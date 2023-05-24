Fejőállás tisztítása
Az Ön tehénállománya valószínűleg minden nap áthalad a fejőcsarnokon. Rengeteg szennyeződés marad utánuk – trágya, fehérje- és zsírmaradványok, valamint tejmaradványok, vízkő és vizeletlerakódások. A fejőcsarnok rendszeres tisztítása ezért elengedhetetlen. A megfelelő tisztítóberendezés kulcsfontosságú a tejraktár és a tejtartály tisztaságánál is, hogy a teljes termelési láncban biztosítani lehessen a szükséges higiéniai feltételeket.
Kényes kérdés: a fejőterület tisztítása
A fejőterület a tejgazdaság legkényesebb helye, mivel itt válik el az állattartás az élelmiszertermeléstől. Mivel minden tejelő tehén – legyen akár beteg, akár egészséges – naponta többször áthalad ezen a területen, a higiénia központi jelentőségű.
A fejőállás tisztítása: gyakoriság és eszközök
Takarítási ütemterv
A baktériumok egyik állatról a másikra történő átterjedésének megakadályozása érdekében minden fejési műszak után ajánlott a teljes fejőcsarnok és a fejőterület alapos kitakarítása.
Magasnyomású mosóval kell tisztítani a körforgó fejőállást, valamint a váróhelyiséget és a terelőutakat. Mind a technológiában, mind az istálló berendezésében a csempézett falak, a csempézett padló és sok rozsdamentes acél garantálja a legjobb feltételeket a gyors és alapos takarításhoz. A tisztítás során különös figyelmet kell fordítani a fejőberendezésekre és a fejőrendszer egyéb, szennyeződéssel érintkező részeire.
Hetente többször is habosító szórószárat kell használni megfelelő tisztítószerekkel a fertőzési láncok megszakítása és a maradványok eltávolítása érdekében. Számos különféle fejőállás-tisztítószer létezik. A lúgos tisztítószerek hatékonyan távolítják el a széklet-, fehérje-, tej- és zsírmaradványokat. A savas tisztítószerek alkalmazhatók mészkő, rozsda és vizeletlerakódások ellen.
A megfelelő felszerelés a fejőállás tisztításához
A magasnyomású, legalább 800 liter/órás vízhozamú és nagy öblítési kapacitású tisztítóberendezések segítenek a nagy mennyiségű szennyeződés lemosásában a fejőcsarnok tisztítása során. Pontosan erre van szükség a fejőcsarnokokban, ahol a fejés során ürülék és vizelet halmozódhat fel.
Egy magasnyomású szórószár pisztoly kiegészítővel valódi segítséget jelenthet. Itt a vízmennyiség és a nyomás fokozatmentes skálán szabályozható. Így a készülék könnyen használható érzékeny alkatrészek kíméletes tisztítására vagy durva szennyeződések leöblítésére is.
Egy hosszú magasnyomású tömlő megfelelő hatósugárral még a fejőállás vagy a fejőcsarnok legtávolabbi szegleteibe is eljut. A botlásveszély elkerülése érdekében a magasnyomású tömlőt praktikus egy automatikus visszacsévélővel ellátott tömlődobon vezetni.
Fejőállás tisztítása lépésről lépésre:
1. Öblítse át a fejőállást a magasnyomású tisztítóval
Az érzékeny elektromos berendezéseket, például a fejőgépek hengereit és lézereit ki kell hagyni a folyamatból, és külön kell tisztítani. Egy magasnyomású mosóval még egy erősen szennyezett padló is szinte teljesen megtisztítható.
2. Vigye fel a habos tisztítószert
Habosító szórószárral vigyen fel tisztítószert alulról felfelé a mennyezetre és a fejőberendezésekre. Erre a célra lúgos fejőállás-tisztítót ajánlunk, amely hatékonyan távolítja el az ürüléket, valamint a fehérje- és zsírmaradványokat.
A habos tisztítószer használatának előnye:
Olyan stabil, hogy megtapad a felületeken. Így megnő a hatóidő és a tisztítóerő.
3. Öblítés
A fejőállás-tisztítószer javasolt hatóideje után öblítse le a habot fentről lefelé.
Tipp: az öblítéshez használt víznek jó minőségűnek kell lennie az újraszennyeződés megelőzése érdekében. Ha a padló a következő fejésig nem szárad meg magától, egy száraz-nedves porszívó segíthet száraz és csúszásmentes padlót biztosítani.
Tipp – bizonyos területeket savas tisztítószerekkel tisztítson:
A vizelettel és tejjel fokozottan érintkező területeken hatékonyabb a savas tisztítószer használata. Az ajánlott hatóidő után öblítse le a habot felülről lefelé.
Fejőállomások takarítása: szerelvények, tömlők és tartozékok tisztítása
Külső tisztítás:
A magasnyomású mosók használhatók a fejőgép külső részeinek, például a szerelvények, tömlők és tartozékok tisztítására is. Ezeket a berendezéseket érdemes fejések után is leöblíteni. Az érzékeny alkatrészek kíméletes tisztításában segítenek a pisztollyal ellátott magasnyomású szórószárak, amelyekkel a víz mennyisége és a nyomás fokozatmentes skálán szabályozható. A lúgos tisztítószer hatékonyan távolítja el az ürülék-, fehérje- és zsírmaradványokat.
Belső tisztítás:
Akár csővezetékes, akár automatikus fejőrendszert használ – az automatikus öblítő és fertőtlenítő rendszerek biztosítják, hogy a szerelvények minden egyes fejés (minden egyes szakasz) után tiszták és mikrobiológiailag makulátlanok legyenek.
Tejtároló tisztítása: magasnyomású meleg vizes mosók, száraz-nedves porszívók és tisztítószerek
A tejtároló helyiségekre ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint magára a fejőhelyiségre. A magasnyomású mosók és a forró víz, valamint a tisztítószerek gondoskodnak a szennyeződések lehető leghatékonyabb eltávolításáról. A száraz-nedves porszívók használhatók a visszamaradó nedvesség miatti penészesedés megakadályozására és a csúszásveszély megelőzésére is.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.