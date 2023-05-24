Biogázüzemek – rövid áttekintés a kialakításról és a környezetről

A biogázüzemek alapvető egysége a fermentor. A mezőgazdasági termékekből, például trágyából, kukoricából, gabonából vagy fűszilázsból készült szubsztrátot megerjesztik a fermentorban lévő baktériumkultúrák. A folyamat során keletkező biogáz főként metánból (50-65%) és szén-dioxidból (35-50%) áll. Ebből egy vagy több generátor villamos energiát állít elő, amelyet vagy a hálózatba táplálnak, vagy a gazdaságot fűtik vele.

Alternatív megoldásként a gazdálkodók finomíthatják a gázt egy biogáz-feldolgozó üzemben, és betáplálhatják azt közvetlenül a földgázhálózatba. Ez azonban csak nagy üzemek esetében kifizetődő. Az erjesztésből visszamaradt szubsztrát az utófermentorba vagy utóerjesztő tartályba kerül, ahonnan trágyaként visszakerül a mezőgazdasági körforgásba.