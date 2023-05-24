VESZÉLYES ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE HIGIÉNIKUS TISZTÍTÁSSAL
A gazdaságokban a magas szintű biológiai biztonság alapvető részét képező, kompromisszumok nélküli higiénia elengedhetetlen előfeltétele az állatállomány hatékony védelmének az olyan, bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek ellen, mint például az afrikai sertéspestis vagy a madárinfluenza. A professzionális tisztító berendezések és rutinok lehetővé teszik az állattartók számára, hogy magas tisztasági szintet tartsanak fenn, és ezáltal csökkentsék a betegségek kitörésének valószínűségét.
Súlyos állatbetegségek
Az állatbetegségek, amelyek általában közvetlenül a vadon élő állatokon keresztül, vagy közvetve a szállítás vagy a takarmány útján terjednek, pusztító gazdasági és egészségügyi következményekkel járhatnak az állatok és az emberek számára. A betegség kitörése veszélyeztetheti az állatállomány fenntartását, bizonyos esetekben a betegség az emberre is átterjedhet. A gazdák a gazdaságon belüli megfelelő tisztítással jelentősen hozzájárulhatnak állományaik védelméhez, és a betegségek terjedésének megakadályozásához.
Az állatok súlyos vírusfertőzései, mint például az afrikai sertéspestis, amely kizárólag a vad- és házisertéseket érinti, az állatok számára halálos kimenetelű. A madárinfluenza – vagy magas patogenitású influenzavírus-fertőzés - szintén rendkívül fertőző, és általában halálos kimenetelű. A fertőzés kitörése az állatok sürgősségi levágását és az állattartó számára ennek megfelelő gazdasági veszteségeket jelent. A magas mutációs arány és a gyakorlatban alkalmazható vakcinák hiánya miatt mindig fennáll a vírus emberre való átterjedésének veszélye. A ragadós száj- és körömfájás (FMD) világszerte gazdaságilag az egyik legsúlyosabb állatbetegség. A rendkívül fertőző betegség elsősorban szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat és kecskéket érinti. A száj- és körömfájás következményes kárai különösen félelmetesek, ezért a hatékony megelőzés elengedhetetlen az állatállomány megőrzéséhez. Az említett betegségek mindegyike bejelentési kötelezettség alá eső állatbetegség.
Az állatbetegségek megelőzésének kulcsa: Biológiai biztonság
Egy állatbetegség kitörésének következményei súlyosak. Ezért az állattenyésztőknek a betegségek elleni küzdelemben a megelőzésre kell összpontosítaniuk. Ennek kulcsa a biológiai biztonság - ez egy olyan átfogó feladat, amely a gazdaság létesítményeinek tervezésétől az alkalmazottakra vonatkozó magatartási szabályokig és a megfelelő eszközökkel történő aprólékos tisztításig terjed.
A sikeres megelőzés érdekében először is ellenőrizni kell a gazdaság szervezettségét. Kinek van hozzáférése a telephelyhez és az istállókhoz, hol közlekedhetnek, hol állhatnak meg, hol rakodhatnak, hol és hogyan tárolják a takarmányt és más erőforrásokat? És milyen módon valósul meg az előírások betartása: írásos tervek, utasítások és felügyelők általi ellenőrzés, kerítések, ajtók és kapuk, kamerák, biztonsági személyzet? Mindenhol vannak kiindulópontok a hozzáférési és higiéniai előírások betartásának biztosítására.
A gazdaságban végzett higiéniai munkát is ellenőrizni kell. A magas szintű biológiai biztonság ugyanis megköveteli az istállók, valamint minden olyan berendezés és gép szakszerű tisztítását és fertőtlenítését, amellyel az állatok érintkeznek. Szükség esetén az istállóegységekben és a kapcsolódó helyiségekben tisztítást kell végezni, például szigorúan elkülönítve azokat egy piszkos fekete és egy tiszta fehér területre.
Utolsó lépésként az összes intézkedés dokumentálása nagyfokú átláthatóságot és nyomon követhetőséget teremt. Egyúttal áttekintést is nyújt, hogy az erőfeszítések még magas biológiai biztonsági előírások mellett is kezelhetőek maradjanak, és mégis a lehető legjobb védelmet biztosítsák a gazdaságban lévő állatok számára.