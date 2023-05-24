Ősszel a borászok egy egész év munkáját takarítják be, ezért létfontosságú a szőlőültetvények védelme és gondozása a teljes vegetációs időszak alatt, valamint a különleges termények szakszerű szüretelése. Emiatt fontos, hogy a betakarításhoz használt eszközöket, például a szőlőkombájnokat vagy a kézi szüreteléshez használt tárolóeszközöket minden egyes fázisban tisztán tartsuk.

A bogyózás után a borkészítés a présben, majd tartályokban és hordókban folytatódik. Ezen a ponton döntő fontosságú annak megakadályozása, hogy kórokozók hiúsítsák meg a kényes erjedési és érlelési folyamatot. A megfelelő eszközökkel a tartályok tisztítása percek alatt elvégezhető.

A tisztítás egész évben előtérben van, hiszen egy szőlészetben igen sokféle takarítási feladat adódik. Rendszeresen tisztítani kell például a pincéket és a borászat tetején elhelyezett fotovoltaikus rendszereket. Súroló-szívógépek és száraz-nedves porszívók használhatók például a palackozás, a raktározás során vagy az üzlethelyiségekben is. A megfelelő eszközökkel alapos tisztaság érhető el, ami hozzájárul a borászat gazdasági sikeréhez.