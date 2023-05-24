Miért kell tisztítani a napelemeket?

A paneleket nem csak a megjelenésük miatt érdemes rendszeresen tisztítani. A szennyeződések akár 30 százalékkal is csökkenthetik az elektromos áram termelését. Alapos, szakszerű tisztítás szükséges, és ez nem csak a napkollektorok felületére vonatkozik. Az üveg és a keret illesztési pontjain lerakódások képződnek, ami idővel nagy kiterjedésű moha és zuzmófelület kialakulásához vezethet.

A napkollektorok megfelelő tisztítása helyes technikát igényel az erős szennyeződések miatt. A modulokat gyakran meredek, 45°-os szögben szerelik fel a tetőre, ezért gondoskodni kell a munkavégző biztonságáról.