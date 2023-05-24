PROFESSZIONÁLIS TUDÁSTÁR

A gazdaság különböző célcsoportjainak eltérő tisztítási igényei vannak: melyik padlótípus milyen megközelítést igényel a tisztítás, felújítás vagy karbantartás során? Mit jelent a higiénikus tisztítás? Mennyiben járul hozzá a tisztítás a folyamatok megbízhatóságához? Milyen hatással lehet a takarítás egy vállalkozás jövedelmezőségére? És milyen típusú szennyeződések milyen tisztítószerrel távolíthatók el?

A Kärcher szakértői gárdája hasznos válaszokat, tippeket és útmutatásokat ad a tisztítással kapcsolatos különböző kérdésekre, valamint a megfelelő takarítógépeket, tisztítószereket és tartozékokat a tisztításhoz és karbantartáshoz.