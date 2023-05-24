A madárinfluenza elleni küzdelem: az átvitel megelőzése

A vírus különböző módokon jut be az istállóba. Aprólékos és alapos tisztítással ezek hatékonyan megszakíthatók. A baromfitenyésztőknek a következő átviteli útvonalakat kell figyelembe venniük:

Járművek

A járművek szintén veszélyforrást jelentenek. Ennek oka, hogy nem világos, hol volt korábban az állatszállító teherautó vagy takarmányszállító, és hogy onnan hoz-e magával fertőzést a gumiabroncs futófelületébe.

Állatállomány

Minden óvintézkedés ellenére a vírus felütheti a fejét az istállókban is. Például, ha csak néhány madár kapta el a madárinfluenzát, és a tünetek észrevétlenek maradtak, mert az állatok készen álltak a vágásra, és elszállították őket. Ezért elengedhetetlen az alapos tisztítás és fertőtlenítés minden alkalommal, amikor az állományt cserélik.

Vadon élő madarak

A vadon élő madarak a vírus fő hordozói. A baromfitenyésztők nem tudják száz százalékban megakadályozni, hogy a madárinfluenzában szenvedő vadon élő madarak átrepüljenek a telepek felett, leszálljanak, ürüléket, tollakat, tollpelyheket és szennyezett takarmánymaradványokat hagyjanak maguk után, amiket aztán később az emberek, berendezések vagy gépek és a szél bevisznek az istállóba. A vadon élő madarak fertőzésének kockázata azonban csökken, ha a gazdaság nem vonzó a számukra: mert nincs körös-körül élelem - és nincs szennyeződés, amit egyébként előszeretettel vizslatnak. Hasonlóképpen a takarmány- és a eszközraktárt, valamint magát az istállót is biztonságossá kell tenni a vadon élő madarak elől: az összes nyitott tárolóhely lefedésével és az összes repedés, hasadék és lyuk bezárásával. Az ajtókat és kapukat mindig be kell zárni, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak berepülését.

Emberek

A madárinfluenza átvitelének másik kockázata az emberektől származik. Bárki, aki belép az istállóba – maguk a gazdák, családtagok, alkalmazottak – madárinfluenzával fertőzheti meg a madarakat. Vagy úgy, hogy a vírust a bőrén, haján, ruházatán vagy cipőjén hordozza. Vagy úgy, hogy bármit, amit egy személy bevisz az istállóba, akár nem is tudatosan: az élelmiszertől, az ágyneműtől, a foglalkoztatási anyagokon és berendezéseken át egészen a szennyezett élelmiszerekig. Ezért fontos a külső, piszkos ("fekete") és a belső, tiszta ("fehér") működési területek egyértelmű elkülönítése. Az átmenetet fel kell szerelni minden olyan tisztítóberendezéssel, amely szükséges ahhoz, hogy a vírusok kívül maradjanak.