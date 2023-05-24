Sertéstenyésztés – védekezés a betegségek ellen

A sertéstelep rendszeres tisztítása és fertőtlenítése csökkenti a kórokozók mennyiségét, és megakadályozza, hogy a betegségek disznóólról disznóólra terjedjenek. A sertéstelep higiéniája fontos lépés az olyan állatbetegségek megelőzésében, mint például az afrikai sertéspestis. Ez a betegség a vadon élő és a háziállatokat egyaránt érinti, és halálos kimenetelű.

A száj- és körömfájás szintén nagyon fertőző. Kitörése súlyos gazdasági következményekkel jár. A járvány kitörésének elkerülése érdekében a sertéstelepeket, valamint az állatokkal érintkező berendezéseket és gépeket alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni.

A sertések szállításakor is fontos tekintettel lenni a higiéniára. Ha a teljes út során biztosítjuk a tisztaságot, megelőzhetjük a kórokozók továbbadását az állatok és az emberek között. Ezt elősegítik a professzionális tisztítóberendezések és a takarítási rutinok is. A szigorú tisztasági előírások betartása csökkenti a járványok kitörésének valószínűségét.