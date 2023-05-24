A kompromisszumok nélküli higiénia véd az afrikai sertéspestis ellen

A gazdaságban a kompromisszumok nélküli higiénia, mint a magas szintű biológiai biztonság alapvető része, elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy hatékonyan megvédjük saját állatállományunkat a vírustól.

A helyes tisztítási eljárás, valamint a megfelelő takarítóberendezés segít megelőzni az afrikai sertéspestis kitörését a gazdaságban.

A szervezési intézkedéseken kívül, mint például a gazdaság szervezetének felülvizsgálata a lehetséges átviteli útvonalak azonosítása és megelőzése érdekében, a nagynyomású tisztítókkal történő alapos takarítás is segíthet az afrikai sertéspestis és kórokozói terjedésének kockázatát minimalizálni.