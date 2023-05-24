Az állatbetegségek megelőzésének kulcsa: Biológiai biztonság

Egy állatbetegség kitörésének következményei súlyosak. Ezért az állattenyésztőknek a betegségek elleni küzdelemben a megelőzésre kell összpontosítaniuk. Ennek kulcsa a biológiai biztonság - ez egy olyan átfogó feladat, amely a gazdaság létesítményeinek tervezésétől az alkalmazottakra vonatkozó magatartási szabályokig és a megfelelő eszközökkel történő aprólékos tisztításig terjed.

A sikeres megelőzés érdekében először is ellenőrizni kell a gazdaság szervezettségét. Kinek van hozzáférése a telephelyhez és az istállókhoz, hol közlekedhetnek, hol állhatnak meg, hol rakodhatnak, hol és hogyan tárolják a takarmányt és más erőforrásokat? És milyen módon valósul meg az előírások betartása: írásos tervek, utasítások és felügyelők általi ellenőrzés, kerítések, ajtók és kapuk, kamerák, biztonsági személyzet? Mindenhol vannak kiindulópontok a hozzáférési és higiéniai előírások betartásának biztosítására.

A gazdaságban végzett higiéniai munkát is ellenőrizni kell. A magas szintű biológiai biztonság ugyanis megköveteli az istállók, valamint minden olyan berendezés és gép szakszerű tisztítását és fertőtlenítését, amellyel az állatok érintkeznek. Szükség esetén az istállóegységekben és a kapcsolódó helyiségekben tisztítást kell végezni, például szigorúan elkülönítve azokat egy piszkos fekete és egy tiszta fehér területre.

Utolsó lépésként az összes intézkedés dokumentálása nagyfokú átláthatóságot és nyomon követhetőséget teremt. Egyúttal áttekintést is nyújt, hogy az erőfeszítések még magas biológiai biztonsági előírások mellett is kezelhetőek maradjanak, és mégis a lehető legjobb védelmet biztosítsák a gazdaságban lévő állatok számára.