Takarítási ütemterv

A baktériumok egyik állatról a másikra történő átterjedésének megakadályozása érdekében minden fejési műszak után ajánlott a teljes fejőcsarnok és a fejőterület alapos kitakarítása.

Magasnyomású mosóval kell tisztítani a körforgó fejőállást, valamint a váróhelyiséget és a terelőutakat. Mind a technológiában, mind az istálló berendezésében a csempézett falak, a csempézett padló és sok rozsdamentes acél garantálja a legjobb feltételeket a gyors és alapos takarításhoz. A tisztítás során különös figyelmet kell fordítani a fejőberendezésekre és a fejőrendszer egyéb, szennyeződéssel érintkező részeire.

Hetente többször is habosító szórószárat kell használni megfelelő tisztítószerekkel a fertőzési láncok megszakítása és a maradványok eltávolítása érdekében. Számos különféle fejőállás-tisztítószer létezik. A lúgos tisztítószerek hatékonyan távolítják el a széklet-, fehérje-, tej- és zsírmaradványokat. A savas tisztítószerek alkalmazhatók mészkő, rozsda és vizeletlerakódások ellen.