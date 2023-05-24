A száj- és körömfájás megelőzése gondos higiéniai intézkedésekkel
A rendkívül fertőző száj- és körömfájás világszerte súlyos gazdasági következményekkel jár. A betegség megelőzése és visszaszorítása nagyrészt tiszta és higiénikus istállóval és a gazdasággal érhető el. A professzionális tisztító berendezések és rutinok lehetővé teszik az állattartók számára, hogy magas tisztasági színvonalat tartsanak fenn – és ezáltal csökkentsék a betegség kialakulásának valószínűségét.
A tisztítás segít megelőzni a száj- és körömfájást
A száj- és körömfájás (SZKF) megelőzése és visszaszorítása olyan feladat, amely világszerte foglalkoztatja a gazdákat és az állatorvosokat. Ez egy veszélyes fertőző betegség, amely elsősorban a szarvasmarhákat, sertéseket, juhokat és kecskéket érinti. Vadon élő állatok, például szarvasok és őzek, valamint vaddisznók is megfertőződhetnek száj- és körömfájással.
A száj- és körömfájás rendkívül fertőző, és egyike azon állatbetegségeknek, amelyeknek világszerte a legnagyobb gazdasági hatása van. Ezért olyan fontos, hogy megtegyünk minden lehetséges intézkedést a száj- és körömfájás megelőzésére – és a betegség kitörése esetén annak hatékony megfékezésére. A járvány megelőzésében és a járvány véget értekor kulcsszerepet játszik a higiénia az istállókban, a gazdaságban és az állatok szállítása során.
A száj- és körömfájás nem veszélyes az emberekre, de az istállókban és a szállítmányozásban dolgozók hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez, ezért be kell tartaniuk a higiéniai szabályokat.
A száj- és körömfájás fertőzési útvonalai
A száj- és körömfájás okozta fertőzés lehet közvetlen és közvetett. A vírus lappangási ideje alatt a fertőzött állatok rendkívül fertőzőek.
- A közvetlen fertőzés állatról állatra terjed, például istállóban, szállítás közben vagy állatvásáron.
- Közvetett módon a vírus szállítójárműveken, emberi közvetítőkön, rágcsálókon, tejen és spermán keresztül terjed.
A szarvasmarhák elsősorban a légutakon keresztül, a sertések szájon át, azaz ivás, evés vagy a talajban való ásás során fertőződnek. A vírus viszonylag stabil a környezetben, és a levegőn keresztül nagyobb távolságokra is eljuthat.
A száj- és körömfájás tüneteinek felismerése
A különböző állatfajok eltérően reagálnak a száj- és körömfájásfertőzésre.
Szarvasmarháknál a betegség jóindulatú változata az állatok 2-5 százalékát pusztítja el, rosszindulatú formájában a megbetegedési arány akár 80 százalék is lehet. A száj- és körömfájás okozta károk szörnyűek – gyulladások, a karmok elváltozásai, izomgyengeség, romló általános állapot és nagymértékben csökkent teherbírás.
Sertéseknél a betegség kevésbé drámai, de a szopós malacoknál hirtelen elhullás tapasztalható. A juhoknál és kecskéknél a betegség jelei sokkal kevésbé feltűnőek.
A száj- és körömfájás előfordulási területei
A száj- és körömfájás szinte az egész világon elterjedt. Egyedül Új-Zélandról nem jelentettek még esetet. Néhány országban azonban már nagyon régen volt az utolsó előfordulás.
A száj- és körömfájás leginkább Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerika egyes részein fordul elő. Európában ritkább. A szigorú állategészségügyi felügyelet ellenére azonban a betegség újra és újra megjelenik, és magas fertőzési aránya miatt állandó veszélyt jelent az állatállományra.
A legutóbbi, 2001-ben az Egyesült Királyságban kitört nagyobb járvány az európai kontinensre is átterjedt, és 4 millió állat elpusztulásához vezetett. A 2007-es újabb kitörés során sikerült megakadályozni a betegség más régiókba való átterjedését.
A száj- és körömfájás elleni védekezés és megelőzés
Törvényi szabályozás
Az Európai Unióban a száj- és körömfájásnak még a gyanúját is jelenteni kell. Ha felmerül a száj- és körömfájás gyanúja, a gazdaságot bezárják. Ha az eset beigazolódik, minden állatot le kell vágni, akárcsak a szomszédos állatállományt egy kilométeres körzetben.
Három kilométeres körzetben 15 napig tilos az állatok szállítása, ezt követően csak a vágóhídra történő szállítás engedélyezett, külön engedéllyel. A tej feldolgozása elkülönítve történik. Tíz kilométeres körzetben megfigyelési területet alakítanak ki.
Gyakran már akkor is intézkedéseket hoznak, ha csak a szomszédos országokban észleltek igazolt száj- és körömfájás eseteket. Nagyobb járványok idején például az országhatárokon fertőtlenítik az autógumikat.
Ha 30 napig nem fordul elő újabb száj- és körömfájásos megbetegedés, az összes érintett gazdaságot és szállítóeszközt megtisztítják és fertőtlenítik, valamint a patkányokat és egereket is megvizsgálják. Csak ekkor lehet a járványt megszűntnek nyilvánítani és feloldani a szállítási korlátozásokat.
Tisztasági és higiéniai intézkedések a száj- és körömfájás vírusa ellen
A sokféle fertőzési útvonalból következik, hogy a száj- és körömfájás hatékony megelőzése intézkedések egész sorát igényli. Ebben kulcsszerepet játszik a tisztaság és a higiénia.
A magas szintű biológiai biztonság elérése megköveteli az istállók és az állatokkal érintkező valamennyi berendezés és gép szakszerű tisztítását és fertőtlenítését. Általános szabály, hogy fertőtlenítés előtt alapos tisztításnak kell történnie. Ennek oka, hogy a fertőtlenítőszer csak megtisztított felületeken igazán hatékony.
Az alapos és hatékony istállótakarítás legfontosabb eszköze a lapát és a talicska mellett a magasnyomású tisztító. A legjobb a meleg vizes magasnyomású mosó. Ha az nem áll rendelkezésre, egy hideg vizes magasnyomású mosó is megfelelő. A magasnyomású mosónak rendelkeznie kell egy habosító tartályos szórószárral - nemcsak a fertőtlenítőszerhez, hanem a tisztítószer előzetes felhordásához is. A hideg víz önmagában nem elegendő a száj- és körömfájás elleni védekezéshez szükséges tisztasági szint eléréséhez.
Emellett a felülettisztító, valamint a gyalogvezetésű seprőgép is a nélkülözhetetlen tisztítóeszközök közé tartozik. Az öltözőhelyiségek tisztításához száraz-nedves porszívó, nagyobb létesítményekben pedig súroló-szívógép használata is ajánlott.
A tisztítási rutinok állatfajonként eltérőek:
Átfogó higiéniai intézkedések a szarvasmarha- és tejtermelésben
A higiénia a biobiztonság alapvető eleme a tejtermelésben és a szarvasmarhatartásban. Fontos szerepet játszanak továbbá a megfelelő tisztítási műveletek istállóban az érzékeny borjak születésénél, majd nevelésük során, a takarmányellátási láncban, valamint a fejőházban. Ismerje meg a legfontosabb tudnivalókat és azt, hogy melyik tisztítási technika a legmegfelelőbb az egyes esetekre.
Sertéstelepek tisztítása és fertőtlenítése
A sertésólak tisztítása és fertőtlenítése jelentős munkát igényel minden egyes alkalommal, amikor egy sertést átköltöztetnek. Megéri azonban a fáradságot, hogy a padló, a falak és a mennyezet, az etetőrendszerek és a válaszfalak tiszták legyenek - az ellető ólaktól a fűthető malacbúvóhelyeken át a hizlaló rekeszekig. A megfelelő felszereléssel és tisztítószerekkel, valamint hatékony megközelítéssel a sertéstelepek tisztításának és fertőtlenítésének bérköltségei észszerűek maradnak. Ráadásul a gazda a takarítás után azonnal be tudja költöztetni az ólakba a következő kondát.
A száj- és körömfájás elleni megelőző intézkedések
Bizonyos megelőző intézkedések védelmet nyújthatnak a száj- és körömfájás-megbetegedések esetén, de ugyanígy használhatók általános megelőző intézkedésekként, megerősített megbetegedés nélkül is. A következőkkel csökkenhet annak a valószínűsége, hogy az Ön gazdaságában felüsse a fejét a betegség:
Vásárlás
- Csak kevés, ismert és megbízható állományból vagy megbízható aukciókon vásároljon állatokat.
- Győződjön meg arról, hogy az értékesítés helyén fertőtlenítő kádak állnak rendelkezésre az érkező és távozó járművek számára.
Szállítás
- A lehető legritkábban szállítson állatokat.
- Ideális esetben saját állatszállítót használjon, hogy ellenőrizni tudja a száj- és körömfájás elleni megelőző intézkedések betartását.
- Minden egyes út után tisztítsa és fertőtlenítse az állatszállító járművet.
Szarvasmarha-szállító tisztítása
Akár egy kis pótkocsiról van szó, amellyel öt sertés szállítható a vágóhídra, akár egy nagy járműről, amellyel egy szállítmányozó állomásra tartanak, az állatszállító járműveket méretüktől függetlenül ugyanúgy kell kezelni, ha a tisztításról és fertőtlenítésről van szó. Tehenek, sertések és baromfik szállítása során csak tisztasággal és higiéniával kerülhető el, hogy kórokozók, például száj- és körömfájásvírusok jussanak át egyik állatról a másikra vagy egy emberre.
Rágcsálók
- Felügyelje az egerek és a patkányok jelenlétét az istállókon belül és kívül.
- A kártevők és rágcsálók elleni védekezés első lépése az istálló és az udvar alapos megtisztítása. Rágcsálóürüléket csak frissen takarított istállóban és rendszeresen felsöpört udvaron lehet felfedezni. Ráadásul az egerek és a patkányok kevesebb élelmet találnak a kisöpört udvaron és a rendszeresen tisztított istállóban. Az udvar tisztítása leghatékonyabban felülős seprőgéppel végezhető.
Személyzet és munkaruhák
- Ne engedjen külsős dolgozókat az istállóba.
- Ne engedélyezze alkalmazottainak szomszédos gazdaságok látogatását úgy, hogy az Ön munkaruháját viselik.
- Biztosítson fertőtlenített munkavédelmi csizmát és tiszta, legalább 60°C-on mosott munkaruhát vagy eldobható ruhát.
- Az istállók bejáratánál lévő öltözőket tisztán kell tartani és rendszeresen fertőtleníteni. A padló tisztítására alkalmas a felülettisztító, a száraz-nedves porszívó, de nagyobb helyiségek esetén a padló tisztítására hasznos lehet a súroló-szívógép.
- Állítson fel fertőtlenítő kádakat az istálló bejáratánál, és terítsen ki fertőtlenítő szőnyegeket a gazdaságba vezető összes bekötőútnál. A fertőtlenítőszert rendszeresen cserélje a gyártó utasításai szerint.
Gépek
- A közösen használt gépeket átadás előtt tisztítsa meg meleg vizes magasnyomású mosóval vagy hideg vizes magasnyomású mosó és mosószer kombinációjával, és utána fertőtlenítse.
Mezőgazdasági gépek és eszközök tisztítása
A mezőgazdasági gépek és eszközök gyakran a legnagyobb beruházást jelentik egy mezőgazdasági vállalkozásban. Ez még fontosabbá teszi a rendszeres tisztítást, mivel az segít megőrizni a traktorok, kultivátorok és más hasonló gépek működését és értékét. Így elkerülhetők a meghibásodások és javítások, és javul a gépek és eszközök állapota.
Egyéb intézkedések a gazdaságban:
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Ne etessen élelmiszer-hulladékkal.
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Zárja be a baromfit, ne engedjen be macskákat és kutyákat az udvarra.
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Ne szállítson tejet a gazdaságból.
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Gondosan tisztítsa és fertőtlenítse a fejőhelyiségeket.
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Ne engedje be a tetemek eltávolítására érkezett járműveket a telephelyre. Ideális esetben a gazdaságon kívüli járműveket egyáltalán nem szabad beengedni a gazdaságba, és az új állatokat vagy takarmányt kívülről kell beszállítani.
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Az új állatok számára karanténistállót kell létrehozni, amelyet minden egyes állatszállás előtt és után alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni.
A karanténistállóban lévő állatokon utolsóként kell elvégezni a napi rutint. Ezzel megelőzhető, hogy a kórokozók átkerüljenek a karanténistállóból a többi istállóba.
Fejőállomások tisztítása
Az Ön tehénállománya valószínűleg minden nap áthalad a fejőcsarnokon. Rengeteg szennyeződés marad utánuk – trágya, fehérje- és zsírmaradványok, valamint tejmaradványok, vízkő és vizeletlerakódások. A fejőcsarnok rendszeres tisztítása ezért elengedhetetlen. A megfelelő tisztítóberendezés kulcsfontosságú a tejraktár és a tejtartály tisztaságánál is, hogy a teljes termelési láncban biztosítani lehessen a szükséges higiéniai feltételeket.
A száj- és körömfájás megelőzése és visszaszorítása fertőtlenítőszer használatával
A száj- és körömfájás vírusa nagyon ellenálló. Hónapokig megmarad a talajban, az istállóban, a hulladékban vagy az alomban, és újra és újra új megbetegedéseket okozhat. Csak savval vagy magas hőmérséklettel lehet ártalmatlanná tenni.
A fertőtlenítésre általában citromsavat vagy hangyasavat használnak. A fertőtlenítés formaldehiddel vagy hővel is lehetséges. Ehhez legalább 60°C szükséges - ez a hőmérséklet elérhető egy modern, bizonyítottan csíracsökkentő hatású, meleg vizes magasnyomású mosóval.
Az állattartóknak követniük kell az országukban érvényben lévő állatorvosi ajánlásokat a fertőtlenítőszerekre vonatkozóan.