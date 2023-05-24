Nedves silótisztítás

A siló belülről, a betekintő nyíláson keresztül nedvesen is tisztítható, így eltávolíthatók a megtapadt szennyeződések egy magasnyomású mosó és a vízsugár által hajtott belső tisztítófejek segítségével. A belső tisztítófejek a rajtuk átáramló víz hatására forognak, és a siló minden pontjára eljutnak. A víz átfolyási aránya, nyomása és sebessége a szennyeződés mértékéhez igazítható: nagy vagy különösen szennyezett tartályok esetében a lassú forgási sebesség és a finom szóráskép a jobb; kisebb vagy kevésbé szennyezett tartályok esetében a gyorsabb forgás és a durvább szóráskép.

Legtöbbször az alapos silótisztítás szükségessé teszi a tartályba való bemászást személyi védőfelszereléssel és légzőkészülékkel. Ezt általában erre szakosodott cégek szakemberei végzik, akik rendelkeznek a szükséges felszereléssel és alpinista végzettséggel. A tisztítást fertőtlenítés követi.