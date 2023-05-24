A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei

A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítók különösen jól alkalmazhatók azokon a területeken, ahol maximális higiéniára van szükség, és a tisztítás során a mikroorganizmusok és a fertőző ágensek a célpontok. Ez nemcsak az élelmiszeriparban érvényes – a kézműves hentesektől a nagyüzemi termelésig –, hanem a mezőgazdaságban is, ahol feltétlenül oda kell figyelni a tisztaságra a növendékállatok tartása során és a fejőcsarnokokban.

A nagy nyomás és az akár 85°C-os hőmérsékletű forró víz kombinációjának köszönhetően jelentősen csökken a szennyeződés. Ez a csíraszámcsökkentés gyakran fertőtlenítőszerek használata nélkül is elegendő a tényleges higiéniai követelmények teljesítéséhez. A hideg vízzel történő tisztításhoz képest a forró vizes tisztítás nem csökkenti a helyiség alaphőmérsékletét. Ez nem elhanyagolható szempont a mezőgazdaságban, például a fiatal szarvasmarhák újonnan történő elhelyezésekor, és létfontosságú csibék esetében, mivel azok különösen érzékenyek a túl alacsony hőmérsékletre.