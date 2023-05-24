Mezőgazdasági gépek tisztítása
A mezőgazdasági gépekhez hasonló nagy értékű beruházások esetén az értékmegőrzés komoly problémát jelent. A traktorok, műtrágyaszórók vagy betakarítógépek üzemkészsége központi jelentőségű, mivel azoknak pontosan kell működniük - rövid időablakokban, amelyeket az évszakok és a jogszabályok diktálnak bizonyos munkákhoz. A munkavállalók védelme és a munkavédelem szintén fontos tényező. Aki szakszerűen tisztítja és tartja karban a mezőgazdasági gépeket, az biztosítja, hogy azok hosszú ideig használatban maradjanak, valamint elkerülhetők legyenek a meghibásodások és azok javítási költségei.
Mezőgazdasági gépek tisztítása mezőgazdasági üzemek és vállalkozók számára
A traktorok kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdaságok életében. Tisztításukat szükség szerint kell elvégezni a használatra való felkészültség biztosítása, valamint a por és szennyeződés alatt rejtőző sérülések felderítése érdekében.
A rendszeres tisztítás az olyan önjáró gépek, mint például a burgonya betakarító gépek, a takarmány-betakarító gépek és más mezőgazdasági gépek esetében is fontos, különösen azért, mert az olykor igen drága, nagy teljesítményű gépeket gyakran különböző gazdaságok használják. A gépek visszaszolgáltatásakor fontos, hogy a gépek állapota a vonatkozó, elfogadott szabványoknak megfeleljen. Ha a vállalkozó gazdaságról gazdaságra utazik, akkor is biztosítania kell, hogy ne kerüljenek át baktériumok vagy rezisztens növények egyik gazdaságból a másikba.
Mezőgazdasági képek külső tisztítása magasnyomású mosóval
Alkalmazási területtől függetlenül a magasnyomású mosók a külső tisztításban is meghonosodtak az évek során. Minden jelentős szennyeződés gyorsan és hatékonyan eltávolítható velük.
A hideg vizes magasnyomású mosók esetében megfelelő tisztítószer alkalmazható a gyors és jó eredmény érdekében.
A meleg vizes magasnyomású mosók különösen hatékonyak. A magas hőmérséklet növeli a tisztítási teljesítményt. Rövidebb idő alatt jobb eredmény érhető el, ami a hideg vizes magasnyomású mosókhoz képest csökkenti a vízfogyasztást. A gyorsabb szárítással kombinálva a munkaterhelés akár 40 százalékkal is csökkenhet. Az olajok és zsíros maradványok is sokkal jobban oldódnak.
A meleg vizes magasnyomású mosó előnyei
Forró vízzel a magasnyomású mosók állandó nyomás mellett még hatékonyabban tisztítanak. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a forró vizes magasnyomású mosók használatával a csíraszám mérhető csökkenése is elérhető. A gőzfokozat segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-on is kíméletesen tisztíthatók. A készülékek emellett lehetővé teszik a munkanyomás, a szükséges idő és a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás tehát számos előnyt és számos lehetőséget kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.
Mezőgazdasági gépek tisztítása 5 lépésben
1.lépés: Előkészítés és a kabin tisztítása
A megfelelő tisztítási hely kiválasztása után először a kezelőállás/kabin belsejét, beleértve az ablakokat, a fülke légszűrőit, rácsokat és előszűrőket, tisztítják szárazon. Nedves/száraz porszívók, tisztítószerek és rongyok alkalmazásával.
2.lépés: Áztatás, és mosószer alkalmazás
A durva szennyeződések mechanikus vagy levegővel történő eltávolítása után a hajtómű, vagy a hűtőrudak felnyitása következik. Minden alkatrészt alaposan be kell nedvesíteni a magasnyomású mosóval és elegendő vízzel a szennyeződés eltávolításához és feloldásához.
Ezután a habosító szórószárral fedje be az összes külső felületet egy mezőgazdasági gépekre alkalmas tisztítószerrel, és hagyja, hogy a hab hatását.
3.lépés : Tisztítás meleg vizes magasnyomású mosóval
Viseljen védőfelszerelést, és magasnyomású forró vízzel távolítsa el a jól átázott szennyeződést. Alulról felfelé haladva dolgozzon, és szükség szerint hozzon létre tisztítójáratokat.
Óvatosan vagy közvetve tisztítsa meg az érzékeny alkatrészeket, ellenőrizze az összes fedelet és karbantartási nyílásokat. Szükség esetén öblítse.
4.lépés: Szárítás
Amennyiben szükséges, szárításkor szívja vagy fújja el a maradék vizet. Ellenőrizze a tiszta gépet a sérülések szempontjából, és szükség esetén javítsa ki. Ellenőrizze a világítást és a szerelvényeket, ha vannak, kívülről tisztítsa meg a fülkeablakokat.
5.lépés: Karbantartás és ápolás
A gyártó karbantartási ütemterve alapján dolgozzon, a karbantartási pontokat (pl. zsírozás) az üzemeltetési utasításoknak megfelelően végezze el. Helyezze vissza az összes hűtőrácsot és karbantartó nyílás fedelet. Szükség esetén alkalmazzon tartósítószert. Az üzemképesség megállapítása érdekében végezze el a szükséges funkcionális teszteket.
Tipp- Mezőgazdasági képek tisztítása magasnyomású mosóval:
- A víz nyomása és mennyisége minden munkánál a tisztítandó tárgytól és a szennyeződés mértékétől függ.
- A felülettől való távolságnak körülbelül 20-30 centiméternek kell lennie a maximális tisztítóhatás elérése érdekében, a sérülések elkerülése mellett.
- A munkát különböző tartozékok könnyítik meg, mint például LED-es fúvókafény a rossz látási viszonyokhoz, hosszabb szórófejek vagy csuklós csatlakozók a nagy és magas gépek tisztításához.
Mezőgazdasági gépek belső tisztítása: Kabin és ablakok
Akár kombájn, akár traktor: a fülke tisztítását gyakran elhanyagolják, különösen a munkaigényes szezonban. Pedig a belső tér rendszeres tisztításával számos előny érhető el, amelyek az ember és a technológia számára egyaránt hasznosak.
Kabinok
Mindenekelőtt porszívóval kell rendszeresen és alaposan eltávolítani az utastérből az apró szennyeződések. Így elkerülhető az elektromosság, az elektronika és a hidraulika károsodása, valamint a por, a szennyeződés és a nedvesség okozta költséges javítások. Emellett a munkavállalóknak előnyös, hogy a levegő alig szennyeződik porral, így kevésbé vannak kitéve a légzőszervi megbetegedések kockázatának. Ebből a célból érdemes a vezetőfülke légszűrőjét is tisztítani, így meg lehet előzni a penészspórák vagy mikotoxinok terjedését.
Ablakok
Végül a tiszta ablakok magasabb munkaminőséget és hatékonyabb munkát biztosítanak. Ha nem tiszták, annak súlyos következményei lehetnek, mert rossz látási viszonyok között a munkagép munkaszélessége csak elégtelenül használható ki. A talajművelés vagy betakarítás során ez több időt, valamint magasabb üzemanyag- és kopóalkatrész-költséget eredményez, mivel a munkaszélesség túlterjed, és a szükségesnél több menet elvégzése szükséges. A hígtrágyatartályok használatakor a munkaszélesség helytelen megítélése azt eredményezi, hogy túl sok tápanyag jut ki a területre, amit a jelentősen szigorodó hígtrágya-rendelet értelmében el kell kerülni. Gyakran a rossz látási viszonyok növelik a károk vagy balesetek valószínűségét is.
Mikor és hogyan kell tisztítani a mezőgazdasági gépeket?
Mikor és hogyan kell tisztítani a mezőgazdasági gépeket?
Olyan gyakran, amilyen gyakran szükséges, olyan ritkán, amilyen ritkán csak lehetséges
A mezőgazdasági takarítómunkában nincs pénz, különösen a szezonban. A költségek azonban megtakaríthatók a felesleges javítások elkerülésével, valamint a biztonságos és hatékony munkavégzéssel. Ezért fontos, hogy a különböző mezőgazdasági gépek tisztításához ésszerű ciklust válasszunk.
- Kemény használati időszakok vagy gazdaságváltás után:
A külső tisztítást mindig el kell végezni a kemény használati időszakok után, mint például vetés vagy betakarítás, vagy amikor a gépet más gazdaságban kívánják használni.
- Ez a készülék típusától függ - évente egyszer vagy minden használat után:
A megfelelő ciklus a berendezés típusától függően változhat: A talajműveléshez használt gépek és a fűrészeléshez használt berendezések nagyon nehezek és robusztusak, ezért elegendő lehet évente egyszer, lehetőleg ősszel elvégezni a tisztítást.
A növényvédelmi berendezések és műtrágyaszórók viszont nagyon maró anyagokkal érintkeznek, akárcsak a hígtrágyatartályok - ezért tisztításuk minden egyes használati fázis után ajánlott.
- Gyakori tisztítás a nagyobb munkahelyi biztonság érdekében:
A munkavállalók védelmére és a munkahelyi biztonságra vonatkozó valamennyi intézkedést sokkal gyakrabban kell elvégezni. Ezért érdemes a lehető leggyakrabban, még szezonban is - legjobb esetben naponta - megtisztítani a kabint, beleértve az ablakokat is.