A sertéstenyésztés higiéniája – mit kell szem előtt tartani?

Az állatbarát és gazdaságos malac- és sertéstartáshoz elengedhetetlenek a szigorú higiéniai előírások. A helyes fertőtlenítési és tisztítási eljárások és a megfelelő tisztítóberendezések segítenek megelőzni a sertéstenyésztésben előforduló betegségeket. Ez nagyban támogatja a biobiztonságot is.

Sertéstartás, takarítás

Sertéstenyésztés – védekezés a betegségek ellen

A sertéstelep rendszeres tisztítása és fertőtlenítése csökkenti a kórokozók mennyiségét, és megakadályozza, hogy a betegségek disznóólról disznóólra terjedjenek. A sertéstelep higiéniája fontos lépés az olyan állatbetegségek megelőzésében, mint például az afrikai sertéspestis. Ez a betegség a vadon élő és a háziállatokat egyaránt érinti, és halálos kimenetelű.

A száj- és körömfájás szintén nagyon fertőző. Kitörése súlyos gazdasági következményekkel jár. A járvány kitörésének elkerülése érdekében a sertéstelepeket, valamint az állatokkal érintkező berendezéseket és gépeket alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni.

A sertések szállításakor is fontos tekintettel lenni a higiéniára. Ha a teljes út során biztosítjuk a tisztaságot, megelőzhetjük a kórokozók továbbadását az állatok és az emberek között. Ezt elősegítik a professzionális tisztítóberendezések és a takarítási rutinok is. A szigorú tisztasági előírások betartása csökkenti a járványok kitörésének valószínűségét.

Sertéstenyésztés – gazdaságos tartás

A betegségmegelőzés elősegíti a gazdaságilag sikeres sertéstenyésztést. Például a kevesebb gyógyszer használata csökkenti az állatorvosi költségeket, ami növeli a hasznot. Az alapos és rendszeres silótisztításról sem szabad megfeledkezni. Ha ételmaradék és penész kerül a takarmányba, az az állatok egészségi problémáihoz vezethet.

A gazdasági veszteségek óriásiak lehetnek, ha a betegségek kockázatát nem sikerül kiszűrni és megszüntetni. Ezért következetes ellenőrzéssel és takarítással biztosíthatjuk, hogy a sertéstenyésztés során ne forduljanak elő ilyen problémák, és az állatok egészségesek maradjanak. Végső soron a jobb egészségi állapot javítja az állatok általános jólétét és elősegíti a napi súlygyarapodást.

Takarítási feladatok a sertéstenyésztés során

Kärcher: Sertésól takarítás és fertőtlenítés
Kärcher: Az afrikai sertéspestis megelőzése
Kärcher: A száj- és körömfájás megelőzése
Kärcher: Állatszállító járművek tisztítása
Kärcher: Silótisztítás a mezőgazdaságban
Kärcher: Biogázüzem tisztítása
Kärcher: Raktártakarítás a mezőgazdaságban
Kärcher: Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása
Kärcher: Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása
Kärcher: Digitalizáció a mezőgazdaságban

Az Ön céljaihoz megfelelő termékek

A megfelelő berendezések, tisztítószerek és a hatékony tisztítási eljárások mérséklik a sertéstelepek tisztításának és fertőtlenítésének munkaerőköltségét.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Ráállós és felülős súroló-szívógépek
Kompakt / kézi irányítású súroló-szívógépek
Pressure Pro habtisztító
Pressure Pro áztatószer
Pressure Pro felülettisztító

 Az állatszállító pótkocsikat rendszeresen kell tisztítani és fertőtleníteni a kórokozók terjedésének megakadályozása érdekében.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószár

A silók magasnyomású mosókkal és száraz-nedves porszívókkal történő alapos és rendszeres tisztítása megakadályozza, hogy kórokozók kerüljenek a takarmányba.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Szennyezettvíz-szivattyúk

 A tiszta raktárak gondoskodnak arról, hogy az állatállomány egészségét ne veszélyeztessék olyan kórokozók, mint a penész vagy a mikotoxinok.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Kompakt / kézi irányítású súroló-szívógépek
Ráállós és felülős súroló-szívógépek

A kiváló minőségű mezőgazdasági gépek és eszközök értékének és működőképességének megőrzéséhez alapos tisztításra van szükség.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Hordozható magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószár
Száraz-nedves porszívók

A hatékony energiafelhasználás és a lehető leghatékonyabb villamosenergia-termelés érdekében javasolt a napelemes és fotovoltaikus rendszerek rendszeres tisztítása.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Tárcsakefék
Hengerkefék
Teleszkópos szórószárak
Háti hordozó
Vízlágyítók

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