A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei

Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.

A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei

Meleg vízzel még hatékonyabb

A magasnyomású tisztítók a hatékony takarítás és a tisztaság alapvető felszerelései. A nyomás nélküli módszerekhez képest alacsony vízfogyasztás és nagy tisztítóerő jellemzi őket. A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítók még több előnyt kínálnak, mivel akár 80°C-os forró vizet is képesek előállítani, és még gyorsabban és hatékonyabban birkóznak meg a makacs szennyeződésekkel. A nagyüzemi felhasználók számára a forró víz és a nagy nyomás kombinációja nagyobb költséghatékonyságot kínál, emellett olyan egyértelmű előnyökkel jár, mint a rövidebb száradási idő és a kevesebb – akár semennyi – tisztítószer használata.

Melegvizes nagynyomású tisztítók az építőiparban

A meleg vizes magasnyomású tisztítás előnyeinek áttekintése

  • A kenőanyag-maradványok hatékonyabb feloldása
  • Rövidebb tisztítási idő és munkaerőköltség-megtakarítás
  • Csíraszámcsökkentő hatás és vírusinaktiválás
  • Rövidebb száradási idő
  • Jelentősen kevesebb tisztítószer-felhasználás
  • A kényes felületek védelme és alacsonyabb nyomás mellett is azonos tisztítóhatás.

Számos előny: gyorsabb és hatékonyabb tisztítás a meleg vizes magasnyomású mosókkal

Motortér tisztítás forró vizes nagynyomású tisztítókkal

A meleg vizes magas nyomású mosók használata a tiszta felületek gyorsabb száradási folyamata miatt akár 35 százalékkal is felgyorsítja a tisztítást a hideg vizes gépekéhez képest.

A hőenergia lényeges tényező, amely befolyásolja és felgyorsítja a tisztítási folyamatokat. Nem véletlen, hogy a hőmérséklet - a mechanika, a tisztítószer és az idő mellett - egyike annak a négy paraméternek, amelyek kölcsönhatásban állnak egymással egymást, és amelyek a Sinner-kör (a tisztítási folyamatok leírására szolgáló hatásmechanizmus) szerint befolyásolják a tisztítási folyamat sikerét.

A hő hatására a szennyeződések és a kenőanyag-maradványok gyorsabban lebomlanak: minden 10°C-os hőmérséklet-növekedés felgyorsítja a kémiai folyamatokat és felére csökkenti a reakcióidőt. Az olajok, zsírok és a korom a hő hozzáadásának köszönhetően feloldódnak, és így könnyebben eltávolíthatók. Az olajok és zsírok emulgeálódása szintén felgyorsul meleg vízben.

Számos gyakorlati alkalmazás – a műhelyektől és kézműves üzemektől a nagy ipari vállalatokig – azt mutatja, hogy a meleg víz használata akár 35 százalékkal is csökkentheti a teljes tisztítási időt. Ez a munkaerőköltségek csökkenését is jelenti.

A fűtött magasnyomású mosók használatának másik jelentős előnye a gyorsabb száradási idő. A hideg helyett forró vízzel tisztított felületek enyhén felmelegednek, ezért általában gyorsabban száradnak.

Míg a hagyományos hideg vizes gépek csak a megfelelő tisztítószerrel érik el a kívánt eredményt, addig a meleg vizes gépek gyorsabban munkához látnak. Mivel a makacs szennyeződések – beleértve a lerakódott zsír-, gyanta- vagy olajmaradványokat – általában feloldódnak a forró vízben, lényegesen kevesebb tisztítószerre van szükség. A tisztítószer gyakran akár teljesen elhagyható. Ez nemcsak a környezetet, de a felhasználó pénztárcáját is kíméli.

A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítók különösen jól alkalmazhatók azokon a területeken, ahol maximális higiéniára van szükség, és a tisztítás során a mikroorganizmusok és a fertőző ágensek a célpontok. Ez nemcsak az élelmiszeriparban érvényes – a kézműves hentesektől a nagyüzemi termelésig –, hanem a mezőgazdaságban is, ahol feltétlenül oda kell figyelni a tisztaságra a növendékállatok tartása során és a fejőcsarnokokban.

A nagy nyomás és az akár 85°C-os hőmérsékletű forró víz kombinációjának köszönhetően jelentősen csökken a szennyeződés. Ez a csíraszámcsökkentés gyakran fertőtlenítőszerek használata nélkül is elegendő a tényleges higiéniai követelmények teljesítéséhez. A hideg vízzel történő tisztításhoz képest a forró vizes tisztítás nem csökkenti a helyiség alaphőmérsékletét. Ez nem elhanyagolható szempont a mezőgazdaságban, például a fiatal szarvasmarhák újonnan történő elhelyezésekor, és létfontosságú csibék esetében, mivel azok különösen érzékenyek a túl alacsony hőmérsékletre.

A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítókkal olyan rendkívül igényes tisztítási feladatok is elvégezhetők, amelyek pusztán vízzel, tisztítószerrel és kézi súrolókkal nem oldhatók meg. A gőzfokozat akár 155°C hőmérsékletű gőzével még a legmakacsabb szennyeződések is fellazíthatók – kíméletesen és általában tisztítószerek nélkül. Ez a módszer a legalkalmasabb a kényes felületek kíméletes tisztítására, lényegesen alacsonyabb üzemi nyomáson és csökkentett vízmennyiséggel érhető el a maximális tisztítóerő. A gőzfokozat rendkívül környezetbarát, és különösen alkalmas a bitumentartalmú bevonatok, festékek, koromlerakódások, zuzmók és algák eltávolítására. A csökkentett vízfogyasztás kevesebb szennyezett vizet is jelent.

A meleg vizes magasnyomású mosók legfontosabb előnye a megnövekedett költséghatékonyság. Ez különösen igaz a rendszeres üzleti felhasználásra: minél hosszabb ideig és minél gyakrabban használják a gépet, annál jelentősebb lesz a költségelőny. Bár a fűtött magasnyomású mosó beszerzési ára a hasonló nyomású és kapacitású hideg vizes mosógépek árának jóval több mint kétszerese, a vásárlás az alacsonyabb munka- és üzemeltetési költségek révén gyorsan megtérül.

A magasabb ár oka a bonyolultabb technológia, különösen az égő. A fenntartási költségek kiszámításánál figyelembe kell venni a fűtési rendszerből adódó magasabb energiafogyasztást is. Ezt a két kiadást azonban gyorsan ellensúlyozza a meleg vizes gépek által kínált jelentős megtakarítási lehetőség. Ez a működési költségekkel kezdődik, ahol a fűtési energia költségét gyorsan ellensúlyozza a nagy mennyiségű víz és tisztítószer megtakarítása. A jövedelmezőségi számításokban kulcsfontosságú tényező, hogy a tisztítási idő akár 35 százalékkal is rövidebb lehet forró víz használatával. Ez visszaköszön a munkaerőköltségben is, ami egy kereskedelmi forgalomban használt magasnyomású mosó teljes élettartama alatt sokszorosan meghaladja a beszerzési és üzemeltetési költségeket.

A meleg vizes magasnyomású mosók használatával fenntartható módon lehet eltávolítani a gyomokat. A hőkezeléses gyomirtás elve sokkal kíméletesebb folyamat a környezet és a talajfelület számára. Az eljárás egy alapvető biokémiai szabályon alapul: azon, hogy a legtöbb fehérje 42°C körüli hőmérsékleten denaturálódik. Ez azt jelenti, hogy a fehérjék megváltoznak, kicsapódnak és nem képesek többé betölteni a funkciójukat. Az ehhez szükséges hő meleg vizes magasnyomású mosókkal is előállítható. A forró vízzel történő gyomtalanítás az egyetlen vegyszermentes módszer, amely a gyökerekhez is eljut.

Hogyan működnek a meleg vizes magasnyomású mosók?

A meleg vizes magasnyomású mosók gőzfokozattal akár kb. 12°C-ról 155°C-ra is emelhetik a víz hőmérsékletét. A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítókban a víz egy kettős fűtőspirállal ellátott, kompakt kialakítású és nagy fűtőteljesítményű égőkazánban melegszik fel. Az alacsony károsanyag-kibocsátású égő hagyományos biodízellel is üzemeltethető. Opcionálisan léteznek elektromos bojlerrel ellátott gépek is. Ezek ott használatosak, ahol a helyiségnek teljesen mentesnek kell lennie a kipufogógázoktól – például nagy konyhákban, uszodákban vagy más zárt helyiségekben. Teljes kapacitáson és maximális üzemi nyomáson a nyomás alatt lévő víz max. 85°C-ra melegszik.
A vízmennyiség csökkentésével a fűtőhengerben akár 155°C-os hőmérsékletű forró gőz is keletkezhet; ez aktiválja a gőzfokozatot, amely különösen intenzív és felületkímélő.

Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítók

Meleg vizes magasnyomású mosók nagy területek tisztításához és fertőtlenítéséhez

A magasnyomású mosókkal végzett intenzív és aprólékos tisztítás magas higiéniai színvonal elérését teszi lehetővé. Nemcsak a kézzel nehezen hozzáférhető helyek, például rések és hasadékok elérésére használhatók. Különösen hasznosak nagy területek, például mennyezetek, falak és padlók tisztítására és fertőtlenítésére is, és hatékonyak a kórokozók, baktériumok és vírusok elleni küzdelemben.

A tisztítási folyamatokban fontos szerepet játszik a tisztító- és fertőtlenítőszerek használata. Amit azonban sokan nem tudnak, hogy a meleg víz is jelentősen hozzájárul a betegséget terjesztő kórokozók elleni küzdelemhez. Magasnyomású mosók használata esetén a víz hőmérséklete jelentősen visszaszorítja a kórokozókat, valamint a vírus- és baktériumkolóniákat. A nagy nyomás és az akár 85°C-os forró víz kombinációjának köszönhetően a fertőző ágensek mennyisége jelentősen csökken. Ez a csíraszámcsökkentés gyakran fertőtlenítőszerek használata nélkül is elegendő a higiéniai követelmények teljesítéséhez. A forró víz hatását fokozza, ha a magasnyomású mosóval fertőtlenítőszert is adagolunk.

Melegvizes nagynyomású tisztítók nagy területek tisztításához és fertőtlenítéséhez

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Kärcher Kompakt kategóriájú meleg vizes magasnyomású mosók

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Középkategóriás meleg vizes magasnyomású mosók

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Szuperkategóriás meleg vizes magasnyomású mosók

Kärcher Utánfutós kialakítású meleg vizes magasnyomású mosók

Utánfutós kialakítású meleg vizes magasnyomású mosók

Kärcher Függőleges kialakítású meleg vizes magasnyomású mosók

Függőleges kialakítású meleg vizes magasnyomású mosók

Kärcher Meleg vizes magasnyomású mosók belső égésű motorral

Meleg vizes magasnyomású mosók belső égésű motorral