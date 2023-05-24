Átfogó tisztítás a borjúkarámokban a fokozott biobiztonság érdekében
A higiénia a tejtermelésben és a marhatenyésztésben a biobiztonság alapvető feltétele. Az érzékeny borjak születése és tartása során létfontosságúak a helyes tisztítási folyamatok – az ellető karámoktól a borjúiglukon át a borjúnevelő karámokig.
Jó kezdés az élethez: borjúkarám, borjúiglu vagy borjúketrec tisztítása
Ahhoz, hogy a tehenek egész életük során jól teljesítsenek, és hogy a gazdaságban magas szintű legyen a biobiztonság, a környezetnek higiénikusnak és tisztának kell lennie onnantól kezdve, hogy a borjú megszületik.
Az ellető karám tisztítása seprőgéppel
A nagyobb szennyeződések eltávolítása
A nedves tisztítás előtt el kell távolítani a durva szennyeződéseket, például az ürüléket, az almot vagy a takarmánymaradványokat. Erre a célra alkalmasak a seprőgépek, a seprűk és a lapátok.
Tisztítás, fertőtlenítés és új szalma elhelyezése az ellető karámban
Mint minden fiatal állat, az újszülött borjak is nagyon érzékenyek, és számos kórokozótól meg kell védeni őket. Ennek biztosítása érdekében az ellető karámot nemcsak kitakarítani kell minden új ellés előtt, de forró vízzel és magasnyomású mosóval is meg kell tisztítani. Alapos munkával és legalább 85°C-os vízhőmérséklettel mérhető csíraszámcsökkenés érhető el. A tisztítás és az azt követő fertőtlenítés után jöhet is a friss alom.
Tipp – forró víz használata:
A fenntartható gazdálkodás jegyében a fejőberendezés hővisszanyeréséből származó forró víz hideg vizes eszközben is felhasználható, mivel sok magasnyomású mosó akár 85°C-os vízbemeneti hőmérsékletre is fel van készítve.
Borjúketrecek tisztítása és fertőtlenítése
Egy új borjú egyszemélyes karámját szintén forró vízzel, ezen felül pedig egy arra alkalmas lúgos tisztítószerrel kell kezelni. Ez minimalizálja a borjak elhullását, és csökkenti az újratelepítés költségeit például öreg vagy beteg állatok távozása esetén. Ezután fertőtlenítésnek kell következnie, függetlenül attól, hogy borjúigluról, borjúketrecről vagy borjúkarámról van szó.
Lépésről lépésre:
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Áztassa fel vízzel a ketrecet vagy a borjúiglut.
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Vigyen fel lúgos tisztítószert egy habosító tartályos szórószárral.
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Tisztítsa meg és öblítse át alaposan forró vízzel.
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Hagyjon mindent megszáradni.
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Fertőtlenítse a felületeket.
Tipp – a talaj tisztítása a borjúiglu körül:
Tisztítsa meg a talajt a borjúketrecek és az igluk körül is meleg vizes magasnyomású mosóval. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy érdemes végrehajtani ezeket az intézkedéseket, mert a születés utáni első hetek befolyásolják a leendő fejőstehenek tejtermelő képességét és élethosszát. Ha a felület elég nagy, használja a magasnyomású mosóhoz csatlakoztatott, automatika szennyezettvíz-elvezetővel ellátott felülettisztítót. Ez biztosítja a fröccsenésmentes tisztítást, és ellenőrzött módon vezeti le a használt vizet.
Karámok tisztítása forró vízzel és fertőtlenítéssel
Amikor a borjú egyszemélyes karámból csoportos tartásba költözik, az új környezet kezdetben kihívást jelent az immunrendszere számára. Ez különösen akkor igaz, ha a borjak különböző gazdaságokból származnak. A higiénia nagy szerepet játszik a kórokozóterhelés minimalizálásában. Beköltözés előtt a csoportos karámot alaposan meg kell tisztítani forró vízzel, és fertőtleníteni kell. Egy száraz-nedves porszívó hatékonyan támogathatja a magasnyomású mosó munkáját a szennyeződések és a visszamaradt víz eltávolításában.
A meleg vizes magasnyomású mosók előnyei
Tisztítás forró vízzel: a magasnyomású mosók ugyanazon a nyomáson még jobban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a meleg vizes magasnyomású mosók mérhető csírátlanító hatással is rendelkeznek. A gőzfokozat alkalmazásával még a kényes felületek is kíméletesen tisztíthatók, akár 155°C-os hőmérsékleten is. A gépek lehetővé teszik továbbá a nyomás, a szükséges idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését. Ez azt jelenti, hogy a meleg vízzel történő tisztítás számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Takarítófelszerelések
A csoportos karám takarítása mellett fontos a borjak vízellátásának és a felszerelésnek, például a seprűnek vagy a lapátnak a tisztítása is. A külső környezetből az istállóba bevitt idegen anyagok mennyiségét a seprőgép rendszeres használatával lehet csökkenteni.
Ez a három eszköz minden igényt kielégít
Egy magasnyomású mosóból, seprőgépből és száraz-nedves porszívóból álló készlet rugalmasan használható, és átfogóan kiszolgálja a borjúiglu, a karámok, az istállók és a felszerelések tisztítási igényeit. Ez biztosítja, hogy minden higiéniai intézkedés hozzájáruljon a biobiztonsághoz, valamint a borjak egészségéhez és jólétéhez.