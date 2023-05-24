HIGIÉNIA A MEZŐGAZDASÁGBAN
A mezőgazdaságban az épületek és a gépek lehető legmagasabb szintű tisztasága és higiéniája növeli a terméshozamot, és hozzájárul az értékmegőrzéshez azáltal, hogy megszakadnak a fertőzési láncok, így nő az üzemben rendelkezésreállás és csökkennek a karbantartási költségek. A jól karbantartott gépek megbízhatóan működnek, és nem viszik át egyik helyről a másikra a rezisztens baktériumokat. Az istállókban a higiénia javítja az állatok teljesítményét és csökkenti az egészségügyi kockázatokat. A gazdaságban dolgozó emberek is profitálnak a tiszta munkakörülményekből és a gazdaságban végzett átfogó takarításból.
Alkalmazási területek
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A gazdaság körül
Tisztítószerek a mezőgazdaságban
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Miért a Kärcher?
A Kärcher név az innovatív technológiát és az ügyfelek elégedettségét jelenti világszerte számos felhasználási területen. Szakértelmünkből előremutató és hatékony megoldások születnek a kommunális technológia és a közszolgáltatások terén, amelyek az Ön igényeire szabva is példaértékűek.
Béreljen vásárlás helyett!
Nálunk megtalálja a megfelelő berendezést, legyen szó rövid távú vagy egyszeri megbízások teljesítéséről. Bérelhető gépeink minden területen maximális rugalmasságot nyújtanak.
Kemény munka – erős tisztítószerek
A Kärcher a tisztítószerek széles választékát kínálja speciálisan mezőgazdasági felhasználásra is. A Kärcher rendszermegoldás részeként ezek optimálisan kiegészítik gépeinket és tartozékainkat.