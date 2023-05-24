A graffiti festékek típusai és összetevői

A graffiti festékek összetétele olyan változatos, mint a piacon elérhető egyéb lehetőségek. Az eltávolítást nehezítő összetevők közé tartoznak az olajok, kötőanyagok, hajtógázok, oldószerek és különféle pigmentek. A három leggyakrabban használt graffiti típus a spray festékek és lakkok, a markerek és filctollak, valamint a bitumen spray. A spray festékek és lakkok általában nagy felületen kerülnek alkalmazásra, a szélek valamivel vékonyabbak, mint a középső terület. A markerek és filctollak egyenletesen kerülnek felvitelre. Mivel nagyon vékonyak, mélyen behatolnak az alkalmazott felületbe. A bitumen spray (más néven alsó bevonat) nagyon ragadós, és az eltávolítás szempontjából az egyik legmakacsabb forma.

A graffiti kora

A graffiti eltávolításának legjobb eredményei akkor érhetők el, ha a graffiti röviddel az alkalmazás után kerül eltávolításra. Ezenkívül a gyors eltávolítás megakadályozhatja a további graffiti megjelenését.