik eltávolítására érzékeny felületekről. A szárazjeges szórási módszer ismert a kíméletes működéséről, és ennek megfelelően alkalmazható olyan felületeken, ahol a szemcsefúvási módszer túl abrazív lenne. Ha üvegen, fémfelületen vagy csempén található graffiti, akkor ez a módszer hatékonyan eltávolíthatja. A szárazjeges szórás nagyon környezetbarát, mivel nincs szennyvíz, vegyszerek vagy szóróanyag maradvány a feldolgozás után. Csak az eltávolított anyagokat kell felszedni a padlóról.

A szóróanyag szárazjeges pellet, azaz fagyasztott CO2 granulátum, -79 °C hőmérsékleten. A pellet több mint 150 m/s sebességgel ütközik a homlokzat felületére, a graffiti réteg a magas hőmérséklet-különbség miatt törékennyé válik, majd ennek hatására pedig megreped. Ugyanakkor a szárazjeges pellet belép a festékbevonat repedéseibe, ahol azonnal CO2 gázzá alakul és szó szerint lefújja a részecskéket.

Tipp – Mindig friss szárazjeget használj:

Csak 1 nap elteltével a szárazjég pellet hatékonysága akár 20%-kal csökken – ezért ajánlott mindig friss szárazjeget használni a graffiti eltávolításához.

Nem ajánlott: DIY megoldások vagy kísérletezés

Ha graffitit kell eltávolítani, mindig szakmai segítséget kell hívni. Vannak cégek, amelyek erre a területre specializálódtak, és tudják, milyen eszközöket és berendezéseket kell használni. A graffiti eltávolítására irányuló DIY megoldások általában rosszul végződnek, és a festék elkenődik vagy csak mélyebbre tolódik az alapba. A graffitit sem szabad egyszerűen átfesteni, anélkül, hogy először eltávolítottuk volna. Ez egy úgynevezett „áttetszéshez” vezethet, így a graffitivel fújt minták rövid idő után átütnek a rákent festéken.

Graffiti eltávolítása és környezetvédelem

A rossz hír: a graffiti eltávolítása vegyi anyagok használata nélkül nem mindig működik. Az említett módszerek azonban környezetbarátak. A magasnyomású tisztítás vizet takarít meg a hagyományos víztömlő használatához képest. A (kémiai) graffiti eltávolítókat a lehető legkisebb mennyiségben kell alkalmazni. A szemcseszórás és a szárazjeges szórás során egyáltalán nem használnak vegyi anyagokat, és alig termelődik maradék anyag. A graffiti eltávolításának legnehezebb környezeti tényezője maga a festék. Ezért a keletkező részecskéket vagy szennyvizet össze kell gyűjteni, és megfelelően ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.

Megelőzés a megfelelő graffiti-védelemmel

Nincs teljes védelem a graffiti ellen, de megelőző intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a festék később könnyebben eltávolítható legyen, és hogy megóvjuk a felületeket a jelentősebb károktól. Azonban még a megfelelő védelem mellett is igaz, hogy minél gyorsabban távolítják el a graffitit a felvitele után, annál könnyebb eltávolítani a festéket.

Számos lehetőség áll rendelkezésre graffiti-védelemre a piacon. Alapvetően megkülönböztethetjük az átmeneti és az állandó rendszereket a graffiti-védelem szempontjából. 

Az átmeneti rendszerek – más néven félállandó védelem – ismételt alkalmazást igényelnek, miután a graffitit eltávolították. A felső réteg (védőréteg) így “feláldozódik”. Félállandó védelem esetén egy második réteg a felületen marad.

Az ideiglenes védőbevonatok viszont teljesen eltávolításra kerülnek, mivel csak egy rétegből állnak – általában természetes viaszokból, akrilátokból vagy poliszacharidokból.

Ezek általában oldószermentesek. Ha festéket visznek fel, a graffiti ezekről a felületekről forróvizes magasnyomású tisztítással eltávolítható.

Az állandó rendszerek oldószerálló filmeket képeznek a kezelt felületeken, és akár 10 évig is tartanak. A graffitit egyszerűen eltávolítják megfelelő tisztítószerek és egy nedvszívó kendő segítségével. Kellemes bónusz, hogy a bevonat nemcsak megkönnyíti a graffiti eltávolítását, hanem védi a felületeket számos egyéb környezeti hatás ellen, valamint az UV fénytől is.

Alkalmazási területedhez megfelelő termékek

Melegvizes nagynyomású tisztítók

Melegvizes nagynyomású tisztítók

HDS Trailer

HDS Trailer

Sugárpisztoly

Sugárpisztoly

Szárazjeges tisztítás

Szárazjeges tisztítás