HIGIÉNIA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A mezőgazdaságban az épületek és a gépek lehető legmagasabb szintű tisztasága és higiéniája növeli a terméshozamot, és hozzájárul az értékmegőrzéshez azáltal, hogy megszakadnak a fertőzési láncok, így nő az üzemben rendelkezésreállás és csökkennek a karbantartási költségek. A jól karbantartott gépek megbízhatóan működnek, és nem viszik át egyik helyről a másikra a rezisztens baktériumokat. Az istállókban a higiénia javítja az állatok teljesítményét és csökkenti az egészségügyi kockázatokat. A gazdaságban dolgozó emberek is profitálnak a tiszta munkakörülményekből és a gazdaságban végzett átfogó takarításból.

Takarítás a mezőgazdaságban

Alkalmazási területek

Haszonállattartás

Kärcher: Tejtermelés és szarvasmarhatartás
Kärcher:Sertéstenyésztés
Kärcher:Baromfitenyésztés
Kärcher: Halgazdaság
Kärcher: Lótartás
Kärcher: Állatbetegségek megelőzése
Kärcher: Digitalizáció a mezőgazdaságban

A gazdaság körül

Agricultural machinery and implements
Cleaning warehouses and halls
Kärcher: Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása
Cleaning in the farm shop
Cleaning in food production
Kärcher: Silótisztítás
Kärcher: Biogázüzem takarítása
Kärcher: Digitalizáció a mezőgazdaságban

Tisztítószerek a mezőgazdaságban

Fruit and vegetable cultivation
Cleaning in viticulture

Megfelelő termékek az Ön számára

Kärcher: Magasnyomású tisztítók

Magasnyomású tisztítók

Kärcher: Nedves-/száraz porszívók

Nedves-/száraz porszívók

Kärcher: Seprő-/ seprő-szívó gépek

Seprő-/ seprő-szívó gépek

Kärcher: Kommunális berendezések

Kommunális berendezések

Kärcher: Park és városgondozás/ Kültéri tereprendezés

Park és városgondozás/ Kültéri tereprendezés

Miért a Kärcher?

A Kärcher név az innovatív technológiát és az ügyfelek elégedettségét jelenti világszerte számos felhasználási területen. Szakértelmünkből előremutató és hatékony megoldások születnek a kommunális technológia és a közszolgáltatások terén, amelyek az Ön igényeire szabva is példaértékűek.

A Kärcher kölcsönzésre kínált gépparkjából gyorsan és költséghatékonyan juthat hozzá az Ön számára legmegfelelőbb eszközökhöz. És pontosan csak addig, amíg valóban szüksége is van rájuk. Találja meg most az ideális készüléket nagy és modern választékunkban.

Gépparkunkban bérelhető:

  • seprőgépek
  • padlótisztítók
  • magas nyomású mosók (mobil)
  • kommunális takarító gépek és szállító berendezések

A magas fokú gazdaságosság érdekében a tisztítóberendezéseknek optimális teljesítményt kell nyújtaniuk. Ennek biztosítása érdekében a vásárláson túl egyedi szervizcsomagokat kínálunk. A szakszerű ellenőrzéstől a teljes körű szervizelésig Ön mellett állunk, miközben Ön a lényegre – a sikerre - koncentrálhat.


Fedezze fel különböző szolgáltatási csomagjainkat most, és hagyja, hogy meggyőzzük!

A Kärcher a világ vezető takarítási technológiákat felvonultató vállalata. 67 országban több mint 12 300 alkalmazottal még mindig családi vállalkozásnak tekintjük magunkat. Közösen fejlesztünk innovatív megoldásokat a problémákra: átfogóan összehangolt termékeket és tartozékokat, tanácsadással és szervizzel egybe kötve.
 
Együtt állunk az Ön rendelkezésére a know-how-val, ami műszaki szakértelemmel, gyors reagálású szolgáltatással, rövid utakkal és magas szintű tanácsadói kompetenciával párosul. Megígérjük!

Világszerte több mint 50 000 szervizpont biztosítja az ügyfelek hiánytalan ellátását. Fióktelepeinken, bemutatóközpontjainkban és a Kärcher szakkereskedőknél hozzáértő tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ezenkívül átfogó helyszíni szolgáltatást nyújtunk Önnek. Alkalmazásra vonatkozó tanácsadásunkkal és műszaki képzéseinkkel segítünk Önnek és munkatársainak, hogy mindig a lehető leghatékonyabb megoldással dolgozhassanak a lehető legeredményesebben.

gépbérlés

Béreljen vásárlás helyett!

Nálunk megtalálja a megfelelő berendezést, legyen szó rövid távú vagy egyszeri megbízások teljesítéséről. Bérelhető gépeink minden területen maximális rugalmasságot nyújtanak.

KÖLCSÖNÖZZÖN MOST
Reinigungsmittel Landwirtschaft

Kemény munka – erős tisztítószerek

A Kärcher a tisztítószerek széles választékát kínálja speciálisan mezőgazdasági felhasználásra is. A Kärcher rendszermegoldás részeként ezek optimálisan kiegészítik gépeinket és tartozékainkat.

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