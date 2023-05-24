Raktártakarítás a mezőgazdaságban
Biobiztonság, munkavállalói egészség és értékmegőrzés: a burgonya- és hagyma betakarítása során több tonna por keletkezik a szántóföldeken, különösen a tárolás és a szállítás, a zsákolás és a csomagolás során. A gabona feldolgozásának egyik szakaszában sem elkerülhető a porképződés. A termés minősége, a dolgozók egészsége és a gépek értékállósága csak akkor tartható fenn, ha a mezőgazdasági tárolóhelyeket rendszeresen tisztítják, és a termény- és takarmányraktárakból alaposan eltávolítják a finompor szemcséket és az esetleges kártevőket.
A raktárban tárolt zöldségek után maradt por eltávolítása
A burgonya vagy a hagyma betakarítása utáni folyamat során több tonna por kerül a levegőbe, ami gyakorlatilag a termény mozgatásának és a mezőgazdasági járművek mozgásának köszönhetően mindenhová szétszóródott, porított termőföld. Bár a por egy része seprűvel eltávolítható, a legtöbb felverődik. Így finom részecskék kerülnek a munkaasztalokra, szállítószalagokra, polcokra, magasabb gerendákra és a raktárak tetőszerkezetébe. És itt válik a por veszélyforrássá.
Mezőgazdasági raktár takarítása: penész és más anyagok eltávolítása
A levegő páratartalmának hatására nehezen látható helyeken is megjelenhet a penész vagy a mikotoxinok, a penészgombák mérgező anyagcseretermékei. Kártevők és kórokozók is megtelepedhetnek, ami a tárolt áruk értékének csökkenéséhez és bevételkieséshez vezet. Ha nem távolítják el a szennyeződéseket, azok a takarmányon keresztül megjelenhetnek az állatállományban, vagy legrosszabb esetben eljuthatnak a fogyasztóhoz. A gazdasági károk, valamint a higiéniai és egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a raktártisztításhoz hatékony és nagy teljesítményű tisztítási technológia szükséges.
Rendszeres padlótisztítás mezőgazdasági raktárakban
Seprőgép rendszeres használata
Ha a betakarítás során naponta takarítja a területet eltárolás után, a finom porszemcsék gyorsan összegyűjthetők, és visszajuttathatók a szántóföldre vagy ártalmatlaníthatók. A nagy teljesítményű seprőgépek fontos segítséget nyújtanak ennek gyors és hatékony elérésében.
A megfelelő gép kiválasztásánál döntő fontosságú, hogy képes-e nagy mennyiségű finom por kezelésére. A megfelelő tisztítófunkcióval ellátott, erre alkalmas szűrő hozzájárulhat ehhez. A tartály méretét úgy kell megválasztani, hogy az megfeleljen a begyűjteni kívánt por mennyiségének, a munkaszélesség pedig a terület méretének. A rendelkezésre álló hely függvényében azt is el kell döntenie, hogy kézi irányítású gép vagy felülős gép lenne praktikusabb.
1. tipp – oldalkefék:
Az oldalsó seprűvel csak sarkokat és széleket ajánlott seperni. Felületek tisztításakor fel lehet emelni, hogy kevesebb port kavarjon fel.
2. tipp – törmeléklapát:
A legjobb, ha a seprőgép rendelkezik törmeléklapáttal, hogy felszedje a durvább szennyeződéseket, például a földre hullott köveket vagy terméseket.
Száraz-nedves porszívók különleges felhasználásra
A száraz-nedves porszívók hatékonyan és megszakítás nélkül távolítják el a nagy mennyiségű port. Az útfelület-tisztító szívófej alkalmassá teszi őket nagyobb területek tisztítására. Emellett megfelelő megoldást jelentenek eltorlaszolt vagy nehezen hozzáférhető területeken is, ahol a seprőgép nem használható.
A megfelelő szűrő eltávolítja a port az elszívott levegőből, ami fontos a felhasználók biztonsága szempontjából. Az automatikus szűrőtisztítás, illetve nagyon nagy mennyiségű por esetén a fő szűrő védelmére szolgáló előszűrő növelheti a készülék élettartamát.
Tipp – szűrő:
Az ideális szűrőteljesítmény porosztály szerint változik. A DIN EN 60335-2-69 szabvány szerint az L porosztályra vonatkozó AGW (foglalkozási expozíciós határérték) nagyobb, mint 1 mg/m3. A szűrésre és az ártalmatlanításra vonatkozóan nincsenek különleges követelmények. Az M porosztály (AGW 0,1 és 1 mg/m3 között) esetén a szűrő áteresztőképességének 0,1 százaléknál kisebbnek kell lennie. A H porosztály (0,1 mg/m3 alatti AGW) esetén a szűrő elvárt áteresztőképessége 0,005%, és ez esetben veszteségmentes ártalmatlanítás szükséges.
Újonnan betakarított termények tárolása előtt: alapos felülettisztítás a raktárban
Az új termés tárolása előtt alaposan meg kell tisztítani a raktár minden felületét és padlóját. A többfunkciós száraz-nedves porszívók képesek felszívni a száraz és nedves szennyeződéseket is, így a polcok, gerendák és egyéb tárgyak könnyedén megszabadíthatók a portól vagy a nedves szennyeződésektől.
Ha a feladat a raktárban vagy az épület mennyezetén, a magasban található gerendák és csövek tisztítása, akkor több szívócsövet is csatlakoztathat, vagy használhat emelőgépet. A kefék (sugárirányú adapterrel vagy anélkül) gondoskodnak arról, hogy még a nehezen hozzáférhető területek is könnyen elérhetők legyenek. Makacs szennyeződések esetén mechanikus segédeszközök, például kefék vagy kaparók fokozhatják a porszívó teljesítményét.
Tipp 1 – szállítódobozok:
Ne feledkezzen meg a raktárban lévő szállítódobozokról. Összetett rombuszszerű szerkezetüket legcélszerűbb a mosóállomáson, egy magasnyomású tisztítóval tisztítani meg a portól és a szennyeződésmaradványoktól. Hagyja őket teljesen megszáradni, mielőtt elpakolná őket.
Tipp 2 – klórprofám eltávolítása:
A burgonyacsírázás-gátló klórprofám (CIPC) használata már nem engedélyezett Európában. Mindenesetre a burgonyaraktárakat minden egyes tárolási művelet előtt alaposan meg kell tisztítani – a fej feletti és a padló alatti csatornáktól kezdve a tároló berendezésekig és a gépekig. A CIPC-határértékek betartásához nem elegendő pusztán a seprés, hanem rendszeres és alapos tisztítást kell végezni.
A klórprofám eltávolítása a burgonyaraktárból
A burgonya csírázásának megakadályozására alkalmazott klórprofám (CIPC) használata már nem engedélyezett Európában. A burgonyatároló helyiségeket minden új termény tárolása előtt alaposan ki kell tisztítani – beleértve a fej feletti és a padló alatti csatornákat, valamint a tárolóberendezéseket és gépeket is. A tárolóhelyiségek felseprése nem elegendő a CIPC-re vonatkozó tisztítási követelmények betartásához, rendszeres és alapos tisztításra van szükség.
Gabonafeldolgozásból származó por a mezőgazdaságban: a raktár tisztítása, az egészség és a biztonság fenntartása
A por mindenütt jelen van a gabonatermesztésben, a betakarítástól a szállításon és a tároláson át a malomba való szállításig. A finommaradványok következetes eltávolítása az összes termelési szakaszban létfontosságú a dolgozók egészségének megóvásához és a tüdőbetegségek elkerüléséhez. Ez az egyetlen módja annak is, hogy megőrizzük a betakarított termény magas minőségét. A mezőgazdasági raktárhelyiségek tárolás előtti és alatti alapos tisztítása megakadályozza, hogy a kártevők a régi termésből átkerüljenek az újba. Így lehetőség nyílik a kártevőfészkek és a penész eltávolítására is.
Gyakran használnak sűrített levegős kompresszort a gabonatárolók tisztítására. Bár a sűrített levegő megbízhatóan eltávolítja a port a felületekről, a részecskék szétszóródnak a környezetben, ami nagymértékű kitettséget jelent a kezelő számára. A száraz-nedves porszívó gondoskodik arról, hogy a por ne felkavarodjon, hanem eltávolításra kerüljön a falakról és a felületekről. Egy hosszabbító tömlő hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Padlók esetében a seprőgépek vagy az útfelület-tisztító szívófejjel rendelkező száraz-nedves porszívók nyújtanak megfelelő megoldást a por gyors és hatékony eltávolítására.
Tipp – seprőgépek:
A raktárak környékén a takarításhoz seprőgépeket célszerű használni, hogy minimálisra csökkentsük a kártevők, például egerek vagy patkányok által okozott fertőzés kockázatát.
Értékmegőrzés és a károk elkerülése: gépek tisztítása a téli előkészületek előtt
A mezőgazdasági beruházások nagy részét a gépek teszik ki, amelyek gyakran hosszú ideig megszakítás nélkül üzemelnek. Rendszeres tisztítással megelőzhetők a károsodások, illetve idejekorán felfedezhetők a por és a szennyeződések alatt rejtőző sérülések. Minden gépet meg kell tisztítani és szervizelni a téli eltárolás előtt.
A gépek méretétől és a tevékenységtől függően érdemes lehet befektetni egy helyhez kötött magasnyomású készülékbe a mobil magasnyomású mosó helyett. A nagynyomású szivattyúval ellátott egységet helyhez kötötten telepítik, és fagybiztos elhelyezést kap az épületben. Csővezetékeken keresztül több csapolási ponthoz csatlakozik.
A felhasználó egy gombnyomással, távirányítással aktiválhatja a rendszert, így a tisztítási munka hosszas beállítás nélkül, azonnal megkezdhető. A helyhez kötött egység alkalmas a tisztítóállomásokon, az istállókban, a fejőállásban és egyéb területeken történő tisztításra. Mivel minden egyes csapolási pont saját felszereléssel van ellátva, kívülről nem kerül a gazdaságba szennyeződés és baktérium, így betarthatók a szigorú higiéniai előírások.
Fotovoltaikus panelek tisztítása:
A fotovoltaikus rendszereket gyakran helyezik el mezőgazdasági raktárépületekben. Ha már beruházott egy magasnyomású mosóba a mezőgazdasági üzemben végzett takarítási munkákhoz, akkor a megfelelő tartozékokkal a fotovoltaikus rendszereket is hatékonyan tisztíthatja. Ha nem tisztítják meg őket rendszeresen az időjárás és a légszennyezés által hagyott nyomoktól, az elektromos áram hozama akár 30 százalékkal is csökkenhet.
Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása
Kezdetben azt mondták, nincs szükség a fotovoltaikus rendszerek tisztítására és karbantartására. Mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az időjárás és a légszennyezés igenis nyomot hagy maga után. Ahhoz, hogy a napenergiát a lehető leghatékonyabban használhassuk fel, és az áramtermelés a lehető legmagasabb szinten maradjon, rendszeres, szakszerű tisztításra van szükség megfelelő berendezésekkel.
Higiénikus tisztítás takarmányraktárakban
A sikeres állattartás legfontosabb feltétele a higiénikus takarmány. A tisztaság garantálja, hogy az állatok egészségét nem veszélyeztetik rágcsálók, egyéb kártevők, valamint penész és mikotoxinok. Ezért a silókból rendszeresen el kell távolítani a szennyeződéseket, például a port. Kültéri silók esetében különösen ügyelni kell arra, hogy a tartalmuk ki van téve a napi hőmérséklet-ingadozásnak és a páraképződésnek. Feltöltés előtt legalább egy ellenőrzést és évente egy alaptisztítást kell végezni.
Siló tisztítása
Lapos vagy mobil silók, magas silók, trevirából készült silózsákok – számtalan lehetőség van az erjesztett vagy szárított takarmány, egyéb takarmánykomponensek és a hígtrágya tárolására. Ha a gazdaságban nem megfelelő a higiénia, a szennyeződés teljesítménycsökkenést és egészségügyi problémákat okoz az állatoknak. Ennek megelőzése érdekében minden tárolási időszak után alaposan ki kell tisztítani valamennyi silót.