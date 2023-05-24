Higiénia a szőlészetben és a borászatban

A borszőlő különösen érzékeny különleges növény. Ezért a szőlőtermesztésben a szőlő gondozása és a jó termesztési feltételek megteremtése központi jelentőségű a jó termés szempontjából. Ebbe beletartozik az alkalmazott gépek és infrastruktúra szakszerű tisztítása is. Tudjon meg többet az ideális tisztítási műveletekről.

Higiénia a szőlészetben és a borászatban Kärcherrel

Tisztítás a szőlőtermesztésben – a fajtatisztaság kulcsa

A szőlőtermesztés a maga sokféle műveleti szakaszával az egyik legösszetettebb kihívás a mezőgazdaságban. A tisztaság minden egyes fázisban központi szerepet játszik, mivel ez a szőlő homogenitásának kulcsa. A gépek és az infrastruktúra tisztítása az egész szezonban a munka lényeges részét képezi, beleértve a szüret és a feldolgozás idejét is. Végtére is csak szigorú tisztasággal lehet megelőzni a borok szennyeződését, ami nagyban befolyásolhatja a végterméket.

Szőlészet és borászat: higiénia a végtermékig vezető úton

Tartályok és hordók tisztítása Kärcher gépekkel

Ősszel a borászok egy egész év munkáját takarítják be, ezért létfontosságú a szőlőültetvények védelme és gondozása a teljes vegetációs időszak alatt, valamint a különleges termények szakszerű szüretelése. Emiatt fontos, hogy a betakarításhoz használt eszközöket, például a szőlőkombájnokat vagy a kézi szüreteléshez használt tárolóeszközöket minden egyes fázisban tisztán tartsuk.

A bogyózás után a borkészítés a présben, majd tartályokban és hordókban folytatódik. Ezen a ponton döntő fontosságú annak megakadályozása, hogy kórokozók hiúsítsák meg a kényes erjedési és érlelési folyamatot. A megfelelő eszközökkel a tartályok tisztítása percek alatt elvégezhető.

A tisztítás egész évben előtérben van, hiszen egy szőlészetben igen sokféle takarítási feladat adódik. Rendszeresen tisztítani kell például a pincéket és a borászat tetején elhelyezett fotovoltaikus rendszereket. Súroló-szívógépek és száraz-nedves porszívók használhatók például a palackozás, a raktározás során vagy az üzlethelyiségekben is. A megfelelő eszközökkel alapos tisztaság érhető el, ami hozzájárul a borászat gazdasági sikeréhez.

Takarítási feladatok a szőlészetben és a borászatban

Cleaning the yard and paths
Cleaning in the farm shop
Kärcher: Mezőgazdasági gépek és munkagépek tisztítása
Kärcher: Élelmiszeripari üzlethelyiségek takarítása
Kärcher: Napelemek és fotovoltaikus panelek tisztítása

Az Ön felhasználási céljaihoz megfelelő termékek

A megfelelő tisztítási technikák fontos szerepet játszanak a szőlőtermesztésben, mivel a tisztaság a szőlő fajtatisztaságának kulcsa.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Hordozható magasnyomású mosók
Kompakt / kézi irányítású súroló-szívógépek
Súroló- és súroló-szívógépek
Száraz-nedves porszívók

A megfelelő tisztítóberendezés használata elengedhetetlen ahhoz, hogy eltávolítsuk a makacs maradványokat a tölgyfahordókból és a rozsdamentes acéltartályokból.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Száraz-nedves porszívók
Gőztisztítók
Hordó- és tartálytisztítók

A kiváló minőségű mezőgazdasági gépek és eszközök értékének és működőképességének megőrzéséhez alapos tisztításra van szükség.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Hordozható magasnyomású mosók
Telepített magasnyomású mosók
Habosító tartályos szórószár
Száraz-nedves porszívók

A hatékony energiafelhasználás és a lehető leghatékonyabb villamosenergia-termelés érdekében javasolt a napelemes és fotovoltaikus rendszerek rendszeres tisztítása.

Meleg vizes magasnyomású mosók
Hideg vizes magasnyomású mosók
Tárcsakefék
Hengerkefék
Teleszkópos szórószár
Háti hordozó
Vízlágyító berendezések

Az üzlethelyiség a márkanév megtestesítője és egyben fontos bevételi forrás is. Emiatt különös figyelmet kell fordítani az üzlethelyiségre. A tisztaság és a higiénia alapvető fontosságú.

Kompakt / kézi irányítású súroló-szívógépek
Egytárcsás gépek
Száraz-nedves porszívók
Szárazporszívók
Kézi takarítóeszközök
Gőztisztítók
Ablak- és felülettisztítók

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