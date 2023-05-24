Biogázüzem takarítása
Mezőgazdasági szubsztrát fűből, gabona- vagy kukoricaszilázsból, híg- vagy szilárd trágyából – a biogázüzemek lehetővé teszik a gazdálkodók számára gazdaságuk termékeinek észszerű hasznosítását. Ez egy kiváló megújuló energiaforrás, amelyet a hálózatüzemeltetők még az áramellátás kiegészítőjeként is használnak több biogázüzem összekapcsolásával. Hatékony hővisszanyerés is lehetséges vele. Az anaerob erjesztőüzem megfelelő takarítása fontos a zavartalan működéshez és az üzem értékének megóvásához. Idetartozik a szubsztráttároló tartályok, a fermentor, az utófermentor és a kiegészítő berendezések tisztítása. Ez hozzájárul a realizálható hozam stabilizálásához is.
Biogázüzemek – rövid áttekintés a kialakításról és a környezetről
A biogázüzemek alapvető egysége a fermentor. A mezőgazdasági termékekből, például trágyából, kukoricából, gabonából vagy fűszilázsból készült szubsztrátot megerjesztik a fermentorban lévő baktériumkultúrák. A folyamat során keletkező biogáz főként metánból (50-65%) és szén-dioxidból (35-50%) áll. Ebből egy vagy több generátor villamos energiát állít elő, amelyet vagy a hálózatba táplálnak, vagy a gazdaságot fűtik vele.
Alternatív megoldásként a gazdálkodók finomíthatják a gázt egy biogáz-feldolgozó üzemben, és betáplálhatják azt közvetlenül a földgázhálózatba. Ez azonban csak nagy üzemek esetében kifizetődő. Az erjesztésből visszamaradt szubsztrát az utófermentorba vagy utóerjesztő tartályba kerül, ahonnan trágyaként visszakerül a mezőgazdasági körforgásba.
Biogázüzem mindenre kiterjedő takarítása
A szükséges takarítási munkák megfelelő elvégzéséhez a rendszer minden eleméről gondoskodni kell. Ez vonatkozik a szubsztrát tárolására szolgáló létesítményekre, a fermentorra, a generátorra és a vezérlőhelyiségekre. A kiegészítő berendezések közé tartoznak a biogázüzem körül használatos gépek, valamint – a helyszíni viszonyoktól függően – a gázmotorok hulladékhőjét fűtőkörökben hasznosító rendszerek.
A szubsztrát tárolóhelyiségeinek tisztítása
A folyamatos ellátás biztosításához elegendő mennyiségű szubsztrátra van szükség. A mennyiség függ az üzem méretétől és típusától, valamint a biogázüzem méretétől. A szubsztráttároló létesítményeket általában a mobil vagy lapos silókhoz hasonlóan építik, így azok tisztítási követelményei és eljárásai is hasonlóak. A tároló létesítmények felületét bevonattal látják el, hogy az ellenálljon a szivárgásnak és a mechanikai igénybevételnek. Idővel azonban a külső hatások porózus foltokat okoznak. A szubsztrátmaradványok nagyon jól megtapadnak ezeken, ideális környezetet teremtve a baktériumok és penészgombák számára.
Hogyan történik a tisztítási folyamat?
A szubsztráttároló tisztítására kiválóan alkalmas egy 250 bar nyomású és 2500 liter vízmennyiségű magasnyomású mosó. A nagy tisztító- és öblítési kapacitás hatékonyan szedi le és távolítja el a makacs szennyeződéseket. Az ajánlott kiegészítők közé tartozik a szennymaró, más néven forgó fúvóka, továbbá a magas falú tárolókhoz hosszú, forgó csuklóval ellátott szórószárak, teleszkópos szórószárak vagy – a rendelkezésre álló helytől függően – a felülettisztító. A legjobb eredményt körülbelül 40 centiméteres munkatávolságnál érhetjük el – előtte és utána is tisztítsuk meg a padlót.
1. tipp – szükséges személyi védőfelszerelés:
A biogázüzemek tisztításához ajánlott személyi védőfelszerelés védőruhából, kesztyűből, csizmából, védőszemüvegből és hallásvédőből áll. Az esetlegesen felverődő baktériumoktól való védelem érdekében teljes testet fedő védőruhát, légszűrős maszkot és magas szárú, zárt csizmát is viselni kell.
2. tipp – a helyes takarítási ütemterv:
Olyan mezőgazdasági szubsztrátok esetében, mint a fű vagy a kukorica, a tisztítást évente, közvetlenül az újratöltés előtt kell elvégezni. Ha a szubsztrát egy része híg- vagy szilárd trágya, a tisztítás meghatározott ütemterv nélkül történik, amikor karbantartás vagy javítás esedékes. A sérülések javítása vagy a bevonat felújítása általában csak tisztított tárolóhelyen lehetséges.
Biogázüzemek – a fermentor és az utófermentor tartályok tisztítása és hozamnövelés
A biogázüzemek fermentorának takarítási ütemtervére vonatkozóan különféle ajánlások léteznek. Általában öt-nyolcévente meg kell tisztítani, mivel idővel egyre több szilárd anyag ülepedik le az alján. Ez csökkenti a fermentor térfogatát és gázhozamát, ami jelentősen hátráltatja az üzem hatékony és gazdaságos használatát. A fermentort meg kell tisztítani akkor is, ha javítani kell a tartály alsó részén lévő berendezéseket vagy helyre kell állítani a betont.
Nehézgépek és nagy nyomás
Először is a lehető legnagyobb mértékben ki kell szivattyúzni a maradék szubsztrátot, és a tartályt legalább 24 órán át szellőztetni. Ezt követően nehézgépekkel el kell távolítani a lerakódásokat. Ezt a munkát általában kotrógépekkel vagy elszívó rendszerrel ellátott teherautókkal végzik szakosodott szolgáltatók. A tartályba való belépéskor a javasolt egyéni védőfelszerelés része a gázdetektor, a légzőkészülék, kötélvédelem és biztonsági hám.
A végső tisztítást olyan magasnyomású mosóval kell végezni, amelynek átfolyási kapacitása 2000-3000 liter. Ilyenkor a fermentoron kívül elhelyezett nagynyomású generátorból kiindulva hosszabbító tömlők vezetnek a munkaterületig. A hosszabb szórószár jobb védelmet nyújt a szétrepülő szennyeződések ellen, és kényelmes munkavégzési távolságot is biztosít. A tisztítás során keletkező szennyezett víz becsatornázható az utófermentálóba, így az a rendszeren belül marad.
1. tipp – alapos tisztítás száraz-nedves porszívóval:
Ha a fermentorberendezést a tisztítás után javítani kell, a száraz-nedves porszívóval való alapos takarítást javasoljuk.
2. tipp – az utófermentor nedves tisztítása:
Ha szükséges, az utófermentorokat is érdemes nedves tisztítással kitakarítani. Ezt a feladatot általában alpinista végzettséggel és a szükséges felszereléssel rendelkező szakemberek végzik.
Biogázüzemek takarítása – a szennyeződések eltávolítása és a generátor- és vezérlőhelyiségek működőképességének fenntartása
A fermentor paramétereit, azaz a töltöttségi szintet, a hőmérsékletet, a gázminőséget és egyéb szempontokat az üzem vezérlőtermében felügyelik. Ez általában ugyanabban az épületben található, mint a generátorhelyiség. A helyiségek hangszigeteltek, hogy a nagy, több 100 kWh teljesítményű motorok zaja ne szűrődjön ki a szabadba.
Por, korom és maradványok eltávolítása
Bár minden rendszer átesik egy vízzárósági vizsgálaton, egy kis mértékű szivárgás mindig van. Idővel mindenütt por, korom és más maradványok halmozódnak fel a generátorhelyiségben. Az adott rendszertől függően javasolt rendszeres karbantartó takarítással eltávolítani a szennyeződéseket a tisztaság és a működőképesség fenntartása érdekében. Erre a célra használható egy száraz-nedves porszívó, amely alkalmas karbantartási munkák utáni tisztításra is – felszedheti például a lecsöpögött olajat. A visszamaradt szennyeződéseket ezután le lehet mosni magasnyomású mosóval vagy egy nedves kendővel.
Tipp – padlótisztítás a vezérlőteremben:
A vezérlőteremben is ajánlott a rendszeres takarítás. Ez szükség szerint porszívózást vagy portörlés, felülettisztítást és nedves felmosást jelent.
KITÉRŐ 1
Kiegészítő gépek a biogázüzemben
A szakszerű takarítás szorosan összefügg az értékmegőrzéssel, és nem csak a mezőgazdaságban. Mind a biogázüzem, mind a szállítási láncban használt gépek magas beruházási értékkel bírnak, amit védeni kell. A rendszeresen tisztított gépek sérülései azonnal észlelhetők, így azok mindig használatra készek, és elkerülhetők a meghibásodásokból eredő magas javítási költségek. A szennyeződések nem tudnak felhalmozódni az érzékeny területeken, így nem okoznak kárt. A biogázüzem tisztítására a következő gépek alkalmasak:
- hideg vizes magasnyomású mosó, szükség esetén megfelelő tisztítószerrel kombinálva,
- forró vizes magasnyomású mosó, ami gyorsabban hoz jobb eredményeket, és a magas hőmérsékletnek köszönhetően csökkenti a vízfogyasztást, valamint gyorsítja a szárítást,
- a nyomás és a vízmennyiség a tisztítandó tárgyhoz és a szennyeződés mértékéhez igazítható, a felülettől való munkatávolság pedig 20-30 centiméter.
KITÉRŐ 2
Hulladékhő felhasználása esetén: külön takarítási folyamat
A generátorok a biogázból villamos energiát és hulladékhőt is termelnek, amely produktívan felhasználható. Szárítható vele fa vagy fűthető vele istálló vagy lakóépület. Egyes esetekben a hulladékhőt még a helyi fűtési hálózatba is betáplálják, ellátva energiával a közeli lakó- vagy ipari területeket. A helyi fűtőhálózat rendszereinek önmagában nincs különösebb tisztítási követelménye, csak a fűtött helyiségeket kell szükség esetén tisztítani. A körülményektől függően használható erre a célra porszívó és/vagy magasnyomású mosó.