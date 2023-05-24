Az állatszállító járművek tisztítási eljárása

Állatok szállítása során a pótkocsi alján szalmát, fűrészport vagy más alomanyagot kell használni. Az alom megakadályozza, hogy az állatok elcsússzanak a járműben, és segít megelőzni, hogy hosszabb utak során kifolyjon a vizelet és az ürülék. A szennyeződés mértéke attól függ, hogy az állatok mennyi ideig voltak a szállítójárműben. A jármű mérete azonban nem játszik szerepet.

A vágóhídon a pótkocsi belsejét kötelező tisztítani, a külsőt csak állatbetegségek esetén kell. A sofőrnek a lehető legkevesebbszer hajtson be farmokra, istállókba és rakodórámpákra. Ez vonatkozik az illetéktelen személyekre is, akiknek meg kell tiltani a belépést a vezetőfülkébe vagy a jármű rakodóterébe, megakadályozva ezzel a kórokozók átvitelét.