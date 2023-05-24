Az eladótér tisztítása: tiszta és higiénikus
Egészséges táplálkozás, egészséges élet - egyre több embernek fontos, hogy mi kerül a tányérjára. Legyen szó akár egy vacsoráról, amelyhez a termelői boltban frissen vásárolt termékeket használnak fel, vagy egy gyors déli harapnivalóról a kioszkból - egy dolog elengedhetetlen: az ételnek higiéniailag kifogástalannak kell lennie. Ennek alapja a tisztaság és higiénia az eladótérben. Az alapos takarítás ezért elengedhetetlen.
Az alapos tisztítás bizonyítottan eltávolítja a felületekről a mikroorganizmusok és csírák több mint 90 százalékát. Ha tehát olyan helyen dolgozik, ahol élelmiszert árusítanak, akkor hatékony és helyesen végrehajtott takarításra van szükség. Az úgynevezett érintkezési pontok, azaz a sok ember által rendszeresen megérintett felületek esetében további feladatok merülnek fel a fertőtlenítés és a higiénia terén, hogy ne csak a szennyeződéseket, hanem a vírusokat vagy baktériumokat is eltávolítsák.
A bejárat területe
Az első benyomás számít: Seprés és takarítás a bejárati területen
Az első benyomás számít: Aki belép az üzletbe, jól akarja érezni magát. A parkolóban és az eladótér bejáratánál egy seprőgép vagy porszívógép segítségével gyorsan és kényelmesen gondoskodhat a tisztaságról. Kisebb, legfeljebb 300 négyzetméteres területekre jó választás a kézi vezetésű modell, ahol a kezelő maga biztosítja a szükséges tolóerőt. A seprőgépek könnyen kezelhetők és ergonomikusak a felhasználó számára, ráadásul alaposan és alacsony porszennyezéssel söpörnek. A parkolóban és a bejárati területen lévő nagyobb területekre jó választás a kézi működtetésű, elektromos vagy benzinmotorral hajtott készülék.
A bejárati ajtó környékére érdemes egy szőnyeg vagy rács szennyeződésfogót elhelyezni. Ez már eleve távol tartja a durva részecskéket, például a kavicsokat, homokot vagy sarat az üzlethelyiség padlójától. A szőnyegnek vagy opcionálisan a rácsnak körülbelül 4-6 lépés hosszúnak kell lennie, hogy kellőképpen eltávolítsa a szennyeződést a vásárlók cipőjéről. A szőnyeg élettartamának meghosszabbítása érdekében azt rendszeresen nedves/száraz porszívóval, száraz porszívóval vagy akkumulátoros seprűvel kell tisztítani - a szennyeződés mértékétől függően.
Belső tér: kenyérpolc, friss termékek pultja, pénztár és egyebek
Legyen szó mezőgazdasági boltról, benzinkútról vagy kis kioszkról - friss zsemléket és kenyeret szinte mindenhol kínálnak. A műanyag polcokból vagy gyakran fából készült kosarakból álló kirakatban összegyűlt morzsák rendszeres porszívózására alkalmas egy kis száraz porszívó, amelyet kényelmesen tárolhat a kirakat alatt, hogy szükség esetén gyorsan kéznél legyen.
Tisztítás gőztisztítóval
Ha az üzlet friss termékeket, például sajtot, kolbászt vagy szendvicseket is kínál, a kirakatra különös figyelmet kell fordítani - hiszen itt nemcsak a vizuálisan tiszta arculatról van szó, hanem a tisztaságról és a higiéniáról is, hogy a friss termékek valóban frissek maradjanak. A napi, alapos köztes tisztításhoz ajánlott a gőztisztító, amely a teljes pultfelületet higiénikusan tisztává teszi - vegyszerek nélkül. A gőz nagyon finom cseppekben hagyja el a fúvókát 100 °C hőmérsékleten és 3-4 bar nyomáson, gyorsulása kb. 170 km/h. Ezért képes a gőz minden repedésbe és résbe bejutni. Minden olyan helyhez hozzáfér, ahová a kefék vagy a rongyok nehezen jutnak el. A pult üvegborításán lévő apró foltok vagy ujjlenyomatok eltávolításához egy rongy és üvegtisztító hasznosak lehetnek.
Az itt előforduló szennyeződések típusai is változatosak. Por, durva szennyeződések és folyadékok eltávolítására van szükség. Itt jön a képbe a szívószektor univerzális zsenije: a nedves/száraz porszívó. A készülék mind a száraz, mind a folyékony szennyeződéseket felszedi. Minden modellhez számos szívófej áll rendelkezésre, így a por és a folyadékok is eltávolíthatók. Nagyobb, sima felületek, például műanyagból vagy üvegből készült felületek esetében a rendszeres köztes tisztításhoz gőztisztító is alkalmazható.
Kézi takarítás
Különösen a kis üzletekben számos érintkezési pont található, azaz olyan felület, amelyet naponta sokan érintenek meg. Ilyenek például az ajtókilincsek, az automaták gombjai vagy a pénztárgép. Ha ezek példásan tiszták, az nem csak a vásárlókra tesz jó benyomást. A higiénia ezeken az érintkezési felületeken azért is fontos, hogy megelőzzük a betegségek átvitelét, és így megvédjük a vásárlókat. Az érintkezési pontokat például gőztisztítóval vagy ronggyal lehet rendszeresen tisztítani, valamint érdemes fertőtlenítő kendő adagolót is felállítani. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek maguk fertőtlenítsék a felületeket saját igényeiknek megfelelően, mielőtt kézzel megérintenék azokat.
A jó (át)láthatóságért: Üvegfelületek és ablakok hatékony tisztítása
A mezőgazdasági üzletek lőrésnyi ablakaitól a nagy üvegfrontokig, például egy benzinkút üzletében - a megfelelő berendezésekkel minden típusú üvegfelület hatékonyan tisztítható. A több üveglécből álló kis ablakok leggyorsabban kézzel, puha bőrrel tisztíthatók, nagyobb felületeknél érdemes ablakmosót használni lehúzóval, vagy akkumulátoros ablak- és felületporszívót. Ezek könnyűek, praktikusak és csíkmentes eredményt biztosítanak. Ezen felül: a porszívó bármilyen más sima felületre, például tükrökre, asztalokra, csempékre vagy vitrinekre is használható.
A padló: tiszta és lépésbiztos
A természetes padlóburkolatok, mint a fapadló, a linóleum vagy a műkőből készült kemény burkolatok, mint a (porcelán) csempe - mind gyakoriak a kisebb kiskereskedelmi üzletekben. A tiszta, biztonságos eladótér kialakításának lehetőségei éppoly változatosak, mint a padlóburkolatok. A durva szennyeződések tisztításhoz minden padlóburkolat-típushoz alkalmas egy elektromos seprű, egy megfelelő mikroszálas kendővel ellátott felmosó vagy egy nedves/száraz porszívó.
A napi, alapos karbantartó tisztításhoz a legfeljebb 200 négyzetméteres üzemi területekre tervezett kis súroló-szívógép ajánlott.
Kompakt felépítésű, könnyen manőverezhető, és a felmosáshoz képest többszörös nyomással dolgozik. Ez azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabban tisztít, és mindig friss vízzel dolgozik - így a felhasználó nem érintkezik a szennyeződéssel. Mivel ezt közvetlenül felszívja, a padló a tisztítás után azonnal száraz - így csúszásmentes, és azonnal újra járható. Egy ilyen modellel még az alacsony bútorok vagy radiátorok alatti felületek is kényelmesen elérhetők. Nagyobb, 200 négyzetméternél nagyobb üzletek esetében érdemes megfontolni egy nagyobb méretű, kézi irányítású, manőverezhető súroló-szívógép modellt. Különösen fapadlók esetében ajánlott a közvetlenül a henger mögötti szívófejjel rendelkező modell, hogy a fa ne legyen túl sokáig kitéve a nedvességnek. A fa és a linóleum, valamint a szintetikus burkolatok, mint például a PVC vagy a gumi esetében is ügyelni kell arra, hogy az érzékeny padlóburkolatokhoz semleges pH-értékű tisztítószereket használjunk. A porceláncsempék és kerámiafelületek esetében semleges pH-értékű, alacsony habképződésű tisztítószer, illetve porcelán esetében tenzidmentes tisztítószer is alkalmazható.
A megfelelő méretű súroló-szívógépek hasznosak a kisebb kiskereskedelmi üzletekben, mivel az alapos takarítást rövid idő alatt - gyakran este, zárás után vagy reggel, nyitvatartási idő előtt - kell elvégezni, valamint nem mindig külön erre a célra alkalmazott takarító személyzet végzi.
FONTOS: Konyhai területen kiemelten figyeljünk a fertőtlenítésre, a "fehérjehibákra" és a megfelelő tisztítószerekre
Házi gulyásleves vagy friss Maultaschen a tanyaboltból, grillkolbász a kioszkból, szendvicsek a benzinkúti boltból: Aki ilyesmit vásárol, biztos akar lenni abban, hogy nemcsak jó, hanem mindenekelőtt higiéniailag kifogástalan ételeket fogyaszt. Ennek biztosítása érdekében az élelmiszerekkel bármilyen módon foglalkozó vállalkozásoknak az úgynevezett HACCP-irányelv ("Hazard Analysis Critical Control Points") szerint kell dolgozniuk.
Az előírások itt az alapos tisztítástól a biztonságos fertőtlenítésig terjednek az alapvető élelmiszer-higiéniai követelmények biztosításának érdekében. A tisztítószereknek itt különleges szerep jut: ezeken a területeken nemcsak a szennyeződéseket kell jól eltávolítaniuk és a felületekkel kompatibilisnek lenniük, hanem az egészségre is ártalmatlanoknak kell lenniük, mivel érintkeznek azokkal a felületekkel, amelyeken később az élelmiszereket feldolgozzák.
Amikor a fertőtlenítésről, azaz a nemkívánatos mikroorganizmusok elpusztításáról vagy inaktiválásáról van szó, olyan fogalmakkal is foglalkozni kell, mint a "fehérje, szappan és hideghiba".
A "fehérjehiba" azt jelenti, hogy a kémiai fertőtlenítőszerek hatása fehérjetartalmú anyagok jelenlétében csökken(het). Ennek oka, hogy bizonyos fertőtlenítőszerek nemcsak a mikroorganizmusok fehérjéivel, hanem az élelmiszer fehérjéivel is reagálnak - más szóval, versenyeznek egymással. Ezért a fertőtlenítőszer koncentrációját változtatni kell, és érdemes felváltva alkalmazni a savas és lúgos tisztítószereket.
Ezenkívül a tisztítószerekből származó felületaktív anyagmaradványok reakcióba léphetnek egyes fertőtlenítőszerekkel, és hatástalanná tehetik azokat - ezt nevezik "szappanhibának".
A "hideghiba" esetében a fertőtlenítő oldatok túl alacsony hőmérséklete negatívan hat, mivel a kémiai és fizikai folyamatok lelassul(hat)nak, így csökken a fertőtlenítő hatás.
Mi a következtetés? Az áttekintés azt mutatja: Az alapos tisztítás és a megbízható fertőtlenítés az élelmiszeriparban sokrétű és kiterjedt - de feltétlenül szükséges ahhoz, hogy minden vásárló egészségügyileg teljesen biztonságos élelmiszert kapjon.