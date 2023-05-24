Az, hogy milyen gyakran kell tisztítani a disznóólat, attól függ, hogy tartó, fiaztató, nevelő vagy hizlaló telepről van-e szó. A sertésólak tisztításának leghatékonyabb módja a "kiürítő" rendszer alkalmazása. Miután az összes állatot kiterelték, és a sertésistálló kiürült, az alapos takarítás megszakítja a fertőzési láncokat.

Ehhez az alábbi tisztítási ciklust kell követni:

A várakozó területet körülbelül 115 naponta, az ellési területet 32 naponta, a nevelőkarámot körülbelül 50 naponta, a hizlalókarámot pedig körülbelül 90-100 naponta tisztítsuk.

Amint az állomány elhagyja a disznóólat, a takarítást lehetőleg azonnal meg kell kezdeni. A várakozás ugyanis fokozza a takarításhoz szükséges erőfeszítést, mivel a friss, nedves szennyeződéseket könnyebb eltávolítani.