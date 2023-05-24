Az eladótér tisztítása: tiszta és higiénikus

Tisztítás gőztisztítóval

Ha az üzlet friss termékeket, például sajtot, kolbászt vagy szendvicseket is kínál, a kirakatra különös figyelmet kell fordítani - hiszen itt nemcsak a vizuálisan tiszta arculatról van szó, hanem a tisztaságról és a higiéniáról is, hogy a friss termékek valóban frissek maradjanak. A napi, alapos köztes tisztításhoz ajánlott a gőztisztító, amely a teljes pultfelületet higiénikusan tisztává teszi - vegyszerek nélkül. A gőz nagyon finom cseppekben hagyja el a fúvókát 100 °C hőmérsékleten és 3-4 bar nyomáson, gyorsulása kb. 170 km/h. Ezért képes a gőz minden repedésbe és résbe bejutni. Minden olyan helyhez hozzáfér, ahová a kefék vagy a rongyok nehezen jutnak el. A pult üvegborításán lévő apró foltok vagy ujjlenyomatok eltávolításához egy rongy és üvegtisztító hasznosak lehetnek.

Az itt előforduló szennyeződések típusai is változatosak. Por, durva szennyeződések és folyadékok eltávolítására van szükség. Itt jön a képbe a szívószektor univerzális zsenije: a nedves/száraz porszívó. A készülék mind a száraz, mind a folyékony szennyeződéseket felszedi. Minden modellhez számos szívófej áll rendelkezésre, így a por és a folyadékok is eltávolíthatók. Nagyobb, sima felületek, például műanyagból vagy üvegből készült felületek esetében a rendszeres köztes tisztításhoz gőztisztító is alkalmazható.