Afrikai sertéspestis: megelőzés tisztítással
Az afrikai sertéspestis (ASF) világszerte megtalálható a térképen. A betegség esetei már ismertek Közép-Európában, Kelet-Európa egyes területein, Szardínián, Afrika egyes részein és Kínában. A vírus általában fertőzött vaddisznókkal, utazással, vadászati turizmussal, teher- vagy állatforgalommal jut be az egyes területekre. A gazdaság megfelelő tisztítás jelentősen hozzájárul a gazdálkodók számára állományaik védelméhez és a vírus terjedésének megakadályozásához.
Mi az afrikai sertéspestis (ASF)?
Az afrikai sertéspestis súlyos vírusfertőzés, amely csak a vadon élő és házi sertéseket érinti, és végzetes az állatokra. A vírus általában fertőzött vaddisznókkal, utazással, vadászati turizmussal, teher- vagy állatforgalommal terjed. Többnyire a vaddisznók felelősek a kórokozó terjedéséért, de a szennyezett élelmiszer-hulladék gondatlan eldobása is. Az afrikai sertéspestis nem veszélyes a kutyákra és a lovakra.
A kompromisszumok nélküli higiénia véd az afrikai sertéspestis ellen
A gazdaságban a kompromisszumok nélküli higiénia, mint a magas szintű biológiai biztonság alapvető része, elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy hatékonyan megvédjük saját állatállományunkat a vírustól.
A helyes tisztítási eljárás, valamint a megfelelő takarítóberendezés segít megelőzni az afrikai sertéspestis kitörését a gazdaságban.
A szervezési intézkedéseken kívül, mint például a gazdaság szervezetének felülvizsgálata a lehetséges átviteli útvonalak azonosítása és megelőzése érdekében, a nagynyomású tisztítókkal történő alapos takarítás is segíthet az afrikai sertéspestis és kórokozói terjedésének kockázatát minimalizálni.
A betegség kitörésének megakadályozása céljából a következő megelőző lépéseket kell tenni:
1. lépés: Annak ellenőrzése, hogy a gazdaság szervezete megakadályozza-e az afrikai sertéspestis behurcolását
Szigorúan be kell tartani az alkalmazandó biológiai biztonsági előírásokat:
- Takarmányhigiénia
- Élelmiszer-higiénia
- Élelmiszerbiztonság
- Állategészségügyi és állatvédelmi jogszabály
A gazdaság állatorvosával konzultálva meg kell akadályozni az ASF ismert terjedési útvonalait, azaz az emberekkel, takarmányokkal, szennyezett élelmiszerekkel, étkezési és vágási hulladékkal, de a hígtrágyával (trágyával), berendezésekkel vagy járművekkel (pl. állatszállítókkal) való érintkezést is. A ruházatot is figyelembe kell venni.
A gazdaság szervezetének felülvizsgálatával szükség esetén ki lehet igazítani az istállókba való belépésre, a be- és kilépési útvonalak tervezésére és betartására, a vaddisznók szigorú távoltartását szolgáló kerítésekre, valamint a takarmány és a takarmány tárolására vonatkozó korlátozásokat.
2. lépés: Az afrikai sertéspestis terjedése ellen elvégzett higiénia és a tisztítás ellenőrzése
A vállalat higiéniai munkáját is ellenőrizni kell. Szükség esetén az istállóegységekben és a kapcsolódó helyiségekben takarítást kell végezni, például a fekete és fehér területek szigorú elkülönítésével.
A zónák segítenek az afrikai sertéspestis megfékezésében azáltal, hogy nemcsak a zuhanyzóhasználatot és a ruházat cseréjét teszik egyértelművé mind az alkalmazottak és mindenki számára, aki közlekedik az istálló területén (beleértve a gazdaságvezető családját is), hanem mindkét terület következetes és rendszeres takarítását is, mégpedig először a fehér majd a fekete zóna sorrendjében. A fehér területen a nedves/száraz porszívók és gőztisztítók jelentősen növelhetik a falak, padlók, nedves területek, de olyan tárgyak tisztításának hatékonyságát is, mint a szekrények és cipők, és jelentősen csökkenthetik a tisztításra fordított időt.
3. lépés: Az afrikai sertéspestis elleni valamennyi intézkedés dokumentálása
Valamennyi intézkedés dokumentálása nagyfokú átláthatóságot és nyomon követhetőséget biztosít. Ezenkívül áttekintést nyújt annak érdekében, hogy az erőfeszítések még magas biológiai biztonsági előírások mellett is kézben tarthatóak maradjanak, és továbbra is biztosítsák a gazdaságban lévő sertések lehető legjobb védelmét.
ASF – A megelőzés áttekintése
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Állatállomány és állatszállító teherautók tisztítása
Legyen szó akár egy kis pótkocsiról, amellyel a gazdálkodó öt sertést szállít a vágóhídra, vagy akár egy legelőre tartó nagy járműről, mérettől függetlenül minden állatszállító teherautót egyenlő bánásmódban kell részesíteni a tisztítás és fertőtlenítés során. A tehenek, sertések és baromfik szállításakor csak a tisztaság és a higiénia biztosíthatja a kórokozók állatról állatra vagy emberre történő megfertőzésének megakadályozását.
Jobb védelem az afrikai sertéspestis ellen forró vizes magasnyomású tisztítókkal
A forró vizes nagynyomású tisztító használata akár 40 százalékkal javítja az eredményt, és a hő hatására felgyorsítja a tisztított felületek száradási folyamatát. Az így megtakarított időt többek között az apró repedések, rések vagy lyukak következetes javítására lehet fordítani, hogy megelőzzük a baktériumok és vírusok fertőzési kiinduló pontjait. A rágcsálók és más baktériumhordozók is távol maradnak így. Megelőző intézkedésként az istállókon kívül is rutinszerűen küzdeni kell ellenük. Ez szintén hozzájárul a fertőzési láncok megszakításához.
A melegvizes magasnyomású tisztítók előnyei
Forró vízzel a magasnyomású tisztítók még jobban eredménnyel tisztítanak ugyanazon a nyomáson. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett a forró vizes magasnyomású tisztítók használatával a baktériumok számának mérhető csökkenése is elérhető. A gőzfázis segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-ig is kíméletesen tisztíthatók. Ezenkívül ezek az eszközök lehetővé teszik az üzemi nyomás, a szükséges idő és a használandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő takarítás tehát számos előnyt és lehetőséget nyújt a tisztítási folyamat optimalizálására.
Az afrikai sertéspestis elleni mobil magasnyomású tisztítók használatára vonatkozó követelmények
A rögzített magasnyomású tisztítók előnye, hogy állandóan fel vannak szerelve és egy helyen használhatók. Ez megakadályozza, hogy az eszközök baktériumokat terjesszenek az istálló más területeire. A magas szintű biológiai biztonság fenntartása érdekében a mobil magasnyomású tisztítóknak mindig a szabadban vagy az istállóegység előcsarnokában kell maradniuk, hogy elkerüljék az istállóban lévő baktériumokkal való érintkezést. A gazdaság többi eszközéhez hasonlóan a tömlőnek és a szórószárral ellátott pisztolynak minden egyes pajtaegységhez külön-külön kell rendelkezésre állnia. Fontos azonban megjegyezni, hogy 60 méternél hosszabb tömlőknél a nyomásveszteségek elkerülése miatt tanácsos ellenőrizni és szükség esetén beállítani a tömlő átmérőjét.
Különbség: A PRRS sertésbetegség
A PRRS vírus (PPRS: sertések szaporodási és légzőszervi szindrómája) olyan kórokozó, amely befolyásolja a sertések szaporodását és a légutakat. Két vírustípust különböztetünk meg: az EU típust és az amerikai típust. A mutációknak köszönhetően ma már számos különböző vírusváltozat létezik.
Minél rosszabb az állatok egészségi állapota, annál nagyobb a sertések PRRS-fertőzésre való fogékonysága. A tartási területek, a takarmányozás és az esetleges stressztényezők szintén meghatározóak.
A kórokozó elleni küzdelemben alapvető szerepet játszik a vírus gazdaságon belüli és különösen a gazdaságok közötti terjedésének megakadályozása.
A vírus terjedését a saját állományban a rendszeres védőoltások mellett folyamatos ellenőrzéssel és megelőző tisztítási intézkedésekkel lehet megfékezni:
- Munkaeszközök: Higiéniai intézkedéseket kell betartani, különös tekintettel a takarító- és munkaeszközökre. Így minden pajtaegységhez külön berendezést javasolt használni.
- Alkalmazottak: A munkavállalók általi átvitel megakadályozása érdekében ajánlott zuhanyzókkal ellátott higiéniai zsilipek felállítása.
- Járművek: Tiszta, fertőtlenített és száraz szállítójárműveknek is rendelkezésre kell állniuk a házon belüli állatszállításhoz.
- Pajta: az új állatállomány betelepítése előtt alapos takarítás és fertőtlenítés szükséges az istállóban; az istállótakarításkor a megtisztított területeket tanácsos kellően beáztatni, és csak a felsorolt szerek használatával javasolt elvégezni a fertőtlenítést. Az újbóli elhelyezés előtt az istállót hagyni kell teljesen megszáradni.
- Az ivóberendezéseket, az etetőt, a kezelőkocsikat, a felhajtókat és a rakodási területet is be kell vonni a takarítási intézkedésekbe.
A sertésól tisztítása és fertőtlenítése
A sertésól kitakarítása és fertőtlenítése minden egyes új betelepítéskor jelentős erőfeszítéssel jár. De megéri a fáradságot, ha tiszta padlót, falakat és mennyezetet, etetőrendszereket és válaszfalakat biztosítunk - az ellető-elkülönítő karámtól a melegítő fészkeken át a hizlaló karámokig. Megfelelő felszereléssel és tisztítószerekkel, valamint hatékony eljárással a sertéstelepek tisztításának és fertőtlenítésének munkaerőköltségei ésszerű határokon belül maradnak. Ezenkívül a gazdálkodó gyorsan betelepítheti a következő sertésállományt az istállóba.