Állatszállító járművek tisztítása
Akár egy kis pótkocsiról van szó, amellyel öt sertés szállítható a vágóhídra, akár egy nagy járműről, amellyel a legelőre tartanak, az állatszállító járműveket méretüktől függetlenül ugyanúgy kell kezelni, ha a tisztításról és fertőtlenítésről van szó. Tehenek, sertések és baromfik szállítása során csak tisztasággal és higiéniával kerülhető el, hogy kórokozók jussanak át egyik állatról a másikra vagy egy emberre.
Az állatszállító járművek tisztítására vonatkozó jogszabályok
Az állatszállító járművek az élelmiszer-előállítási ellátási lánc nélkülözhetetlen részét képezik. A tisztaság és a higiénia fenntartása fontos szerepet játszik, és minden esetben nemzeti szinten szabályozott. A Szövetségi Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Hivatal például 2001-ben előírta, hogy az állatszállító járműveket mindig tisztán kell tartani. A 2005R0001 EU rendelet ismételten pontosítja a szennyeződések és egyéb anyagok mechanikus eltávolításából, valamint fertőtlenítésből álló eljárást. Ausztriában és Németországban a tisztítást és fertőtlenítést az AMA és a QS minősítés szerinti minőségbiztosítási előírások is kifejezetten előírják minden állatszállító számára. Az előírt dokumentációt egy-két évente egy felülvizsgálat során ellenőrzik.
Az állatszállító járművek tisztítási eljárása
Állatok szállítása során a pótkocsi alján szalmát, fűrészport vagy más alomanyagot kell használni. Az alom megakadályozza, hogy az állatok elcsússzanak a járműben, és segít megelőzni, hogy hosszabb utak során kifolyjon a vizelet és az ürülék. A szennyeződés mértéke attól függ, hogy az állatok mennyi ideig voltak a szállítójárműben. A jármű mérete azonban nem játszik szerepet.
A vágóhídon a pótkocsi belsejét kötelező tisztítani, a külsőt csak állatbetegségek esetén kell. A sofőrnek a lehető legkevesebbszer hajtson be farmokra, istállókba és rakodórámpákra. Ez vonatkozik az illetéktelen személyekre is, akiknek meg kell tiltani a belépést a vezetőfülkébe vagy a jármű rakodóterébe, megakadályozva ezzel a kórokozók átvitelét.
Az olyan laza szennyeződéseket, mint az állati takarmány, alomanyagok, ürülék vagy sár, kézzel kell eltávolítani: vízzel, gőzzel és szükség esetén vegyszerekkel. Ezt lapát, slag, vödör és seprű segítségével lehet elvégezni.
A szennyeződéseket bőséges mennyiségű vízzel kell letisztítani, függetlenül attól, hogy az állatok mennyi ideig voltak a pótkocsiban. Erre használható egy normál tömlő, vagy lehetőleg egy magasnyomású mosó.
Ezenkívül megfelelő tisztítóhab is használható. A hab jobban tapad, mint a sima víz, így hatékonyabban oldja a szennyeződéseket. A feloldott szennyeződést ezután le kell öblíteni. Ezt lehetőleg olyan készülékkel végezzük, amelynek vízhozama legalább 1000 liter/óra, hogy elegendő öblítési teljesítményt biztosítsunk.
Az állatszállító jármű tisztítása a vágóhídon
A vágóhíd kockázati zóna, mivel itt különféle gazdaságokból származó, különböző típusú állatokat szállító járművek találkoznak. Ezért minden szállítójárművet meg kell tisztítani és fertőtleníteni, mielőtt elhagyja a vágóhidat. A vonatkozó rendeletek, például a 853/2004 EU rendelet előírja, hogy a vágóhidaknak megfelelő létesítményekkel kell rendelkezniük az állatok szállítóeszközeinek tisztítására, mosására és fertőtlenítésére. Az európai és nemzeti rendeletek azonban nem tartalmaznak konkrét követelményeket e létesítmények szerkezeti kialakítására vonatkozóan.
1. tipp – használjon forró vizet:
Javasolt a 60 és 80 °C közötti hőmérsékletű meleg vizes magasnyomású mosó használata. A meleg víz gyorsabban és alaposabban oldja fel a szennyeződéseket, így jobb tisztítási eredményt érhetünk el tisztítószerek nélkül is. A járművek száradása is kevesebb időt vesz igénybe, és gyorsabban lesznek újra használhatóak. A mosóhoz a legmegfelelőbb tartozék a lapos sugarú fúvóka.
2. tipp – viseljen védőruházatot:
A személyi védőfelszerelés viselése megvédi a takarítót a kórokozóktól és a levegőben szálló, esetlegesen felverődött törmelékektől. A felszerelés általában védőruhát, kesztyűt, csizmát, védőszemüveget és fülvédőt tartalmaz. A csizmát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni, mielőtt elhagyja a mosási területet.
Hogyan kell kinéznie az állatszállító járművek takarító állomásának?
Ideális esetben a mosóterületnek külön be- és kijárata van, hogy a megtisztított járművek ne érintkezhessenek piszkos járművekkel. Nagy, fedett, több mosóállomásból álló területet kell biztosítani. A mosóállomásoknak el kell különülniük egymástól, hogy ne történjen szennyeződés. A padlófelületeknek zártnak és vízállónak kell lenniük. A piszkos mosóvizet úgy kell elvezetni, hogy az kizárja a betegségek átvitelét.
Az állatszállító járművek sokkal gyorsabban száradnak zárt mosóhelyiségben. A meleg vizes magasnyomású mosó használata még jobban lerövidíti a száradási időt, mivel a forró víz gyorsabban szárad. Ha gyakran kell nagy járműveket tisztítani, érdemes lehet beruházni egy hatékony magasnyomású szivattyúval és forróvizes gőzfejlesztővel ellátott telepített magasnyomású mosóberendezésbe.
Tipp – fertőtlenítés előtti szárítás:
A szennyeződések maradéktalan eltávolítása után hagyni kell, hogy a jármű teljesen megszáradjon. Ellenkező esetben a fertőtlenítőszer feloldódik a visszamaradt vízben, és a hatása gyengébb lesz. A visszamaradt fehérjetartalmú szennyeződés ugyanilyen hatást vált ki. A fertőtlenítőszer inkább a fehérjét veszi célba a vírusok, baktériumok vagy más mikroorganizmusok elpusztítása helyett, vagyis a fertőtlenítőszer hatékonysága már nem garantált. Az állattartó pótkocsinak ezért teljesen száraznak kell lennie, mielőtt a fertőtlenítés megkezdődik.
Fertőtlenítés és meleg víz
Amikor az állatszállító jármű minden kötelező eleme meg van tisztítva és szárítva, megkezdődhet a fertőtlenítés. A járművezetőnek minden járműről fertőtlenítési nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetnie a tisztítás és fertőtlenítés gyakoriságát, módját, valamint a felhasznált fertőtlenítőszert.
Általánosságban elmondható, hogy a jóváhagyott fertőtlenítőszerek használata biztonságot jelent hatékonyság tekintetében, mivel a felhasználási koncentrációk, az expozíciós idő és az alkalmazási terület is egyértelműen dokumentálva van. Ez lehetővé teszi továbbá a különböző termékek objektív összehasonlítását a legjobb választás érdekében.
A következő szempontokat érdemes figyelembe venni:
- Használjon minél kevesebb fertőtlenítőszert, hogy a lehető legkevesebb vegyi anyag kerüljön a környezetbe.
- Nem maradhatnak szermaradványok az élelmiszerekben vagy a szennyvízben.
- Kerülje a potenciálisan allergén anyagokat, mint például az aldehideket vagy a krezolokat és a CMR (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító) anyagokat.
- Az olyan anyagokkal szemben, mint a formaldehid és a kvaterner ammóniumvegyületek, már megjelentek a rezisztencia első jelei.
Tipp – hab használata:
Ha szeretnénk jobban látni a már kezelt területeket, illetve fokozni a hatást, érdemes habot használni. A nem permetező hab akár hét méter távolságból is felvihető egy habosító tartályos szórószárral, ami növeli a felhasználó biztonságát.
A vegyszerek használatával kapcsolatos számos probléma miatt érdekesek a meleg vizes nagynyomású mosók fertőtlenítő hatásával kapcsolatos jelenlegi tanulmányok. Például a Kärcher készülékek vírusok elleni hatékonyságát 2021 tavaszán tanúsította egy független laboratórium.
A meleg vizes magasnyomású mosók már 65°C-os vízhőmérséklettől kezdve bizonyíthatóan képesek voltak eltávolítani a burokkal rendelkező vírusokat, még akkor is, ha a fertőzött felülettel kevesebb mint egy percig érintkeztek. 75°C-nál melegebb víz esetén még a burokkal nem rendelkező vírusok mennyisége is egyértelműen csökkent.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Állatszállító jármű tisztítása a halgazdaságban
A haltenyésztés során az állatszállító járművek tisztítására vonatkozó előírások hasonlóak, mint más típusú állatok szállításánál. Ezenkívül az akvakultúra-létesítmények fokozottan védett területek, mivel a kórokozók átvitelének kockázata halállományok esetében sokkal nagyobb. Legrosszabb esetben a kórokozók elszaporodása akár az egész létesítmény bezárásához is vezethet. Ezért a halszállító járművek külső és belső terét egyaránt alaposan meg kell tisztítani és megfelelően fertőtleníteni az elégséges tisztasági és higiéniai szint biztosítása érdekében.
Halszállító pótkocsi tisztítása
A halak és rákfélék áttelepítése a keltetőből a nevelőtartályba mindig magában hordozza a kórokozók vagy fertőzések behurcolásának kockázatát az új élőhelyre. E kockázat minimálisra csökkentése érdekében a halak szállítása során elengedhetetlen a szállítótartályok és járművek alapos tisztítása és fertőtlenítése.