A tisztítás segít megelőzni a száj- és körömfájást

A száj- és körömfájás (SZKF) megelőzése és visszaszorítása olyan feladat, amely világszerte foglalkoztatja a gazdákat és az állatorvosokat. Ez egy veszélyes fertőző betegség, amely elsősorban a szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat és kecskéket érinti. Vadon élő állatok, például szarvasok és őzek, valamint vaddisznók is megfertőződhetnek száj- és körömfájással.

A száj- és körömfájás rendkívül fertőző, és egyike azon állatbetegségeknek, amelyeknek világszerte a legnagyobb gazdasági hatása van. Ezért olyan fontos, hogy megtegyünk minden lehetséges intézkedést a száj- és körömfájás megelőzésére – és a betegség kitörése esetén annak hatékony megfékezésére. A járvány megelőzésében és a járvány véget értekor kulcsszerepet játszik a higiénia az istállókban, a gazdaságban és az állatok szállítása során.

A száj- és körömfájás nem veszélyes az emberekre, de az istállókban és a szállítmányozásban dolgozók hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez, ezért be kell tartaniuk a higiéniai szabályokat.