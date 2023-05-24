Silótisztítás a mezőgazdaságban
Lapos vagy mobil silók, toronysilók, trevirából készült silózsákok (big bag zsákok) – számtalan lehetőség van az erjesztett vagy szárított takarmány, egyéb takarmánykomponensek és a hígtrágya tárolására. Ha a gazdaságban nem megfelelő a higiénia, a szennyeződés teljesítménycsökkenést és egészségügyi problémákat okoz az állatoknak. Ennek megelőzése érdekében minden tárolási időszak után alaposan ki kell tisztítani valamennyi silót.
Miért kell megtisztítani a silókat? Törvényi előírások és gazdasági szükségszerűség
Az állatok immunrendszerét és egészségét a stabil bélflóra támogatja. Ehhez tisztán erjesztett takarmányra és a bélflóra szempontjából nagyon fontos tejsavbaktériumokra van szükségük. A vonatkozó takarmányhigiéniai szabályok szerint a takarmányt előállító, feldolgozó és tároló gazdáknak eleget kell tenniük a tisztaságra és higiéniára vonatkozó egyértelmű előírásoknak. A takarmánysilók meghatározott ütemben történő ellenőrzése és tisztítása ezért éppúgy kötelező erejű, mint ezeknek az intézkedéseknek a dokumentálása. De nem a jogi szabályozás az egyetlen indok arra, hogy a gazdálkodók rendszeresen ellenőrizzék a tisztaságot és a higiéniát a takarmánykörforgásban, és elvégezzék a szükséges tisztítási munkálatokat – ez a gazdasági siker kulcsa is.
Mit eredményez a higiénia hiánya a takarmánykörforgásban
Ha például a száraz takarmányt tartalmazó silózsákba nedvesség jut, a takarmány magába szívja a nedvességet, és gombásodás alakul ki. Ha ezt nem veszik észre, a takarmányban spórák jelenhetnek meg, ami az állatok egészségügyi problémájához vezethet. Ha a kültéri silókban lévő takarmányba korábbi takarmánymaradvány és penész kerül, az állatok teljesítménye jelentősen csökken. A kocák nem laktálnak, csökken a vemhességi és ellési arány, és nő az újravemhesítési arány. A szennyezett takarmány hasmenéshez vezethet, az alacsonyabb takarmányfelvétel pedig csökkent hízóképességet eredményez, ami hizlalás során meghosszabbítja az állatok tartási idejét. A gazdasági veszteségek óriásiak lehetnek, ha nem sikerül lokalizálni és megszüntetni a higiéniai veszélyforrást. A következetes ellenőrzés és a rendszeres silótisztítás biztosítja, hogy ilyen problémák eleve ne forduljanak elő, és hogy az állatok egészsége megmaradjon.
Falközi és lapos silók tisztítása: nagy nyomás, sok víz
A falközi vagy lapos silók betonból készülnek, és vagy kátránnyal vannak burkolva, vagy bitumenes silólakkal vannak bevonva. Ez védi az aljzatot és a falakat az agresszív szivárgástól és a gépek okozta igénybevételtől. A szél, az időjárás és más külső hatások azonban idővel porózusabbá teszik a felületeket, így a takarmánymaradványok és a szennyeződések könnyebben megtelepednek – ideális élőhelyet biztosítva a kórokozók és a penész számára. A silót minden kiürítéskor alaposan ki kell takarítani, hogy az újonnan betárolt takarmány ne romoljon meg.
Erre a munkára kiválóan alkalmas egy olyan magasnyomású mosó, amely akár 250 bar nyomást, valamint nagy, akár 2500 literes vízmennyiséget is biztosít, és nagy átmosási kapacitással rendelkezik. Csak így lehet vízerővel fellazítani és eltávolítani a makacs szennyeződéseket. A teljesítmény növeléséhez hasznos tartozék a szennymaró, azaz egy forgó fúvóka, amely mozgó körsugarat bocsát ki. Ha a silónak magas falai vannak, a teleszkópos szórószárak segítenek elérni minden felületet. Először a falakat, majd a padlót kell megtisztítani körülbelül 40 centiméteres munkatávolságról.
Védőfelszerelés és társai a silótisztítás során
Személyi védőfelszerelésre a repülő szennyeződésrészecskék vagy a leváló betondarabok elleni védelem érdekében van szükség. Ez általában védőruhából, kesztyűből, csizmából, védőszemüvegből és hallásvédőből áll. Az esetlegesen felverődő kórokozóktól való védelem érdekében a siló takarításakor teljes testet fedő védőruhát, légszűrős maszkot és magas szárú, zárt csizmát is viselni kell. A szennyezett vizet megfelelően ártalmatlanítani kell a területi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően.
1. tipp – ergonómia:
A mezőgazdaságban az ergonómia is fontos szerepet játszik, különösen azért, mert a silótakarítás nehéz fizikai megterhelést jelent. Az olyan ergonomikus tartozék például, mint az EASY!Force magasnyomású pisztoly, kihasználja a magasnyomású sugár visszarúgó erejét, és minimálisra csökkentik a szükséges tartóerőt.
2. tipp – a PE fólia tisztítása:
A lapos sugarú fúvóka kiválóan alkalmas a silók borítására használt PE (polietilén) fólia tisztítására. Csökkentse a nyomást és a vízmennyiséget, hogy elkerülje a fólia károsodását.
Toronysilók tisztítása kívül és belül
A három- vagy négylábú rendszerbe épített kültéri silók vagy toronysilók széles körben használatosak. A tárolt áru minősége szempontjából döntő fontosságú, hogy a silók zártak legyenek, és hogy az illesztéseknél, a szerelőnyílásokon vagy a takarmánybeömlő garaton keresztül ne jusson a belsejükbe víz. Ez azért van, mert mind a kívülről érkező nedvesség, mind a magas hőmérsékleten fellépő kondenzáció növeli a silóban a lerakódások kialakulásának esélyét. Ezért fontos, hogy a silót minden leürítés után alaposan megtisztítsuk. Ellenkező esetben a maradványokban idővel penész és kórokozók szaporodnak el, amelyek bejuthatnak a takarmányba és károsíthatják az állatok egészségét. A külső tisztítás kiterjed a falakra, valamint a silótér tartályára is a takarmány eltávolítása miatt. A takarmánymaradványok, a penész és egyéb szennyeződések hatékony eltávolítása érdekében javasolt meleg vizes magasnyomású mosóval dolgozni.
Száraz silótisztítás a betekintő nyíláson keresztül
Ha belső tisztításra van szükség, ez elvégezhető a silófedélbe süllyesztett vagy szerviznyílásként utólagosan felszerelt betekintő nyíláson keresztül. Szükség esetén a száraz lerakódások eltávolíthatók kívülről, a nyíláson keresztül kívülről egy teleszkópos szórószárral és egy száraz-nedves porszívóval. A fellazult szennyeződések kiporszívózhatók a leengedőnyíláson keresztül. A felszívandó portól függően M vagy H osztályú szűrőkre lehet szükség. Emellett meg kell felelni a hatályos ATEX (Atmosphères Explosibles) előírásoknak, a robbanásvédelemről szóló európai irányelvnek. Ez biztosítja, hogy a porszívók ne okozzanak veszélyt gyúlékony anyagok kezelése esetén – a szükséges védőintézkedések az ATEX-zónának (20, 21 vagy 22) megfelelően változnak.
Porosztályok és jelentésük
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Az L osztályú porszívók puhafa-, mész- és vakolatporok vagy szemét felszívására alkalmasak. Az L osztályú porok mérsékelt kockázatot jelentenek. Ártalmatlanításukhoz nem írnak elő különleges óvintézkedéseket.
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Az M osztályú szűrőkkel ellátott modellek a következő anyagokból keletkezett porok elszívására alkalmasak: keményfa, lemezanyagok, festékporszemcsék, kerámia, beton és tégla.
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A H osztályú porszívók alkalmasak nagy mennyiségű biztonságos, valamint veszélyes/erősen rákkeltő anyagok, például azbesztpor, ólom, szén, nikkel, kobalt, réz, kadmium és penész felszívására.
Nedves silótisztítás
A siló belülről, a betekintő nyíláson keresztül nedvesen is tisztítható, így eltávolíthatók a megtapadt szennyeződések egy magasnyomású mosó és a vízsugár által hajtott belső tisztítófejek segítségével. A belső tisztítófejek a rajtuk átáramló víz hatására forognak, és a siló minden pontjára eljutnak. A víz átfolyási aránya, nyomása és sebessége a szennyeződés mértékéhez igazítható: nagy vagy különösen szennyezett tartályok esetében a lassú forgási sebesség és a finom szóráskép a jobb; kisebb vagy kevésbé szennyezett tartályok esetében a gyorsabb forgás és a durvább szóráskép.
Legtöbbször az alapos silótisztítás szükségessé teszi a tartályba való bemászást személyi védőfelszereléssel és légzőkészülékkel. Ezt általában erre szakosodott cégek szakemberei végzik, akik rendelkeznek a szükséges felszereléssel és alpinista végzettséggel. A tisztítást fertőtlenítés követi.
Trevira anyagból készült silózsákok száraz tisztítása
A beltéri silók tisztítása viszonylag egyszerű a lapos és a toronysilókhoz képest. A trevirából, egy stabil és légáteresztő szövetből készült silózsákok (big bagek) négylábú vaskeretben lógnak. A külső finom szövetréteg a takarmány betöltésekor kiengedi a levegőt a zsákból, de a takarmánypor a trevira silóban marad. Ha a siló kiürült, ki kell rázni a zsákot, és meg kell ütögetni, hogy kijöjjön belőle a maradék takarmány. Mivel a tisztítónyílások általában olyan kicsik, hogy kézzel alig lehet hozzájuk férni, egy nagy teljesítményű száraz-nedves porszívó remek segítség lehet a régi takarmánymaradványok és szennyeződések teljes körű eltávolításához.
Mi a teendő, ha a trevira siló beázott?
Fontos, hogy a trevira silókat száraz helyiségekben állítsuk fel. Ha burkolat vagy műanyag takaró alatt vannak elhelyezve, a kondenzvíz problémákat okoz. A takarmány ugyanis gyorsan magába szívja a nedvességet, így az állatok számára káros gombák képződhetnek benne. Ha egy trevirazsák belülről nyirkos vagy nedves lett, a kirázás és a porszívózás már nem elegendő. Ebben az esetben erre szakosodott cégeknek kell szakszerűen elvégezniük a silótisztítást, mivel a magasnyomású tisztítóval való munka és a levegőn történő szárítás nem hozza meg a kívánt eredményt. Ráadásul mindig fennáll a veszélye a zsákban visszamaradó nedvességnek.
Betekintés a takarmánytermelésbe: helyhez kötött silók tisztítása
A takarmánygyártókra vonatkozó dokumentációt is magában foglaló higiéniai stratégia elengedhetetlenül fontos annak biztosításához, hogy ne legyenek gyenge pontok a takarmányozási ciklusban. Ebbe beleértendő a takarmánytárolásra szolgáló nagy földalatti tartályok és silók, valamint a teherautón vagy vasúton szállított konténerek átfogó tisztítása is.
A nagy, helyhez kötött tartályok vagy silók esetében lehetőség van a munkafolyamatokba integrált automatizált tisztítási folyamatok elvégzésére. A tisztítórendszer alapját egy hatékony magasnyomású szivattyúval és egy forróvizes gőzgenerátorral ellátott, telepített magasnyomású ellátórendszer adja. Ezen felül különféle tartozékok is rendelkezésre állnak, például egy önforgató tisztítófej és egy, az igényekhez igazított berendezésvezérlő rendszer. Szükség esetén savas vagy lúgos tisztítószerek is használhatók a tisztítási teljesítmény növelése érdekében.
Mobil konténerek tisztítása
2015 közepe óta az EFTCO SQAS (Safety and Quality Assessment System – biztonsági és minőségértékelési rendszer) szabványa szabályozza a mobil tartályok, konténerek és silók tisztítását. Ennek hátterében a szigorodó biztonsági és minőségi előírások állnak, amelyek megkövetelik a folyamatos tisztítási lánc igazolását a termeléstől a tároláson át a szállításig. A lehető legtökéletesebb tartály- és silótisztításhoz meghatározó a mechanika, a hőmérséklet, a tisztítószer és az idő megfelelő kölcsönhatása. Egy fűtőrendszerrel, a belső és a külső tisztításhoz magasnyomású szivattyúkkal, szórófejekkel, magasnyomású hőcserélővel, valamint szárítóegységgel felszerelt tartálytisztító állomás biztosítja a mobil tartályok gyors, hatékony és szabványoknak megfelelő tisztítását.
KITÉRŐ: hígtrágyamedencék belsejének kitisztítása
A hígtrágyasilókat vagy hígtrágyamedencéket általában a földbe ágyazzák előregyártott betonelemként, vagy a helyszínen betonozzák be. A hígtrágyatárolót a teljes kiürítés után feltétlenül ki kell tisztítani. A visszamaradó gőzök veszélye miatt szükséges légzőkészülék és védőheveder viselése.
- Először is előzetesen vizezze be a silót.
- Ezt követően engedjen le egy vödröt a silóba egy teleszkópos rakodó segítségével, hogy belelapátolja a durva szennyeződést.
- Ezután jöhet az alapos tisztítás nagy átfolyási kapacitású hideg vizes magasnyomású mosóval, amelynek során a szennyvíz elszívásához egy szennyvíz-szivattyúra lesz szükség. A siló tisztítása után a szennyvizet megfelelően, a területileg előírt köztisztasági hulladék-elhelyezési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.