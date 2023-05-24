A raktárban tárolt zöldségek után maradt por eltávolítása

A burgonya vagy a hagyma betakarítása utáni folyamat során több tonna por kerül a levegőbe, ami gyakorlatilag a termény mozgatásának és a mezőgazdasági járművek mozgásának köszönhetően mindenhová szétszóródott, porított termőföld. Bár a por egy része seprűvel eltávolítható, a legtöbb felverődik. Így finom részecskék kerülnek a munkaasztalokra, szállítószalagokra, polcokra, magasabb gerendákra és a raktárak tetőszerkezetébe. És itt válik a por veszélyforrássá.

Mezőgazdasági raktár takarítása: penész és más anyagok eltávolítása

A levegő páratartalmának hatására nehezen látható helyeken is megjelenhet a penész vagy a mikotoxinok, a penészgombák mérgező anyagcseretermékei. Kártevők és kórokozók is megtelepedhetnek, ami a tárolt áruk értékének csökkenéséhez és bevételkieséshez vezet. Ha nem távolítják el a szennyeződéseket, azok a takarmányon keresztül megjelenhetnek az állatállományban, vagy legrosszabb esetben eljuthatnak a fogyasztóhoz. A gazdasági károk, valamint a higiéniai és egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a raktártisztításhoz hatékony és nagy teljesítményű tisztítási technológia szükséges.