Tisztítás, fertőtlenítés és új szalma elhelyezése az ellető karámban

Mint minden fiatal állat, az újszülött borjak is nagyon érzékenyek, és számos kórokozótól meg kell védeni őket. Ennek biztosítása érdekében az ellető karámot nemcsak kitakarítani kell minden új ellés előtt, de forró vízzel és magasnyomású mosóval is meg kell tisztítani. Alapos munkával és legalább 85°C-os vízhőmérséklettel mérhető csíraszámcsökkenés érhető el. A tisztítás és az azt követő fertőtlenítés után jöhet is a friss alom.