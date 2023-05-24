DISZNÓÓLAK TAKARÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
A sertésólak tisztítása és fertőtlenítése jelentős munkát igényel minden egyes alkalommal, amikor egy sertést átköltöztetnek. Megéri azonban a fáradságot, hogy a padló, a falak és a mennyezet, az etetőrendszerek és a válaszfalak tiszták legyenek – az ellető ólaktól a fűthető malacbúvóhelyeken át a hizlaló rekeszekig. A megfelelő felszereléssel és tisztítószerekkel, valamint hatékony megközelítéssel a sertéstelepek tisztításának és fertőtlenítésének bérköltségei észszerűek maradnak. Ráadásul a gazda a takarítás után azonnal be tudja költöztetni az ólakba a következő kondát.
Miért kifizetődő a sertésólak tisztítása és fertőtlenítése?
Egyes országokban a sertéstenyésztésre vonatkozó higiéniai előírások megkövetelik, hogy a kiürített istállót két állomány elhelyezése között kitakarítsák és fertőtlenítsék. A sertésólak tisztítását és fertőtlenítését azonban nem csak a jogszabályi előírások miatt kell elvégezni.
Az újonnan beszerzett állatok karanténozása és ehhez hasonló óvintézkedések mellett a sertésistálló tisztítása és fertőtlenítése is jelentős mértékben járul hozzá a biobiztonsághoz. Vagyis olyan környezetet teremt az állatok számára, amely csökkenti a betegségek kialakulásának valószínűségét. Ezért a magas szintű sertéstelepi higiénia az állatbarát és gazdaságos sertéstartás elengedhetetlen része.
Tipp – a sertésólak rendszeres tisztításának előnyei:
• Az alacsonyabb csíraszám kevesebb betegséget eredményez a sertéstelepeken.
• Ez kevesebb gyógyszeres kezelést és alacsonyabb állatorvosi költségeket eredményez – és ezzel a bevétel növekedését.
• Az egészség hozzájárul az állatok általános jólétéhez.
• Az alapos higiénia fontos eleme az állatbetegségek, például az afrikai sertéspestis megelőzésének.
Milyen gyakran kell takarítani egy sertésólat?
Az, hogy milyen gyakran kell tisztítani a disznóólat, attól függ, hogy tartó, fiaztató, nevelő vagy hizlaló telepről van-e szó. A sertésólak tisztításának leghatékonyabb módja a "kiürítő" rendszer alkalmazása. Miután az összes állatot kiterelték, és a sertésistálló kiürült, az alapos takarítás megszakítja a fertőzési láncokat.
Ehhez az alábbi tisztítási ciklust kell követni:
A várakozó területet körülbelül 115 naponta, az ellési területet 32 naponta, a nevelőkarámot körülbelül 50 naponta, a hizlalókarámot pedig körülbelül 90-100 naponta tisztítsuk.
Amint az állomány elhagyja a disznóólat, a takarítást lehetőleg azonnal meg kell kezdeni. A várakozás ugyanis fokozza a takarításhoz szükséges erőfeszítést, mivel a friss, nedves szennyeződéseket könnyebb eltávolítani.
A sertésólak tisztításának és fertőtlenítésének előkészítése
Főbb szennyeződések: ürülék és por
Az ürülék mellett a bőrből, a sörtékből, a takarmányból és az alomból származó részecskék keverékéből álló por is kihívást jelent a sertésólak tisztításakor. A por a disznóólak teljes felületét beborítja – a padlót és a falakat, a válaszfalakat és a kapukat, a víz- és tápvezetékeket, a takarmánytárolókat, a szellőzőrendszereket és az ablakokat.
Az ürülékhez hasonlóan ez a por is gombák, kórokozók és legyek táptalaja. Az emberek és állatok betegségektől, különösen légzőszervi megbetegedésektől való védelme érdekében ezt a port el kell távolítani.
A hizlaló- és tenyészólak, valamint az elletőhelyiségek szennyezettségi foka és tisztítási követelményei
A legdurvább szennyeződés a hizlaló ólakban halmozódik fel, egy jó három hónapos hizlalás után. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tenyésztőnek kevésbé kell gondoskodnia a nevelőólak takarításáról.
Még ha az utolsó takarítás és fertőtlenítés csak néhány hete történt is, a higiénia és a tisztaság fenntartása nagyon fontos. A malacok különösen fogékonyak a betegségekre, mivel születésük után még fel kell építeniük az immunrendszerüket. A megfelelő fejlődéshez aprólékosan megtisztított, szennyeződésektől és kórokozóktól mentes környezetre van szükségük. Ez még inkább érvényes az elletőhelyre, ahol az újszülött malacok az anyjukkal töltik első heteiket.
Szisztematikus megközelítéssel és megfelelő felszereléssel a karámok tisztítása és fertőtlenítése különösebb erőfeszítés nélkül elvégezhető, így az új sertésállomány tiszta környezetben, alacsony csíraszámmal indítható.
Sertésólak tisztítása és fertőtlenítése – eszközök és tisztítószerek
A seprű, a lapát és a talicska régi alapeszközei a disznóólak takarításának. A professzionális disznóóltisztítás legfontosabb eszköze azonban egy modern magasnyomású mosó. Hatékonyan tisztít a fokozottabb sertésól-higiénia érdekében. A gazdaság méretétől és általános körülményeitől függ, hogy hordozható vagy telepített magasnyomású tisztítót érdemes használni.
For larger spaces, it is worth acquiring a stationary high-pressure washer. This is permanently installed in a side room of a barn or sty and is connected to the individual compartments via pipes. In these compartments there are connection points where the high-pressure hose and lance is attached.
Stationary high-pressure washers have the advantage of short setup times. There is no need to move the unit from compartment to compartment. Additionally, it is not in the way during cleaning, and the device cannot introduce outside germs into the barn. This risk exists with mobile cleaners that are also used outside the barn. This is the case especially on smaller farms.
A forró víz gyors és egyszerű tisztítást tesz lehetővé
A sertéstelepeken is lehetséges meleg vizes magasnyomású mosókkal történő tisztítás. A meleg vizes magasnyomású mosó előnye, hogy a forró víz gyorsabban oldja a zsíros szennyeződéseket, és tisztítószer nélkül is fellép a kórokozók ellen.
A modern magasnyomású mosóból származó forró víz akár 40 százalékkal csökkentheti a tisztítási időt. Ráadásul a meleg vízzel tisztított felületek sokkal gyorsabban száradnak. A fertőtlenítési munkálatok és a javítások így hamarabb megkezdődhetnek. Végeredményben a meleg vizes magasnyomású mosók sok időt és pénzt takarítanak meg.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Száraz-nedves porszívók
A száraz-nedves porszívókat a magasnyomású mosók hatékony kiegészítőiként használják. Folyadékok és szilárd anyagok eltávolítására is alkalmasak. A tisztítási folyamat első lépéseként például a takarmánymaradványok egyszerűen kiszívhatók velük a vályúkból – hasonlóképpen az istálló tisztítása után a vályúkban felgyülemlett takarítóvíz is eltávolítható.
A száraz-nedves porszívó a malacbúvóhelyekben felgyűlt por eltávolítására is használható.
Seprőgépek
Seprőgépekre elsősorban a disznóólakon kívül van szükség, ezzel is segítik a bent lévő kórokozók mennyiségének minimalizálását. Mivel a baktériumok mindig kívülről jutnak be, különösen fontos, hogy a külső területeket – például az ólak körüli utakat és udvarrészeket – alaposan és rendszeresen felsöpörjük. Ezzel elkerülhető, hogy rágcsálók táplálkozzanak a maradékokból, és csökken a betegségek ólakba való bejutásának kockázata.
Tisztítószerek
A speciális, biológiailag lebomló tisztítószerek nemcsak gyorsabban, de alaposabban is távolítják el a szennyeződéseket. A lúgos vagy a habzó tisztítószerekben lévő felületaktív anyagok feloldják a vízben nem oldódó szennyeződéseket, és eltávolítják a takarmányból és az ürülékből származó zsíros és fehérjetartalmú maradványokat. A tisztítószerek lúgos kémhatású áztatószerekkel kombinálva is használhatók.
A sertésólak tisztításának és fertőtlenítésének eljárása
A sertések egészsége mellett a gazdaságban dolgozó emberek egészségét is védeni kell. Ezért az alkalmazottaknak a teljes testet fedő öltözék és kesztyű mellett védőszemüveget és orr- és szájvédő maszkot is viselniük kell a disznóólak tisztítása során. Így tudják a lehető legkisebb egészségügyi kockázattal elvégezni a következő munkafázisokat.
1. Szárazon tisztítsa meg a disznóólat, és távolítsa el a durva szennyeződéseket
A padlón lévő minden nagyobb mennyiségű laza szennyeződést, például trágyát és takarmánymaradványokat mechanikusan, lapáttal és seprűvel kell eltávolítani. Ez segíti a későbbi nedves tisztítást, amely így hatékonyabb lesz és kevesebb vizet használ.
Ha előzetesen nem távolítják el a laza szennyeződéseket, a magasnyomású mosó nyomása szétteríti azokat az egész istállóban. Ez a takarítást hatékonytalanná és kellemetlenné teszi.
A vályúkban lévő száraz takarmánymaradványok gyorsan eltávolíthatók egy száraz-nedves porszívóval.
Tenyésztés – por eltávolítása a malacbúvóhelyekből
A malacok búvóhelyeit porszívózzuk ki, lehetőleg száraz-nedves porszívóval, és mentesítsük a portól. Ez úgy is lehetséges, ha a búvóhelyek még foglaltak. A por eltüntetésével csökken a malacok légzőszerveinek terhelése, valamint a kórokozók és gombák okozta fertőzés veszélye.
A rekesz megtisztítása után a száraz-nedves porszívóval meg lehet továbbá tisztítani az érzékeny alkatrészeket, például az infralámpákat, mielőtt azokat szétszerelik és kiviszik az istállóból, így meg lehet védeni őket a magasnyomású mosó által okozott károsodástól.
2. A disznóól kiáztatása
A következő lépésben az istállót teljesen átáztatjuk, hogy fellazítsuk a vastag lerakódásokat. Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy csökkenti a tisztítási időt. Hogy a felületek ne száradjanak ki túl gyorsan, a fűtést és a szellőzőrendszert előzetesen ki kell kapcsolni.
Egyes telepeken locsolórendszerek is rendelkezésre állnak az áztatáshoz. Egyébként az ólakat magasnyomású mosóval is ki lehet áztatni.
Az áztatáshoz a vizet finoman szét kell porlasztani, hogy az mélyen be tudjon hatolni a szennyeződésekbe. Körülbelül egy napig kell adagolni a vizet rendszeres időközönként. A túl sok víz egyidejű használata nem ideális, mivel a nagy cseppek könnyen lefolynak a szennyeződés felszínéről.
Használhatók olyan áztatószerek is, amelyek lúgos kémhatásúak, és könnyebben feloldják az ürüléket és a zsírokat.
3. Sertésólak tisztítása nagy nyomással
Tisztítás alulról felfelé
Megfelelő áztatási idő után magasnyomású mosót kell használni. A disznóólakban a magasnyomású mosóval történő tisztítás általában alulról felfelé történik. Először a padlót tisztítják, majd a falakat, az ólak válaszfalát és a mennyezetig minden felületet.
A padló tisztítása után a rácsos felületek következnek. Ez lehetővé teszi, hogy a szennyeződés lefolyjon a réseken keresztül. A falak és a válaszfalak kerülnek sorra, majd a mennyezet jön. Végül mindent újra át kell öblíteni felülről lefelé. A folyamat során az istálló minden más berendezését is meg kell tisztítani. Az etető és az itatóberendezéseket különleges kezelésben kell részesülnek (lásd alább).
Ha a fordított sorrendet követnénk – fentről lefelé –, akkor a padlóról származó szennyeződés a magasnyomású mosó víznyomása miatt a frissen tisztított falakra és felületekre fröccsenne, ami többletmunkát okoz.
Javasolt a lapos sugarú fúvóka használata. Ezzel körülbelül 20-40 centiméteres távolságból a leghatékonyabb a tisztítás. Nagyon makacs szennyeződések és ürülék esetén használjunk forgó fúvókát, más néven szennymarót. Ügyelni kell azonban arra, hogy az érzékeny felületek ne sérüljenek.
Kétlépcsős módszer használata
További tisztítószerek használata felgyorsítja a tisztítási folyamatot, különösen hideg vizes magasnyomású tisztítószerek használata esetén.
A tisztítószerek felvitele a tényleges tisztítás előtt javasolt, így két lépésben kell eljárni – először felvinni a tisztítószert, majd megtisztítani a felületet a magasnyomású mosóval.
A magasnyomású mosók tisztítószerek felvitelére használhatók. A tisztítószert célszerű alulról felfelé, habosító tartályos szórószárral felhordani. A tisztítóhab stabil, így hosszabb ideig tapad a felületekre, és hosszabb ideig tudja kifejteni a hatását. A vízalapú tisztítószerekkel ellentétben a habosítással optimalizálható a hatóidő. A tisztítóhab másik előnye, hogy egyértelműen látni, hová került már belőle.
Miután fenn hagytuk a tisztítószereket az utasításban jelzett ideig, a következő lépés a vízzel történő alapos tisztítás.
Az etetőberendezések speciális kezelése
Az etetőberendezések és az ivóvízellátás tisztítása különös gondosságot igényel, hiszen itt könnyen megtelepedhetnek a kórokozók. A tápvezetékek esetében javasolt a csőtisztító készlettel történő tisztítás, ami a magasnyomású mosóhoz csatlakoztatva hatékonyan tisztítja a csövek belsejét.
1. tipp – ne túl nagy nyomással:
A disznóólak hatékony tisztításához a nagy öblítési kapacitás az ideális. Ez sok vizet és viszonylag alacsony nyomást jelent. Így elmossuk a szennyeződéseket ahelyett, hogy minden irányba szétfröcskölnénk azokat a szennyezett vízzel.
Ha magasnyomású mosót vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy a nyomás szabályozható legyen – ideális esetben nemcsak magán a készüléken, hanem a szórószáron lévő toldalékkal is. Igazi segítséget jelenthetnek a magasnyomású szórószárak pisztolyos kiegészítői, amelyekkel a vízmennyiség és a nyomás fokozatmentesen szabályozható. Így a felhasználó könnyedén beállíthatja az adott feladathoz legoptimálisabb víznyomást.
2. tipp – ne fejezze be túl hamar a tisztítást:
Egy felület akkor van megfelelően megtisztítva, ha a felület anyaga színében és szerkezetében felismerhető, és a mosóvíz már nem tartalmaz szennyeződésrészecskéket.
4. Ügyeljen a száradási időre
A felületeknek teljesen meg kell száradniuk a sertésólak fertőtlenítése előtt. Ez évszaktól függően több napot is igénybe vehet.
Ahhoz, hogy a gőz távozni tudjon, a sertésólak ajtajait ki kell nyitni. Másik lehetőség a fűtés és a szellőzés visszakapcsolása. A forró vízzel történő tisztítás lerövidíti a száradási időt.
A száraz-nedves porszívó használható a magától lefolyni nem tudó víz eltávolítására, például itatókból és vályúkból.
A sertésól fertőtlenítése
A sertésól tisztaságához nem elegendő a szennyeződések fellazítása és leöblítése. Bár a meleg vizes magasnyomású mosóval történő alapos tisztítás önmagában is jelentősen hozzájárul a higiéniához, az ólak fertőtlenítése ugyanúgy szükséges.
A sertésól alapos fertőtlenítésének első feltétele, hogy minden felületet alaposan megtisztítsunk. Másodszor, a tisztítás után minden felületnek teljesen száraznak kell lennie. Ha a felületek még nedvesek, a rajtuk lévő víz csökkenti a fertőtlenítőszer koncentrációját és hatékonyságát.
Hogyan fertőtlenítsünk egy sertésólat?
Kulcsfontosságú a megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztása. És fontos a fertőtlenítés célja. Milyen kórokozókat kell eltávolítani: gombákat, vírusokat, baktériumokat? Vagy paraziták kiirtásáról van szó?
Mindegyikük ellen fontos a védekezés – de egyetlen fertőtlenítőszer sem képes mindegyiket legyőzni. Ezért a használt fertőtlenítőszert rendszeresen cserélni kell, hogy megelőzzük a rezisztens baktériumok kialakulását. Egy állatorvos segíthet a gazdaság számára megfelelő fertőtlenítőszer kiválasztásában. Az pedig magától értetődő, hogy a fertőtlenítőszernek hivatalosan engedélyezettnek kell lennie.
Ember- és állatvédelem
A különböző fertőtlenítőszereket egymás után kell kijuttatni, és a felületeknek a két kezelés között teljesen meg kell száradniuk. A fertőtlenítőszereket semmilyen körülmények között nem szabad összekeverni! Ez semlegesítheti a hatásukat, vagy akár egészségre káros kémiai reakciókhoz is vezethet.
A fertőtlenítőszereket csak megfelelő védőfelszerelést viselő személyzet alkalmazhatja. A kémiai fertőtlenítőszerek elpusztítják az élő szervezeteket, és helytelen használat esetén veszélyeztethetik az embereket és az állatokat. Ezért a fertőtlenítést csak akkor szabad elvégezni, ha az ól üres, vagy ha a fertőtlenítőszer használata lakott ólakban is engedélyezett.
Sertésólak fertőtlenítése – felszerelés, hőmérséklet és szárítási idő
A fertőtlenítőszert a telep felszereltségétől függően felvihető magasnyomású mosóval vagy akkumulátoros permetezővel. Mindig az ólak hátsó részétől az eleje felé haladva kell dolgozni. Ügyeljünk arra, hogy minden felületet teljesen átnedvesítsünk.
A legtöbb szer 20°C-on is biztonságosan működik (hogy ez a konkrét esetben is érvényes-e, az elolvasható a gyártó tájékoztatójában). A megfelelő hőmérséklet elérése érdekében a sertésólak fertőtlenítése előtt be kell kapcsolni a fűtési rendszert. A szellőztetés viszont nem működhet a fertőtlenítési idő alatt.
A sertések visszavitele előtt mindenképpen be kell tartani a várakozási időt, hogy az állatok ne kerüljenek veszélybe. Hogy hány nap a várakozási idő, az az adott fertőtlenítőszer tájékoztatójában olvasható.
Tipp – ne feledkezzen meg a javításokról:
Egy kitakarított istállóban könnyedén észrevehetők a javításra szoruló területek. De a személyzetnek már a takarítás során is figyelni kell ezekre, és időben megtervezni a javításokat.
Az apró repedések, hasadékok vagy lyukak termékeny táptalajt jelentenek a kórokozók számára, és bejutási pontokat jelentenek a rovarok és rágcsálók számára, amelyek szintén kórokozókat hordozhatnak. Egy tiszta telepen azonban ezek a kockázati zónák gyorsan megszüntethetők. A javítás épp praktikus feladat két konda elhelyezése közötti üresjáratban.