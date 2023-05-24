MADÁRINFLUENZA: A HIGIÉNIA MEGVÉD
Az influenzavírus által okozott madárinfluenza rendkívül fertőző, és nagy gazdasági veszteségeket okoz a baromfitenyésztőknek, ha saját állatállományukban kitör a járvány. Szigorú biológiai biztonsággal és aprólékos tisztítással azonban a betegség megelőzhető.
A madárinfluenza rendkívül fertőző vírusfertőzés
A magas patogenitású influenzavírus által okozott madárinfluenza nagyon fertőző és általában halálos kimenetelű. Újra és újra súlyos járványok fordulnak elő. A magas mutációs ráta miatt egyelőre nincs madárinfluenza elleni védőoltás, és még ha emberben még nem is észleltek madárinfluenzát, a vírus átterjedésének kockázata mindig fennáll.
Legyen szó tojás- vagy hústermelésről, ökológiai vagy hagyományos állattenyésztésről, kis vagy nagy istállóról: madárinfluenza-járvány kitörése esetén rendelet írja elő az állatok kényszervágását. Ez ennek megfelelő mértékű gazdasági veszteséget jelent a tulajdonos számára. A betegség elleni küzdelemben a baromfitenyésztőknek ezért a megelőzésre kell összpontosítaniuk. Ennek kulcsa a biológiai biztonság – ez egy összetett feladat, amely a működési létesítmények tervezésétől és az alkalmazottak magatartási szabályaitól az tüzetes és alapos tisztításig terjed. természetes a megfelelő eszközökkel.
A madárinfluenza elleni küzdelem: az átvitel megelőzése
A vírus különböző módokon jut be az istállóba. Aprólékos és alapos tisztítással ezek hatékonyan megszakíthatók. A baromfitenyésztőknek a következő átviteli útvonalakat kell figyelembe venniük:
- Járművek
A járművek szintén veszélyforrást jelentenek. Ennek oka, hogy nem világos, hol volt korábban az állatszállító teherautó vagy takarmányszállító, és hogy onnan hoz-e magával fertőzést a gumiabroncs futófelületébe.
- Állatállomány
Minden óvintézkedés ellenére a vírus felütheti a fejét az istállókban is. Például, ha csak néhány madár kapta el a madárinfluenzát, és a tünetek észrevétlenek maradtak, mert az állatok készen álltak a vágásra, és elszállították őket. Ezért elengedhetetlen az alapos tisztítás és fertőtlenítés minden alkalommal, amikor az állományt cserélik.
- Vadon élő madarak
A vadon élő madarak a vírus fő hordozói. A baromfitenyésztők nem tudják száz százalékban megakadályozni, hogy a madárinfluenzában szenvedő vadon élő madarak átrepüljenek a telepek felett, leszálljanak, ürüléket, tollakat, tollpelyheket és szennyezett takarmánymaradványokat hagyjanak maguk után, amiket aztán később az emberek, berendezések vagy gépek és a szél bevisznek az istállóba. A vadon élő madarak fertőzésének kockázata azonban csökken, ha a gazdaság nem vonzó a számukra: mert nincs körös-körül élelem - és nincs szennyeződés, amit egyébként előszeretettel vizslatnak. Hasonlóképpen a takarmány- és a eszközraktárt, valamint magát az istállót is biztonságossá kell tenni a vadon élő madarak elől: az összes nyitott tárolóhely lefedésével és az összes repedés, hasadék és lyuk bezárásával. Az ajtókat és kapukat mindig be kell zárni, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak berepülését.
- Emberek
A madárinfluenza átvitelének másik kockázata az emberektől származik. Bárki, aki belép az istállóba – maguk a gazdák, családtagok, alkalmazottak – madárinfluenzával fertőzheti meg a madarakat. Vagy úgy, hogy a vírust a bőrén, haján, ruházatán vagy cipőjén hordozza. Vagy úgy, hogy bármit, amit egy személy bevisz az istállóba, akár nem is tudatosan: az élelmiszertől, az ágyneműtől, a foglalkoztatási anyagokon és berendezéseken át egészen a szennyezett élelmiszerekig. Ezért fontos a külső, piszkos ("fekete") és a belső, tiszta ("fehér") működési területek egyértelmű elkülönítése. Az átmenetet fel kell szerelni minden olyan tisztítóberendezéssel, amely szükséges ahhoz, hogy a vírusok kívül maradjanak.
A biológiai biztonsági előírások betartása
A legtöbb esetben már sokat sikerült elérni, ha a baromfitenyésztők szigorúan betartják a biológiai biztonsági előírásokat. A végrehajtás részleteinek fontos kapcsolattartója az állatorvos.
A madárinfluenza elleni védekezést célzó számos intézkedés a gazdaság szervezésével függ össze: Ki léphet be a helyiségekbe és az istállókba, hol vezethetnek, állhatnak meg, rakodhatnak be vagy rakodhatnak ki a járművek, hol és hogyan tárolják a takarmányt és a kiindulási anyagokat, érvénybe lép-e zárt tartási kötelezettség a madárinfluenza első eseteinek ismertté válásától kezdve? És milyen módon valósul meg a szabályok betartása: írásbeli tervekkel, utasításokkal és felettesek általi ellenőrzéssel, kerítések, ajtók és kapuk, kamerák, biztonsági személyzet alkalmazásával? Itt mindenütt vannak kiindulási pontok a hozzáférési és higiéniai előírások betartásának biztosításához.
A madárinfluenza elleni legjobb védelem: a higiénia
A higiénia kulcsfontosságú szempontja a takarítás. Itt fontos tudni és alkalmazni a leghatékonyabb módszereket az adott feladatok elvégzésénél. Ez magában foglalja a megfelelő gyakoriságot vagy az esethez kapcsolódó tisztítási rutint, a szakszerű megközelítést és – üzleti szempontból is fontos – a hatékony berendezéseket.
A madárinfluenza megelőzése és leküzdése kültéri higiéniai intézkedésekkel
1. tipp – A vállalat ellátása és ártalmatlanítása:
Ideális esetben a gazdaság teljes ellátása és ártalmatlanítása – fiatal állatok, takarmány és alapanyagok szállítása, valamint tojások, vágóállatok és tetemek összegyűjtése – a vállalat területén kívülről, rámpák és csőcsatlakozások segítségével történik. A melegvizes magasnyomású mosókhoz is csatlakozásokat kell biztosítani a be- és kirakodási pontok közelében.
2. tipp - A járművek be- és kivezetési útvonalai:
Ha a járműveknek be kell hajtaniuk a gazdaság területére, tanácsos elkülöníteni a hozzáférési és kilépési útvonalakat. A mosóállomások és fertőtlenítő zsilipek is hatékonyabban használhatók így.
3. tipp - Mosási helyek:
A mosási területeket az istállóktól a lehető legtávolabb kell elhelyezni. Figyelembe kell venni az uralkodó szélirányt is, mivel a permet és a permetköd is átviheti a vírust és ezáltal a madárinfluenzát az istállóba.
4. tipp - Rendszeres takarítás:
Fontos a kültéri létesítmények rendszeres és eseti takarítása is. Az épületek közötti udvari területeken a seprőgépek hatékonyabban távolítják el a port és a szennyeződéseket, mint bármely seprű, így a munka sokkal könnyebb vagy rövidebb. Ahol a padló elég sima, a nedves/száraz porszívók a szabadban is használhatók. A megtisztított udvar a vadmadarak számára kevés ösztönzést nyújt a leszállásra, és így jelentősen csökkenti a fertőzés egyik fontos kockázatát.
A madárinfluenza beltéri kezelése: különböző eszközök a fekete-fehér területek kezelésére
Fertőtlenítő szőnyegek a bejáratoknál
Minden bejárat előtt fertőtlenítő szőnyegeket érdemes elhelyezni.
A madárinfluenza elleni védelem érdekében a fertőtlenítőszert rendszeresen meg kell újítani, és a szőnyegek körüli területeket is meg kell tisztítani.
Higiéniai zsilip az istálló és a külvilág között
A modern baromfi ólokat higiéniai zsilip védi a külvilágtól, ahol a pajtába látogatók lezuhanyoznak és átöltöznek, mielőtt belépnének a házakba. A zsilipek csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha különösen a belső területet (az úgynevezett fehér területet) tisztán tartják.
Tisztítás: először fehér, majd fekete terület
A fehér tartományban gőztisztítók és nedves/száraz porszívók biztosítják a hatékony és ugyanakkor időtakarékos tisztítást. A falak, padlók és zuhanyzók mellett a szekrényeket és a cipőket is le kell takarítani. A "fekete" öltöző, ruhatár, adminisztratív sarok és hasonlók takarítására a súroló-szívógépek jól beváltak, és rövid idő alatt jó eredményt érnek el tisztítószer használatával együttesen.
A takarító- és munkaeszközök az istállóban maradnak
A tisztító- és munkaeszközök, valamint a munkahelyi cipők nem hagyhatják el az istállót. Csak a munkaruhák kerülhetnek közvetlenül a központi mosógépbe zárt tartályban. Nagyobb mennyiségű ruhanemű esetén célszerű külön gépet vásárolni a többnyire erősen szennyezett istállóruházat számára.
A madárinfluenza elleni intézkedések dokumentálása és képzése
Javasoljuk, hogy a hatékony tisztítással megtakarított időt az istálló épületkárosodásának ellenőrzésére és javítására fordítsák. A repedések, rések és lyukak a baktériumok és vírusok táptalajai, valamint a rágcsálók és rovarok átjárói. Ezek kórokozókat is behurcolhatnak, ezért rendszeresen küzdeni kell ellenük.
Ezenkívül a baromfitenyésztőknek dokumentálniuk kell az összes higiéniai intézkedést, hogy nyomon követhessék azokat – és tájékoztassák dolgozóikat a takarítási szokásokról. A könnyen használható tisztítóberendezések kiválasztásával időt takaríthat meg a képzés során.
Ezek az intézkedések nemcsak annak kockázatát csökkentik, hogy egy állományt egyszer madárinfluenzával diagnosztizálnak, hanem megvédik az állatokat más fertőző betegségektől is.
A madárinfluenza-vírusok hatékony eltávolítása meleg vizes magasnyomású tisztítóval
A melegvizes magasnyomású tisztítók jelentik az elsődleges választást az istállók tisztításához, beleértve a padlót, a falakat, a mennyezetet, a madárházakat és az ülőrudakat, vagy – a nemzeti szabályozástól függően – a ketreceket és az etetőhelyeket. Mivel a meleg víz sokkal jobban feloldja a szennyeződéseket, vírusokat és baktériumokat, mint a hideg, elegendő egy alapos tisztítási ciklus 85 °C-os forró vízzel: Ezzel az eljárással a munkaidő akár 40 százalékát is megtakaríthatjuk istállónként – még tisztítószerek nélkül is. Ráadásul a forró vízzel tisztított felületek gyorsabban száradnak, ami azt jelenti, hogy a későbbi fertőtlenítés is hamarabb elkezdhető.
A biológiai biztonság magas szintjét az istállóban állandóan felszerelt, helyhez kötött magasnyomású tisztítók biztosítják, amelyek mindig rendelkezésre állnak, és nem szállíthatók az istállón belül, sőt még istállóról istállóra sem (mert eközben esetleg kórokozókat terjeszthetnek). A kisebb vállalatok azonban mobil eszközökkel is magas szintű higiéniát biztosíthatnak. A mobil tisztítóberendezésnek viszont mindig szabadban vagy az előtérben kell maradnia, és minden istállóépületnek saját tömlővel, pisztollyal és lándzsával kell rendelkeznie.
A melegvizes magasnyomású tisztítók előnyei
Forró vízzel a magasnyomású tisztítók még jobban tisztítanak ugyanazon a nyomáson. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és szárítási idő mellett mérhető csökkenés érhető el a baktériumok számában a melegvizes magasnyomású tisztítók használatával. A gőzfázis segítségével az érzékeny felületek akár 155 °C-ig is kíméletesen tisztíthatók. Ezenkívül az eszközök lehetővé teszik az üzemi nyomás, a szükséges idő és a használandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését. A forró vízzel történő tisztítás így bizonyos előnyöket és különféle lehetőségeket kínál a tisztítási folyamat optimalizálására.