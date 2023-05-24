Graffiti hatékony eltávolítása: módszerek a graffiti eltávolítására és megelőzésére
Számos módszer létezik a graffiti eltávolítására. A forróvizes magasnyomású tisztítástól a különféle szemcseszórási módszerekig az aktuálisan alkalmazható módszert olyan tényezők alapján választják ki, mint a graffiti festék típusa, az aljzat anyaga és a helyi, valamint jogi szabályozások. Ezenkívül léteznek megelőző lehetőségek is, hogy a nem kívánt graffiti legközelebb kényelmesebben és kíméletesebben eltávolítható legyen.
Alig van olyan téma, ahol a művészet és a vandalizmus határa olyan vékony lenne, mint a graffiti esetében. Bár a jogi helyzet világszerte változó, az illegális falfestmények minden évben milliós károkat okoznak sok országban. Számos módszer létezik a graffiti eltávolítására. A megfelelő módszer kiválasztása sok tényezőtől függ. Azonban megelőző intézkedéseket is lehet tenni a felületek védelme érdekében, hogy a graffiti legközelebb könnyebben és kíméletesebben eltávolítható legyen.
A legfontosabb paraméterek a graffiti eltávolításában
A graffiti festék típusa és kitettségi ideje döntő szerepet játszik abban, hogy a festéket hogyan lehet eltávolítani. Minél rövidebb ideig tapad a festék az aljzathoz, annál jobban eltávolítható. Az aljzat típusa, porozitása és nedvszívó képessége szintén nagyon jelentős, mivel minél mélyebbre hatol a festék, annál nehezebb eltávolítani. Más szavakkal, minél zártabb a felület, annál könnyebben eltávolítható a graffiti. A helyi és jogi szabályozások szintén szerepet játszanak. Például, ha a graffiti egy műemlék homlokzatán található, bizonyos kémiai tisztítási módszerek nem alkalmazhatók a helyi politika függvényében.
Szempontok a graffiti eltávolításakor
-
A graffiti típusa
-
A graffiti kora
-
Az aljzat típusa, porozitása és nedvszívó képessége
-
Helyi és jogi szabályozások
A graffiti festékek típusai és összetevői
A graffiti festékek összetétele olyan változatos, mint a piacon elérhető egyéb lehetőségek. Az eltávolítást nehezítő összetevők közé tartoznak az olajok, kötőanyagok, hajtógázok, oldószerek és különféle pigmentek. A három leggyakrabban használt graffiti típus a spray festékek és lakkok, a markerek és filctollak, valamint a bitumen spray. A spray festékek és lakkok általában nagy felületen kerülnek alkalmazásra, a szélek valamivel vékonyabbak, mint a középső terület. A markerek és filctollak egyenletesen kerülnek felvitelre. Mivel nagyon vékonyak, mélyen behatolnak az alkalmazott felületbe. A bitumen spray (más néven alsó bevonat) nagyon ragadós, és az eltávolítás szempontjából az egyik legmakacsabb forma.
A graffiti kora
A graffiti eltávolításának legjobb eredményei akkor érhetők el, ha a graffiti röviddel az alkalmazás után kerül eltávolításra. Ezenkívül a gyors eltávolítás megakadályozhatja a további graffiti megjelenését.
Az alapok típusai
A graffiti mindenféle anyagon megtalálható. A házfalak, homlokzatok és autópálya falai például vakolatból, betonból vagy cserépből készülnek. A vonatok, elővárosi vonatok és közlekedési megállók szintén népszerű célpontok – mind az üveg- és műanyagablakok, mind a fából vagy műanyagból készült padok. Ezenkívül olyan anyagok, mint a fém, festék vagy aszfalt is használhatók graffiti alapként (például közlekedési táblákon, autókon vagy utakon).
Helyi és jogi szabályozások
A graffiti eltávolítására vonatkozó helyi szabályozásokat be kell tartani. Ez elsősorban a tisztítószerek használatára vonatkozik. Különösen a védett épületek esetében kell erre külön figyelmet fordítani. A védett épületeknél gyakran előfordul, hogy csak bizonyos (vagy egyáltalán semmilyen) vegyszerek használhatóak a graffiti eltávolítására.
Műemlékek tisztítása és helyreállítása
A műemlékek tisztítása és helyreállítása egyedi kihívásokat jelent. Az egyik kulcsfontosságú szempont a kockázat, hogy ezeket az értékes és történelmi tárgyakat helytelen eljárásokkal károsíthatjuk. Az összetevők, a szennyezettség típusa és szintje, valamint az alakok és struktúrák alapos elemzésére van szükség a megfelelő tisztítási technikák meghatározásához. Ez gyakran magában foglalja a lehetséges tisztítási módszerek kis felületmintákon való tesztelését, hogy biztosítsuk hatékonyságukat és biztonságukat. A helyreállítási tisztítás elérhető lehetőségei közé tartoznak az alacsony nyomású részecske szórás, a gőzfelhasználással rendelkező forróvizes magasnyomású tisztítás, a szárazjég szórás, a borogatások vagy akár a lézertechnológia.
Hogyan távolítsuk el a graffitit
A graffiti eltávolításához a megfelelő módszer az említett szempontokon alapul. Ezenkívül a megfelelő (kémiai) graffiti-eltávolítók koncentrációja és expozíciós ideje fontos szerepet játszik. A tisztítószerek általában nagy oldószertartalommal rendelkeznek, és megfelelő koncentrációban és sorrendben kell őket használni, hogy sikeres eredményt érjenek el. Ezek feloldják a graffiti festék kötőanyagát, így az utána lemosható a homlokzatról. A helytelenül használt, hagyományos kémiai tisztítószerek károsíthatják a felületeket, vagy akár mélyebbre hatolhatják a festéket az aljzatban. Mint minden tisztítószer, a graffiti eltávolítóknak is van egy célzott hőmérsékleti tartományuk, amelyben a leghatékonyabban működnek. Számos graffiti-eltávolító esetében ez 10 és 15 °C között van.
Tipp 1 - Mindig tesztelj először:
Mielőtt ténylegesen eltávolítanád a graffitit, a választott eszközt és a graffiti eltávolítót egy kis részen, egy megfelelő helyen teszteld!
Tipp 2 - Távolíts el minél többet mechanikusan:
Ha az anyag és a munkakörnyezet megengedi, az ideális egy kézi előtisztítás. Környezeti okok miatt is jobb, ha minél több festéket mechanikusan eltávolítunk, mert így kevesebb (kémiai) graffiti eltávolítót kell majd használnunk.
Forróvizes magasnyomású tisztítás
A magasnyomású tisztítás fontos módszer a graffiti eltávolításában. Különösen mesterséges kő vagy tégla esetén a forróvizes magasnyomású tisztítás hatékony eszköz. Alacsony vízfogyasztás és nagy tisztítóerő az előnye. Általában 60 és 80 °C közötti hőmérsékleti tartományban dolgoznak. Ez a (kémiai) graffiti eltávolítók gyorsabb és hatékonyabb működését teszi lehetővé.
Ha olyan helyről kell eltávolítani a graffitit, ahol nincs könnyen elérhető áram, és/vagy vízellátás, egy hordozható forróvizes magasnyomású tisztító az ideális megoldás. Ez önállóan működik a beépített víz- és üzemanyagtartályoknak köszönhetően, és mobil használatra tervezték.
Abrazív szemcsefúvási folyamat
A makacs foltok és szennyeződések gyengéd eltávolítása – erre tökéletes a szemcsefúvási folyamat. Mechanikusan, ugyanakkor kíméletesen távolítja el a graffitit természetes kő- és téglafelületekről. A folyamat során egy kompresszor (minimum 4 m3 percenként) sűrített levegőt generál, melyhez pontosan adagolt abrazív anyagot adnak hozzá. Több mint 2000 típusú abrazív anyag áll rendelkezésre a piacon, melyek anyagban, keménységi fokban, szemcseméretben és -alakban különböznek. Az abrazív keménységi fokát előre meg kell határozni a Mohs-skála szerint végzett tesztekkel. Gyakran egy kemény, de nagyon finom abrazív anyag, 0,2-0,8 mm szemcseméretű a legjobb választás. A durvább szóróanyagok, 0,25-1,4 mm szemcsemérettel és 6 vagy 7-es Mohs keménységgel, gyors és hatékony graffiti-eltávolításhoz alkalmasak, ha a fal felületet egyébként is újra felületkezelik.
A megfelelő típusú és mennyiségű abrazív anyag és a légtömeg szintje eltávolíthatja a graffitit különböző típusú felületekről. Azonban vannak olyan anyagok, amelyek nem alkalmasak a szemcsefúvási eljárásra, például a fém, üveg vagy beton homályossá vagy törékennyé válhat. Kis mennyiségű víz (akár 120 l/h) hozzáadása a fúvókához nagymértékben megakadályozza a porszerű kialakulást.
Ez az eljárás gyakran a graffiti nagy részét eltávolíthatja, különösen azt a részt, amely a felületen van. Ha a felület nagyon nedvszívó, szükség lehet tisztítószerek használatára utána.
Szárazjeges szórás
A szárazjeges szórás ideálisan alkalmas graffitik eltávolítására érzékeny felületekről. A szárazjeges szórási módszer ismert a kíméletes működéséről, és ennek megfelelően alkalmazható olyan felületeken, ahol a szemcsefúvási módszer túl abrazív lenne. Ha üvegen, fémfelületen vagy csempén található graffiti, akkor ez a módszer hatékonyan eltávolíthatja. A szárazjeges szórás nagyon környezetbarát, mivel nincs szennyvíz, vegyszerek vagy szóróanyag maradvány a feldolgozás után. Csak az eltávolított anyagokat kell felszedni a padlóról.
A szóróanyag szárazjeges pellet, azaz fagyasztott CO2 granulátum, -79 °C hőmérsékleten. A pellet több mint 150 m/s sebességgel ütközik a homlokzat felületére, a graffiti réteg a magas hőmérséklet-különbség miatt törékennyé válik, majd ennek hatására pedig megreped. Ugyanakkor a szárazjeges pellet belép a festékbevonat repedéseibe, ahol azonnal CO2 gázzá alakul és szó szerint lefújja a részecskéket.
Tipp – Mindig friss szárazjeget használj:
Csak 1 nap elteltével a szárazjég pellet hatékonysága akár 20%-kal csökken – ezért ajánlott mindig friss szárazjeget használni a graffiti eltávolításához.
Nem ajánlott: DIY megoldások vagy kísérletezés
Ha graffitit kell eltávolítani, mindig szakmai segítséget kell hívni. Vannak cégek, amelyek erre a területre specializálódtak, és tudják, milyen eszközöket és berendezéseket kell használni. A graffiti eltávolítására irányuló DIY megoldások általában rosszul végződnek, és a festék elkenődik vagy csak mélyebbre tolódik az alapba. A graffitit sem szabad egyszerűen átfesteni, anélkül, hogy először eltávolítottuk volna. Ez egy úgynevezett „áttetszéshez” vezethet, így a graffitivel fújt minták rövid idő után átütnek a rákent festéken.
Graffiti eltávolítása és környezetvédelem
A rossz hír: a graffiti eltávolítása vegyi anyagok használata nélkül nem mindig működik. Az említett módszerek azonban környezetbarátak. A magasnyomású tisztítás vizet takarít meg a hagyományos víztömlő használatához képest. A (kémiai) graffiti eltávolítókat a lehető legkisebb mennyiségben kell alkalmazni. A szemcseszórás és a szárazjeges szórás során egyáltalán nem használnak vegyi anyagokat, és alig termelődik maradék anyag. A graffiti eltávolításának legnehezebb környezeti tényezője maga a festék. Ezért a keletkező részecskéket vagy szennyvizet össze kell gyűjteni, és megfelelően ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani.
Megelőzés a megfelelő graffiti-védelemmel
Nincs teljes védelem a graffiti ellen, de megelőző intézkedéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a festék később könnyebben eltávolítható legyen, és hogy megóvjuk a felületeket a jelentősebb károktól. Azonban még a megfelelő védelem mellett is igaz, hogy minél gyorsabban távolítják el a graffitit a felvitele után, annál könnyebb eltávolítani a festéket.
Számos lehetőség áll rendelkezésre graffiti-védelemre a piacon. Alapvetően megkülönböztethetjük az átmeneti és az állandó rendszereket a graffiti-védelem szempontjából.
Az átmeneti rendszerek – más néven félállandó védelem – ismételt alkalmazást igényelnek, miután a graffitit eltávolították. A felső réteg (védőréteg) így “feláldozódik”. Félállandó védelem esetén egy második réteg a felületen marad.
Az ideiglenes védőbevonatok viszont teljesen eltávolításra kerülnek, mivel csak egy rétegből állnak – általában természetes viaszokból, akrilátokból vagy poliszacharidokból.
Ezek általában oldószermentesek. Ha festéket visznek fel, a graffiti ezekről a felületekről forróvizes magasnyomású tisztítással eltávolítható.
Az állandó rendszerek oldószerálló filmeket képeznek a kezelt felületeken, és akár 10 évig is tartanak. A graffitit egyszerűen eltávolítják megfelelő tisztítószerek és egy nedvszívó kendő segítségével. Kellemes bónusz, hogy a bevonat nemcsak megkönnyíti a graffiti eltávolítását, hanem védi a felületeket számos egyéb környezeti hatás ellen, valamint az UV fénytől is.