Mezőgazdasági gépek tisztítása 5 lépésben

1.lépés: Előkészítés és a kabin tisztítása



A megfelelő tisztítási hely kiválasztása után először a kezelőállás/kabin belsejét, beleértve az ablakokat, a fülke légszűrőit, rácsokat és előszűrőket, tisztítják szárazon. Nedves/száraz porszívók, tisztítószerek és rongyok alkalmazásával.



2.lépés: Áztatás, és mosószer alkalmazás



A durva szennyeződések mechanikus vagy levegővel történő eltávolítása után a hajtómű, vagy a hűtőrudak felnyitása következik. Minden alkatrészt alaposan be kell nedvesíteni a magasnyomású mosóval és elegendő vízzel a szennyeződés eltávolításához és feloldásához.

Ezután a habosító szórószárral fedje be az összes külső felületet egy mezőgazdasági gépekre alkalmas tisztítószerrel, és hagyja, hogy a hab hatását.



3.lépés : Tisztítás meleg vizes magasnyomású mosóval



Viseljen védőfelszerelést, és magasnyomású forró vízzel távolítsa el a jól átázott szennyeződést. Alulról felfelé haladva dolgozzon, és szükség szerint hozzon létre tisztítójáratokat.

Óvatosan vagy közvetve tisztítsa meg az érzékeny alkatrészeket, ellenőrizze az összes fedelet és karbantartási nyílásokat. Szükség esetén öblítse.

4.lépés: Szárítás



Amennyiben szükséges, szárításkor szívja vagy fújja el a maradék vizet. Ellenőrizze a tiszta gépet a sérülések szempontjából, és szükség esetén javítsa ki. Ellenőrizze a világítást és a szerelvényeket, ha vannak, kívülről tisztítsa meg a fülkeablakokat.



5.lépés: Karbantartás és ápolás



A gyártó karbantartási ütemterve alapján dolgozzon, a karbantartási pontokat (pl. zsírozás) az üzemeltetési utasításoknak megfelelően végezze el. Helyezze vissza az összes hűtőrácsot és karbantartó nyílás fedelet. Szükség esetén alkalmazzon tartósítószert. Az üzemképesség megállapítása érdekében végezze el a szükséges funkcionális teszteket.