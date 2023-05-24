Higiénia a szőlészetben és a borászatban
A borszőlő különösen érzékeny különleges növény. Ezért a szőlőtermesztésben a szőlő gondozása és a jó termesztési feltételek megteremtése központi jelentőségű a jó termés szempontjából. Ebbe beletartozik az alkalmazott gépek és infrastruktúra szakszerű tisztítása is. Tudjon meg többet az ideális tisztítási műveletekről.
Tisztítás a szőlőtermesztésben – a fajtatisztaság kulcsa
A szőlőtermesztés a maga sokféle műveleti szakaszával az egyik legösszetettebb kihívás a mezőgazdaságban. A tisztaság minden egyes fázisban központi szerepet játszik, mivel ez a szőlő homogenitásának kulcsa. A gépek és az infrastruktúra tisztítása az egész szezonban a munka lényeges részét képezi, beleértve a szüret és a feldolgozás idejét is. Végtére is csak szigorú tisztasággal lehet megelőzni a borok szennyeződését, ami nagyban befolyásolhatja a végterméket.
Szőlészet és borászat: higiénia a végtermékig vezető úton
Ősszel a borászok egy egész év munkáját takarítják be, ezért létfontosságú a szőlőültetvények védelme és gondozása a teljes vegetációs időszak alatt, valamint a különleges termények szakszerű szüretelése. Emiatt fontos, hogy a betakarításhoz használt eszközöket, például a szőlőkombájnokat vagy a kézi szüreteléshez használt tárolóeszközöket minden egyes fázisban tisztán tartsuk.
A bogyózás után a borkészítés a présben, majd tartályokban és hordókban folytatódik. Ezen a ponton döntő fontosságú annak megakadályozása, hogy kórokozók hiúsítsák meg a kényes erjedési és érlelési folyamatot. A megfelelő eszközökkel a tartályok tisztítása percek alatt elvégezhető.
A tisztítás egész évben előtérben van, hiszen egy szőlészetben igen sokféle takarítási feladat adódik. Rendszeresen tisztítani kell például a pincéket és a borászat tetején elhelyezett fotovoltaikus rendszereket. Súroló-szívógépek és száraz-nedves porszívók használhatók például a palackozás, a raktározás során vagy az üzlethelyiségekben is. A megfelelő eszközökkel alapos tisztaság érhető el, ami hozzájárul a borászat gazdasági sikeréhez.