A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Meleg vízzel még hatékonyabb
A magasnyomású tisztítók a hatékony takarítás és a tisztaság alapvető felszerelései. A nyomás nélküli módszerekhez képest alacsony vízfogyasztás és nagy tisztítóerő jellemzi őket. A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítók még több előnyt kínálnak, mivel akár 80°C-os forró vizet is képesek előállítani, és még gyorsabban és hatékonyabban birkóznak meg a makacs szennyeződésekkel. A nagyüzemi felhasználók számára a forró víz és a nagy nyomás kombinációja nagyobb költséghatékonyságot kínál, emellett olyan egyértelmű előnyökkel jár, mint a rövidebb száradási idő és a kevesebb – akár semennyi – tisztítószer használata.
A meleg vizes magasnyomású tisztítás előnyeinek áttekintése
- A kenőanyag-maradványok hatékonyabb feloldása
- Rövidebb tisztítási idő és munkaerőköltség-megtakarítás
- Csíraszámcsökkentő hatás és vírusinaktiválás
- Rövidebb száradási idő
- Jelentősen kevesebb tisztítószer-felhasználás
- A kényes felületek védelme és alacsonyabb nyomás mellett is azonos tisztítóhatás.
Számos előny: gyorsabb és hatékonyabb tisztítás a meleg vizes magasnyomású mosókkal
Hogyan működnek a meleg vizes magasnyomású mosók?
A meleg vizes magasnyomású mosók gőzfokozattal akár kb. 12°C-ról 155°C-ra is emelhetik a víz hőmérsékletét. A fűtővel felszerelt magasnyomású tisztítókban a víz egy kettős fűtőspirállal ellátott, kompakt kialakítású és nagy fűtőteljesítményű égőkazánban melegszik fel. Az alacsony károsanyag-kibocsátású égő hagyományos biodízellel is üzemeltethető. Opcionálisan léteznek elektromos bojlerrel ellátott gépek is. Ezek ott használatosak, ahol a helyiségnek teljesen mentesnek kell lennie a kipufogógázoktól – például nagy konyhákban, uszodákban vagy más zárt helyiségekben. Teljes kapacitáson és maximális üzemi nyomáson a nyomás alatt lévő víz max. 85°C-ra melegszik.
A vízmennyiség csökkentésével a fűtőhengerben akár 155°C-os hőmérsékletű forró gőz is keletkezhet; ez aktiválja a gőzfokozatot, amely különösen intenzív és felületkímélő.
Meleg vizes magasnyomású mosók nagy területek tisztításához és fertőtlenítéséhez
A magasnyomású mosókkal végzett intenzív és aprólékos tisztítás magas higiéniai színvonal elérését teszi lehetővé. Nemcsak a kézzel nehezen hozzáférhető helyek, például rések és hasadékok elérésére használhatók. Különösen hasznosak nagy területek, például mennyezetek, falak és padlók tisztítására és fertőtlenítésére is, és hatékonyak a kórokozók, baktériumok és vírusok elleni küzdelemben.
A tisztítási folyamatokban fontos szerepet játszik a tisztító- és fertőtlenítőszerek használata. Amit azonban sokan nem tudnak, hogy a meleg víz is jelentősen hozzájárul a betegséget terjesztő kórokozók elleni küzdelemhez. Magasnyomású mosók használata esetén a víz hőmérséklete jelentősen visszaszorítja a kórokozókat, valamint a vírus- és baktériumkolóniákat. A nagy nyomás és az akár 85°C-os forró víz kombinációjának köszönhetően a fertőző ágensek mennyisége jelentősen csökken. Ez a csíraszámcsökkentés gyakran fertőtlenítőszerek használata nélkül is elegendő a higiéniai követelmények teljesítéséhez. A forró víz hatását fokozza, ha a magasnyomású mosóval fertőtlenítőszert is adagolunk.