Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása
Kezdetben azt mondták, nincs szükség a fotovoltaikus rendszerek tisztítására és karbantartására. Mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az időjárás és a légszennyezés igenis nyomot hagy maga után. Ahhoz, hogy a napenergiát a lehető leghatékonyabban használhassuk fel, és az áramtermelés a lehető legmagasabb szinten maradjon, rendszeres, szakszerű tisztításra van szükség megfelelő berendezésekkel.
Fotovoltaikus rendszerek tisztítása és karbantartása
Valamennyi típusú fotovoltaikus rendszernek a lehető legtöbb órán keresztül kell gyűjtenie a napfényt, és ellen kell állniuk a külső hatásoknak. Ezek közé tartozik a hóvihar, az eső, a vihar és a jégeső, valamint a helytől függően a korom, a pollen, a közúti forgalomból származó por, a levelek, a tűlevelek vagy a madárürülék. Mezőgazdasági területeken a baromfiólak szellőztetése során történő részecskekibocsátás miatt további zsír- és olajtartalmú szennyeződésrétegek képződnek.
Miért kell tisztítani a napelemeket?
A paneleket nem csak a megjelenésük miatt érdemes rendszeresen tisztítani. A szennyeződések akár 30 százalékkal is csökkenthetik az elektromos áram termelését. Alapos, szakszerű tisztítás szükséges, és ez nem csak a napkollektorok felületére vonatkozik. Az üveg és a keret illesztési pontjain lerakódások képződnek, ami idővel nagy kiterjedésű moha és zuzmófelület kialakulásához vezethet.
A napkollektorok megfelelő tisztítása helyes technikát igényel az erős szennyeződések miatt. A modulokat gyakran meredek, 45°-os szögben szerelik fel a tetőre, ezért gondoskodni kell a munkavégző biztonságáról.
Mikor kell tisztítani a fotovoltaikus paneleket?
A napelemes rendszereket megfelelő technológia alkalmazásával és a helyszín függvényében professzionális szolgáltatók bevonásával kell tisztítani.
A mezőgazdasági ágazatban évi kettő-négy alkalommal javasoljuk a tisztítást, például virágzás vagy aratás után, amikor nagyon erős a szennyezés.
Azokat a paneleket, amelyek kevésbé vannak kitéve a környezeti szennyezésnek, elég évente egyszer vagy két-háromévente tisztítani. Ebben az esetben még fenntarthatóbb módon lehet zöldáramot termelni – ami a jövőben egyre fontosabbá válik.
A megfelelő eszközök a napelemek tisztításához
A napelemek hatékony és ergonomikus tisztításának legjobb eszköze a professzionális magasnyomású mosó kefetartozékkal vagy hengerkefével és teleszkópos szórószárral.
A megfelelő tisztítási módszerrel naponta akár 1500 négyzetméternyi napelemfelület is megtisztítható.
Kefetartozék
Javasoljuk egy kéttárcsás kefével ellátott tartozékot, amely eléri a 800 milliméteres munkaszélességet. A szükséges erőkifejtés minimálisra csökken, mivel a rendszerben a két kefe ellentétes irányú mozgása kioltja a sodródó mozgást. Ezenkívül a nagy munkaszélesség nagy felületteljesítményt biztosít, ami csökkenti a napelemtisztításhoz szükséges munka mennyiségét. A tárcsakefék golyós csapágyazásúak, és a magasnyomású mosóból származó víz hajtja őket. Elegendő az alacsony nyomású üzem is, hideg vízzel és 700-1000 liter/óra szállítási sebességgel.
A nejlonsörték karcmentes tisztítást biztosítanak a napelemek érzékeny felületeinek védelme érdekében. A keményebb sörtékkel ellátott modellek nagyon jó tisztítási eredményeket biztosítanak a lemezek szélén, a modulkereteken is.
A vízmennyiség a szórószáron lévő kar segítségével kényelmesen szabályozható, miközben a kefék a napelemmodulokon dolgoznak. Ha a vizet az elején kissé erősebbre állítjuk, akkor egy siklóréteg jön létre, ami megkönnyíti a kefék mozgatását a felületen. Az önbeálló csuklós csatlakozó, amelyhez a kefefej csatlakozik, segít a különböző munkaszögek beállításában.
Teleszkópos szórószár
Válassza ki a teleszkópos szórószár hosszát a rendszer méretének megfelelően, vagy használjon fokozatmentesen hosszabbítható szórószárat. A karbonból vagy karbonkompozitból készült hosszabb szórószárak könnyebbek, ezért kényelmesebb a kezelésük.
Ha nagyobb flexibilitásra van szükség, és a fotovoltaikus rendszerek mellett nagy homlokzatokat is tisztítani kell, akkor praktikusabb egy variálható szórószáras rendszerrel dolgozni. Rendelkezésre állnak függőleges és vízszintes felületekhez egyaránt alkalmas rúdrendszerek, amelyek különböző tartozékokkal kombinálhatók. Használjon magasnyomású fúvókát a pontszerű tisztításhoz, tárcsakefékkel ellátott tartozékot a vízszintes PV-elemek (fotovoltaikus elemek) megtisztításához, vagy forgó, magasnyomású hengerkefét, amely függőleges homlokzatokhoz is alkalmas.
Hengerkefék
A hengerkefék előnye, hogy nagy nyomással történik a meghajtásuk, és önállóan mozognak felfelé – ami azt jelenti, hogy lényegesen kisebb erővel kell tartani őket. A hengerkefék 350 liter/órás átfolyási sebességgel is képesek dolgozni. A különböző felületekhez puha vagy kemény sörtékkel ellátott kefék állnak rendelkezésre. Fotovoltaikus rendszerek tisztításához a puha keféket ajánljuk.
A legjobb eredmény érdekében használjon tisztítószereket és vízlágyító rendszert.
Tisztítószerek
A használt tisztítószereknek alkalmasnak kell lenniük makacs, zsíros szennyeződések és ásványi maradványok eltávolítására.
Ha a vízréteg gyorsan eltűnik, a felület csíkmentesen, vízkőfoltok nélkül szárad. A tisztítás megkönnyítéséhez így nincs szükség hosszú áztatásra és öblítésre. A fotovoltaikus rendszer fenntartható tisztítása érdekében olyan tisztítószert ajánlunk, amely megakadályozza a további szennyeződést.
Vízlágyító rendszer
Ha a vízkeménység értéke nagyobb a közepesnél, vízlágyító rendszer használatát javasoljuk. Ez a csapvíz magas mész- és ásványianyag-tartalma mellett is megakadályozza a foltok képződését. A vízlágyító egy ioncserélővel ellátott gyantás szűrőt tartalmaz, ami visszatartja a vízkő- és ásványi anyagokat.
Munka a napelemeken – biztonsági óvintézkedések tisztítás közben
A rendszer elhelyezkedése szabja meg, hogy honnan és milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban megtisztítani a napelemeket úgy, hogy a dolgozók biztonsága is garantált legyen.
A nehezen megközelíthető tetőkre használjon emelőgépet. Ha a tető könnyen hozzáférhető, a tetőgerincről vagy a tetőre erősített zuhanásgátló segítségével kell dolgozni. Ennek előfeltétele, hogy a szükséges biztonsági kampók megtalálhatók legyenek a tetőgerincen.
A zuhanásgátló egy medence- és egy vállhevederből áll, amely egy tartókötélhez van csatlakoztatva. Vészhelyzetben a szerkezet azonnal beakad és biztonságosan felfogja a felhasználót. Egyes biztonsági rendszerek hevederes eséscsillapítót is tartalmaznak, hogy esés esetén csökkentsék a becsapódást.